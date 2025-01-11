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Скандалы

Сегодня, 20:15

Игрок АПЛ был задержан полицией за секс-видео. Допрос длился шесть часов

Игрока АПЛ задержали по подозрению в записи секса без согласия партнерши
Егор Сергеев
Фото Getty Images
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Футболиста забрали прямо по ходу тренировки.

Английское издание The Sun опубликовало материал, в котором сообщило о секс-скандале, в который попал неназванный футболист АПЛ. Некая «международная звезда» якобы записала видео процесса соития с девушкой без ее согласия, на что среагировала полиция.

Игрока увели на допрос во время тренировки

Как пишет The Sun, полицейские ворвались на утреннюю тренировку неназванной команды премьер-лиги и задержали одного из ее игроков. Все произошло в 11 утра, а футболиста увезли на длинный шестичасовой допрос. Сообщается, что у спортсмена изъяли два мобильных телефона для поиска доказательств его вины среди фото и видеозаписей.

Партнеры задержанного сначала подумали, что происходящее — шутка. Картина с двумя полицейскими, уводящими футболиста АПЛ на допрос прямо по ходу тренировки, действительно выглядит необычно. «Все были в недоумении. Игроки стояли с открытыми ртами. Они не понимали, почему это происходит», — приводит The Sun слова анонимного источника.

Фото Global Look Press

Полиция не будет продолжать расследование

После шести часов допроса футболиста отпустили — игрок вернулся в расположение клуба и может принять участие в ближайшем матче Кубка Англии. Полиция же заявила, что не будет продолжать расследование. «Мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в вуайеризме. Было решено, что никаких дальнейших действий не будет предпринято из-за недостаточного количества доказательств», — сообщили полицейские The Sun.

Также источник приводит прямую речь потерпевшей женщины. Она обвинила футболиста после того, как отказала в съемке их секс-процесса, но игрок все равно незаметно запечатлел все на видео. Также девушка была против участия в процессе третьего человека. По словам потерпевшей, она почувствовала себя униженной и оскорбленной после того, как узнала о съемке.

Личность футболиста не раскрывается, однако Telegraph Sport уверяет: издание знает, кого допрашивала полиция.

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Накануне арестовали футболиста по подозрению в изнасиловании

За несколько дней до появления заметки The Sun другое издание, Sky Sport, сообщило об аресте другого неназванного футболиста АПЛ по обвинению в нескольких изнасилованиях в период с 2021 по 2023 год. По данным источника, игроку еще нет 30 лет и он отрицает обвинения, а задержала его полиция Лондона. Дело отправлено в Королевскую прокурорскую службу.

Первое обвинение футболисту выдвинула, предположительно, изнасилованная им в 2022 году 20-летняя девушка. Когда игрока уже задержали, в полицию обратилась еще одна женщина, которая заявила о двух актах насилия, произошедших в апреле и июне 2021-го. Также была третья возможная жертва.

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