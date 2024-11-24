Аморим неудачно начал в «МЮ»: не обыграл слабейший клуб АПЛ

«Дьяволы» хуже даже по статистике.

Рубен Аморим наконец дебютировал во главе «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» долго ждали 39-летнего португальца — о его назначении стало известно еще несколько недель назад. С именем Аморима связывались большие надежды на завершение черной полосы, в которую клуб попал под руководством Эрика Тен Хага. Но, вероятно, выход из кризиса пока откладывается — дебют португальца в АПЛ оставил смешанные впечатления.

«Ипсвич» не по силам

Вероятно, более удачную возможность громко заявить о себе для Аморима было сложно представить. В качестве первого соперника ему выпал «Ипсвич Таун» — самая скромная команда АПЛ как по Transfermarkt (195 миллионов евро, последнее место), так и по результатам — «трактористы» всю дорогу плетутся в зоне вылета.

Казалось бы: такую команду «МЮ» в идеале должен обыгрывать с Аморимом или без, в любом составе, дома и на выезде. По факту все, конечно, чуть иначе — «Ипсвич», хотя и не блещет в этом сезоне, явно не выступает в качестве мешка для битья. Команда Кирана Маккенны останавливала и середняков, и очень крепкие клубы. А перед уходом на ноябрьскую международную паузу и вовсе обыграла «Тоттенхэм» 2:1 — на выезде!

Но глобально это команды из разных вселенных — так что игры от Аморима ждали соответствующей. И поначалу даже показалось, что что-то наклевывается — «дьяволы» вышли вперед уже на 81-й секунде. Забил Рэшфорд — форвард, который за весь предыдущий сезон отличился лишь однажды, при новом тренере распечатал ворота за 1,5 минуты. Добрый ли это был знак?

Маркус Рэшфорд и Амад Диалло. Фото Reuters

Как показала дальнейшая игра, это вообще был никакой не знак. «Ипсвич» полностью забрал инициативу сразу после пропущенного мяча и не отдавал ее 40 минут — пока не забил сам. Незадолго до перерыва отличился Хатчинсон — отправил мяч прямо в «девятку» с помощью рикошета.

Во втором тайме «Ипсвич» остался таким же дерзким — Онана только и успевал, что спасать «МЮ». Замены Аморима (он использовал все) не помогли — «дьяволы» так и не вышли вперед. Таким образом, португалец стал первым тренером в истории «МЮ», стартовавшим с ничьей. Если что, Тен Хаг свой дебютный матч проиграл — так что как минимум в этом Рубен уже обошел предшественника. Но вряд ли от этого легче.

Да и статистика удручающая — хозяева были лучше. Били в створ чаще (6 против 4) и опаснее (1,75 xG против 0,9, по данным SofaScore), не слишком сильно просели по владению (42% против 58 у «МЮ»), а по общему количеству ударов сохранили равенство. Вот такой у Аморима получился дебют — мягко говоря, не вдохновляющий.

Защитник «МЮ» Маттейс де Лигт и нападающий «Ипсвича» Али Аль-Хамади. Фото Reuters

Верность трем защитникам

Удивил ли Аморим болельщиков тактикой? Вряд ли. Его приверженность трем центральным защитникам ни для кого не была секретом. Но небольшая интрига все равно сохранялась — дело в том, что у португальца пока в распоряжении нет такого количества профильных футболистов, много травмированных. Впрочем, любимую схему 3-4-3 он не предал даже при таких условиях и третьим центральным выпустил профильного правого латераля Мазрауи.

Еще из интересного — Рэшфорд на позиции форварда. Тен Хаг в текущем сезоне в этом амплуа пробовал двоих — Хейлунна и Зиркзее, оба в целом провалились. Аморим решил иначе. Учитывая, что Маркус забил, можно сказать, что опыт удачный.

Но в целом нововведений по составу не так много, почти все — привычные лица. Да и разбег для изменений у Рубена небольшой — не сказать, что скамейка «МЮ» ломится от звезд.

Реакция болельщиков

Фанаты отреагировали предсказуемо — в стиле «давайте подождем». Конечно, в комментариях в социальных сетях «МЮ» находились шутники, которые просили «ставить лайк, если Тен Хаг был лучше», но в основном все сошлись во мнении, что по первой игре Аморима судить слишком рано.

Кстати, главным сторонником этой позиции оказался Рой Кин — после игры он поддержал Рубена: «У «Юнайтед» все те же проблемы, но Аморим провел с командой всего неделю. Нужно дать ему шанс. Но у «МЮ» огромные проблемы в атаке, они недостаточно хороши. Мы видели новую расстановку, но игроки те же, проблемы те же. «Ипсвич» выглядел лучше. Аморим будет разочарован... Им не хватало уверенности и веры. Верю ли я, что у них есть качество, чтобы вернуться в топ-4? Совершенно точно нет. Все то же самое. Предсказуемость и серьезная нехватка качества», — заявил экс-капитан «МЮ» в интервью Sky Sports.

Аморим тоже высказался в похожем духе — попросил времени: «Эта лига сложна, это понятно с первого момента. Мои игроки слишком много думали, это чувствовалось. Не только с мячом, но и в плане того, где они должны были располагаться. И это сложно, потому что я всего два дня с командой. Сложный матч, мы несколько раз теряли мяч без давления. Нужно контролировать мяч и темп игры. Они не сделали этого, но действительно старались.

Есть проблема с принятием решений, на таком уровне игроков не нужно обучать этому. Мы делаем некоторые вещи несвоевременно, и с этим нужно разобраться. Мы должны улучшить понимание игры. Нам понадобится много времени, чтобы проработать эти вещи», — заявил тренер после матча.

Учитывая, как долго в «МЮ» терпели Эрика Тен Хага, проблем со временем быть не должно. Но вот поможет ли это Амориму? Большой вопрос.