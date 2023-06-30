Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:30

Вратарь-миллионер накормил гостей фастфудом. Над ним смеялись в «Челси», а он женился на «Мисс Испании»

Отдел фото «СЭ»
Свадьба Кепы Аррисабалаги и Андреа Мартинес.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Вкусно и точка.

В 2018 году «Челси» надо было срочно искать замену ушедшему в «Реал» Тибо Куртуа, и выбор пал на голкипера «Атлетика» Кепу Аррисабалагу. «Аристократы» выложили баснословную сумму — 80 миллионов евро, что сделало его самым дорогим вратарем в истории футбола.

Большие деньги — большая ответственность, и с ней Аррисабалага не справился. Следующие четыре года вратарь «Челси» регулярно становился объектом насмешек из-за ошибок на поле или скандалов вроде того, когда в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити» отказался выйти на серию пенальти. Ошибки, как известно, бывают даже у Майкла Джордана, но уровень игры Кепы в целом не соответствовал потраченным на него деньгам.

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага.

Причины плохой игры искали не только на поле, но и в личной жизни. Например, издание Mundo Deportivo объясняло фейлы вратаря подавленным состоянием из-за расставания с девушкой. В 2020 году Кепа действительно разошелся с Андреа Перес — своей школьной любовью. В издании были уверены, что из-за этого голкипер находится в длительной и глубокой депрессии и не может показывать тот футбол, который от него ждут.

Кепа Аррисабалага. Самый дорогой вратарь мира превратился в посмешище. Смена тренера помогла ему перезапустить карьеру

Так это или нет, но в 2022 году Аррисабалага воспрял духом и вернул себе место в основе «Челси». И, согласно теории о личной жизни, этому нашлось простое объяснение — Кепа снова обрел любовь. Андреа Мартинес — одна из самых красивых девушек Испании, победительница конкурса «Мисс Испания-2020» и финалистка «Мисс Вселенная-2021». Девушка в прошлом была баскетболисткой и даже входила в юношескую сборную Испании до 15 лет, поэтому понимает, какая поддержка нужна спортсмену.

«Одна из вещей, которую я усвоила, когда была баскетболисткой, заключалась в том, что команда всегда остается командой. Нет героев, нет злодеев. По моему личному мнению, это очень несправедливая ситуация, и я говорю не только о сегодняшнем дне. Настоящие болельщики должны проявлять любовь всегда, а не только тогда, когда мы побеждаем. Кепа, мы так гордимся тобой как вратарем и даже больше — как человеком», — писала она в соцсетях.

Через семь месяцев после начала отношений Кепа сделал Андреа предложение руки и сердца, а этим летом прошла свадебная церемония. Молодожены не торопились афишировать мероприятие, но «помогли» друзья-одноклубники Кай Хаверц и Матео Ковачич, которые раньше времени поделились фотографиями с праздника в своих соцсетях.

Кай Хаверц, Жоржиньо и Матео Ковачич.

Стоит отметить необычные для такого пышного торжества угощения. Вратарь, получающий в «Челси» 10 миллионов фунтов стерлингов в год, накрыл стол из фастфуда, а Андреа Мартинес позировала с картошкой фри на фоне бургеров. Возможно, это дань уважения бедной юности Кепы, когда даже такая еда казалась роскошью.

Сама свадьба получилась величественной, невеста была просто неотразима, а среди гостей были замечены и другие футболисты, такие как Альваро Мората и Жоржиньо. После такого от Кепы Аррисабалаги стоит ожидать не просто улучшения игры, как в прошлом сезоне, а возвращения на вратарский олимп. Главное — найти общий язык с новым главным тренером синих Маурисио Почеттино.

Альваро Мората поздравляет жениха.

Источники фото: Global Look Press, соцсети Андреа Мартинес, Кепы Аррисабалаги, Кая Хаверца, Матео Ковачича, Альваро Мораты

Кепа Аррисабалага
фото
ФК Челси
1
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Исторический драфт НХЛ: столько россиян в топ-12 не было уже 22 года
«Хотелось бы, чтобы Загитова была в религии и не выкладывала фото в купальнике»
Источник сообщил о возможном уходе Мизулиной из Совета Федерации
В Свердловской области грибники нашли склад боеприпасов
В Киеве пригрозили отсутствием Зеленского на саммите НАТО без приглашения в альянс
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «МЮ» готовятся убирать Де Хеа. Давид плохо играет ногами, часто ошибается и получает больше всех вратарей в мире