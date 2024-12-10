13-е место, новый главный тренер, увольнение спортивного директора, повышение цен на билеты и сокращение персонала. Денис Казанский в своей авторской рубрике « Биг-Ден » рассказывает про будни современного «Юнайтед».

Китайская культура настолько непогрешима, что даже ее проклятия становятся мудростью. «Не дай вам бог жить в эпоху перемен» — репертуар Поднебесной. Существует недоказанная теория, что это слова Конфуция. Английский писатель Терри Пратчетт убедительно (по крайней мере для меня) доказывает, что это выражение часть целой трилогии проклятий. Китайцы своим врагам бросали также: «Пусть на тебя обратят внимания власть имущие» и «Пусть боги дадут тебе все, что ты просишь». Именно в такой триаде ужас пожеланий приобретает полный объем.

Любой болельщик одного из самых больших клубов мира «Манчестер Юнайтед» вам это подтвердит.

Все просили следующего главного тренера, в клуб пришло новое руководство и посмотрело на фанатов, а эпоха перемен — константа последней декады.

Рубен Аморим немедленно обаял всех своей улыбкой, харизмой, перспективой и надеждой. Именно он прервал жуткую серию португальского «Спортинга» — 19 лет без побед в чемпионате. Его ажурный и авантюрный футбол не только принес титулы клубу, но и сделал самого Аморима желанной фигурой сразу у нескольких топов. Рубен ждал «Юнайтед», «Манчестер» искал Аморима. Все сошлось.

Реальность ударила молодого португальца не затягивая — два поражения подряд. Если от «Арсенала» на его территории чего-то такого стоило ожидать (0:2), то проигрыш «Ноттингему» на «Олд Траффорд» (2:3) был горьким сюрпризом.

Рубен Аморим. Фото Reuters

Аморим приехал в «Театр мечты», как называют «Олд Траффорд», со своей «вешалкой». Его команды всегда играют по четкой системе 3-4-3. В составе «Юнайтед» только три человека, кто толком знает такую тактику, играли в других клубах (Мартинес, Маунт и Хейлунн). Это большой эксперимент, который займет время. Аморим все понимает, потому и не фрондирует фразами, что «команда способна на многое» или «сезон можно исправить». Очевидно, что его первый год в «МЮ» — время адаптации футболистов. И большие смотрины, с кем Амориму идти дальше, а кому выступать в цветах другой команды. Удивляться ротации сейчас странно, как и удивляться недопониманию игроков на поле в незнакомых обстоятельствах.

Португалец — креатура исполнительного директора «Юнайтед» Омара Беррады. В прошлом сезоне он работал по соседству (в «Сити»), и молодого португальца рассматривали как возможного преемника Пепа Гвардиолы. Берраду пригласили на «Олд Траффорд». Он захватил свои конспекты и интерес к Амориму. Использовал незамедлительно, когда стал очевиден развод с предыдущим тренером Эриком тен Хагом.

Беррада лично летал на встречу с президентом «Спортинга» и рисовал перспективы Амориму.

Хотя этим мог и должен был заниматься спортивный директор клуба Дэн Эшуорт — сейчас главный ньюсмейкер в Англии.

Эшуорт за последние годы стал большой футбольной фигурой на острове. Он изменил структуру Футбольной ассоциации Англии в лучшую сторону. Юношеские сборные выигрывали чемпионаты мира, а вместе с Саутгейтом построил команду, которая стала большой европейской силой. Эшуорт был техническим директором в «Брайтоне», находил таланты по всему миру и превратил скромный южный клуб в центр развития игроков. Следующим было приглашение в клуб иного калибра «Ньюкасл Юнайтед».

Когда в «Манчестере» появился новый совладелец сэр Джим Рэтклифф, он решил собрать команду лучших профессионалов в своем ремесле. Дэн Эшуорт был как раз таким. «Очевидно, что Эшуорт — один из лучших спортивных директоров в мире», — слова Рэтклиффа.

«Ньюкасл» не хотел его отпускать. Еще и требовал солидную компенсацию. «Манчестер» ждал почти полгода, заплатив три миллиона фунтов за переход спортивного чиновника.

Дэн Эшуорт. Фото AFP

Все были счастливы.

На него рассчитывали как на мастера находить жемчуг, помогать развитию всего клуба. Впервые за долгое время в «Юнайтед» стало понятно, кто и за что отвечает, как принимаются решения. Появилась четкая структура.

В июле Эшуорт заехал в свой манчестерский офис. В эту субботу, после поражения от «Ноттингема», Эшуорта... уволили. Шок!

Полгода его ждали, через пять месяцев уволили. Опять перемены.

Вокруг решения самого богатого британца Рэтклиффа пока сплошные спекуляции. Ему не понравились кандидатуры, которые предлагал Эшуорт на пост главного тренера «Манчестера». Спортивный директор считал, что у всех должен быть опыт работы в премьер-лиге. Так возникли его старый приятель Саутгейт, Эдди Хау («Ньюкасл»), Томас Франк («Брентфорд») и Марку Силва («Фулхэм»).

А Рэтклиффу был нужен новый взгляд, свежие идеи. Так появился Аморим, но не благодаря спортивному директору.

Эшуорт пытался убедить оставить Руда ван Нистелроя в системе «Юнайтед». Что тоже не понравилось Рэтклиффу.

Через два дня после назначения Аморима главным тренером спортивный директор Эшуорт... взял отпуск. Это, мягко говоря, осталось непонятым.

Эшуорт в других клубах привык быть главным в центре принятия решений, в «Юнайтед» он стал одним из тех, кто консультирует в принятии решений. Однако никто не ожидал такого резкого хода, который в очередной раз оставляет больше вопросов и явно дестабилизирует клуб.

Джим Рэтклифф. Фото Global Look Press

Рэтклифф поступил максимально жестко, как это часто делал в бизнесе. Такие методы помогли ему разбогатеть. Но в футбольном клубе важнее другое — стабильность или ее иллюзия и результат на поле. Непонимание в офисе отражается в игре.

Когда к этому добавляется еще и недовольство, то ничего хорошего не жди. Руководство «Юнайтед» резко увеличило цену на билеты, отменив льготы детям и пенсионерам. Так Рэтклифф решил стабилизировать не самую лучшую финансовую ситуацию в клубе. Компенсировать долги решили самым простым способом. Болельщики отреагировали немедленно — стихийными выступлениями перед стадионом и баннерами на матче с «Ноттингемом» — «Хватит использовать нашу лояльность» и «Это ваши долги, а не наши».

Сокращение трети персонала, а это почти 250 сотрудников клуба, тоже кричит об «интересном времени» одного из самых влиятельных клубов мира.

«Манчестер Юнайтед» вновь оказался в лентах всех спортивных новостей и вновь не из-за футбола.

Три китайских проклятия сейчас как трезубец в руках талисмана «МЮ» — красного дьявола.