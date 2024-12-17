Знакомьтесь — Амад Диалло. И в него верит не только Рубен Аморим, но и Денис Казанский.

Рубен Аморим в манчестерском дерби зашел с козырей. Он выбросил из своей колоды двух игроков основы Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо. Оба появлялись в каждом матче премьер-лиги, оба — главные таланты-воспитанники, оба — игроки, меняющие результат, оба — чрезвычайно нестабильны, но лучше иметь их в составе или на скамейке... и вдруг такое «оба-на»!

Перед телекамерами уже на стадионе Аморим усугубил ситуацию: «Я оцениваю все: как ты ешь, как ты одеваешься на игру. Абсолютно каждую деталь. Я делаю свой выбор».

Дерби катилось к закату с нулем на табло «Юнайтед» и к хорошему результату при плохой игре Пепа Гвардиолы. Сарказм в сторону Аморима был вполне уместен. Что конкретно в одежде Рэшфорда так бесит португальца — слишком вычурная пряжка ремня или, может, пуховик со стразами? Чавкает ли за столом Гарначо или не знает, в какой руке держать нож?

Такие решения до игры обсуждаются даже больше самого процесса. Это нормально. Тем более когда новый главный тренер пытается противопоставить себя двум звездным игрокам...

И вдруг контекст изменился.

Амад Диалло, чьи батарейки никогда не садятся, предсказал ошибку обороны «Сити», влетел в штрафную и получил по ногам. Пенальти. Бруну Фернандеш сравнял счет. Через 115 секунд Амад Диалло, получив роскошный пас Лисандро Мартинеса, перебросил мяч через вратаря и сделал гол, который обязательно станет фольклором английской премьер-лиги. Победные знаки в дополнительное время в манчестерском дерби на это обречены.

Про Рэшфорда и Гарначо никто уже и не вспоминал. Их очередь в обсуждении пятнадцатая.

В лучах славы — Амад Диалло. Новый герой «Манчестера» Аморима. Сейчас именно он является символом игровой идеи португальского тренера — смелость в принятии решений, скорость, обводка, бесконечная энергия, нестандартное мышление, техника, доступность к обучению, пластилиновое сознание, из которого можно слепить необходимое, и, пожалуй, главное — умение получать от игры удовольствие.

Для Амада каждое касание мяча — это детские ощущения восторга. Игра в футбол для него пока не стала работой, за которую платят большие деньги.

Амад Диалло забивает гол в ворота «Манчестер Сити». Фото Reuters

Такими когда-то были и Рэшфорд с Гарначо. Сейчас их жизнь стала частью забот и внимания светской прессы, о том, как они играют в футбол, говорят реже. Их детство прошло.

У Амада его не было.

Семья Диалло пыталась выбраться из нищеты коммуны Аджаме столицы Кот-д'Ивуара Абиджана. Жизнь там кипит вокруг одного из самых больших в Африке рынков. Либо ты торгуешь, либо поставляешь товар. Разный. Даже браконьерский вполне сойдет. В серьезный футбол в таких декорациях не играют.

Амад пинал мяч в школе и попался на глаза местному предприимчивому деятелю. Ахмед Мамаду Траоре понял, что перед ним необычайный талант. В такой ситуации нужно действовать по давно существующей в Африке схеме: фейковые документы — чемодан — вокзал — Европа.

Родители мечтают о хорошей жизни своих детей, они и сами не прочь изменить судьбу. Им обещают большое футбольное будущее их малышей в Мадриде, Париже и Лондоне. Иллюзия меняет сознание. Они верят, что жизнь благодаря футболу станет лучше, и отпускают своих детей на другой континент с чужими людьми.

Это был путь Амада Диалло, который к своей фамилии прибавил «Траоре», чтобы стать «сыном» африканского бизнесмена. Вместе с другими «братьями» Амад отправился в Италию. В деревушке Биббиано он рос и играл в маленькой команде «Бока Барко». На рождественском турнире его приметили скауты прогрессивной «Аталанты», и в 14 лет он переехал в систему клуба из Бергамо. Талант развивался настолько быстро, что большие клубы Европы стали присылать своих представителей на матчи молодежной «Аталанты». Резче всех действовал «Манчестер Юнайтед». Англичане сделали предложение, от которого итальянцы не могли отказаться, — почти 40 миллионов евро (!!!) за 17-летнего паренька. Амад сыграл всего четыре матча в основе «Аталанты». Умопомрачительная сделка итальянцев и сумасшедший риск «Юнайтед».

Три года назад он дебютировал за основу «Манчестера».

Уже как Амад Диалло. Искусственное «Траоре» отбросил, когда получал свой паспорт.

К этому времени в Италии уже вовсю шумел скандал.

Фото Reuters

Операция под кодовым названием «Слоненок» исследовала незаконный трафик детей из Африки на европейский континент. Кому-то из них действительно везло попасть в футбольные школы. Но это единицы. В основном жизнь отправляла подростков «во все тяжкие». Этому бизнесу много лет. Периодически закон находит своих нарушителей.

Один из агентов, подозреваемых в схеме, дал признательные показания и упомянул фейкового отца Диалло — Ахмеда Траоре.

Цепочку раскрутили и помимо агента наказали... Амада. За поддельные документы. Крупным денежным штрафом.

Диалло взрослел в арендах. В шотландском «Рейнджерс» и «Сандерленде» он становился звездой. О нем пели песни. Эрик тен Хаг почувствовал, что время Амада пришло, и вернул его на «Олд Траффорд».

В марте этого года в кубковом четвертьфинале против «Ливерпуля» Амад забил на 120-й минуте при счете 3:3. Этот гол стал одним из немногих светлых пятен всего сезона «МЮ». Он попал в историю.

Новый главный тренер «Манчестера» Рубен Аморим стал использовать его немедленно. Универсальность Амада позволяет ему быть крайним защитником, латералем, фланговым нападающим. Амад засиял. Он перестал быть футболистом для выбора, Диалло превратился в игрока основы.

«Юнайтед» находится в самом начале пути. Игра еще нестабильна, «Манчестер» не справляется с угловыми соперников, Аморим не знает свой лучший вариант состава.

Статусной победой обманываться нельзя.

«Сити» сейчас на дне своего дна. Ни одного удара по воротам «Юнайтед» во втором тайме, восемь поражений в 11 матчах — катастрофа Гвардиолы.

Но от матча к матчу «Манчестер» становится крепче и понятней. Почерк постепенно вырабатывается — благодаря детскому удовольствию от футбола Амада Диалло.