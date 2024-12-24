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США, город битлов и вытрезвитель. Колонка Казанского — о новой жизни «Эвертона»

Компания The Friedkin Group завершила процесс покупки «Эвертона»
Денис Казанский
Колумнист
Компания The Friedkin Group завершила процесс покупки «Эвертона».
Фото Reuters
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Ливерпуль скоро может получить второй топ-клуб. Денис Казанский в своей авторской рубрике «Биг-Ден» рассказывает — кто, как и зачем собирается перезагрузить «народную команду Англии».

Америка захватила... Ливерпуль. Красный клуб этого города («Ливерпуль») уже давно принадлежит звездно-полосатой компании FSG (Fenway Sports Group). С этой недели синий клуб города («Эвертон») стал частью еще одной американской империи с созвучной аббревиатурой тоже из трех букв — TFG (The Friedkin Group).

«Сделаем Ливерпуль снова великим» — официальный девиз бизнесменов из Штатов.

Именно «Эвертон» исторически считается первым футбольным клубом в городе битлов. Ему 146 лет, именно он играл на «Энфилде» еще до создания «Ливерпуля».

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«Эвертон» — один из основателей Английской футбольной лиги, клуб никогда не вылетал из высших английских дивизионов — абсолютно уникальное достижение.

В самом городе считается, что болельщиков «Эвертона» гораздо больше, чем «Ливерпуля». «Это народный клуб» — так когда-то сказал Дэвид Мойес, самый успешный тренер последних десятилетий. Связь с простым народом легко можно разглядеть и на сердце каждого игрока «Эвертона». Герб команды, так называемая башня принца Руперта, — один из символов района. В XVIII веке башня служила городу... вытрезвителем. Что может быть ближе простому народу?

Вот только владелец клуба последнее время был страшно далек от этого самого народа, выражаясь словами борца с классовым неравенством. Последние восемь лет клубом управлял иранец Фархад Мошири. За это время потрачены миллионы на игроков неопределенного калибра, восемь тренеров с разными стилями пришли и ушли, дважды клуб лишали очков за нарушения финансовых правил.

Иранский бизнесмен Фархад Мошири.
Фото Getty Images

«Эвертон» почти все это время бьется за выживание. Мошири начал строительство нового стадиона, влез в долги, и, казалось, мучениям нет конца. Болельщики умоляли Мошири продать клуб.

Иранец мучительно искал выход — то потенциальные инвесторы боялись заходить в проблемный клуб, то иранец чувствовал обман и не хотел прогореть. Процесс продажи превратился в сериал, который своим мыльным сюжетом убивал абсолютно все стороны.

Но и это прошло. На матче против «Челси» в директорской ложе сидели новые хозяева. Они увидели, как теперь уже их команда выдает отменный защитный спектакль против теневого фаворита чемпионата. Джордан Пикфорд отыграл рекордный в этом сезоне седьмой матч на ноль. Соперник, забрав мяч аж на 75% времени, накрутил не очень достойные 0,77 xG. «Эвертон» немного помог своим соседям, остановив впечатляющую 5-матчевую победную серию «Челси». Боссы американской компании были впечатлены. Они разбираются в футболе.

Американский миллиардер Дэн Фридкин.
Фото Global Look Press

Четыре года назад американский миллиардер Дэн Фридкин купил клуб из вечного города — «Рому». Сразу договорился с Жозе Моуринью. И за штурвалом собственного самолета в прямом смысле привез (он пилот) в Рим главную звезду атаки Ромелу Лукаку. «Рома» выиграла первый трофей за 14 лет (Кубок конференций), а в следующем сезоне едва не добавила кубок Лиги Европы (в финале проиграли «Севилье»). Женский состав римлян дважды подряд выиграл чемпионат Италии.

Год назад, очевидно, чтобы совместить приятное с полезным, Фридкин купил футбольный клуб четвертого французского чемпионата в Каннах. Сейчас там масштабная реформа — игроков покупают пачками, но до выхода в лигу 1 далековато.

Канны явно не случайны в биографии Фридкина.

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Унаследовав от своего отца бизнес по продаже японских автомобилей, новый босс «Эвертона» приумножил дело, стал создавать дорогие курорты, гольф-клубы.

И шагнул в кино. Его компания продюсировала знаменитый оскароносный корейский фильм «Паразиты» и последний блокбастер Мартина Скорсезе с Ди Каприо «Убийцы цветочной луны».

Сейчас перед ним открывается очередная сцена для творчества. Уже в следующем сезоне «Эвертон» переедет на новый стадион. Он почти в два раза больше легендарного «Гудиссона». Сверкающее стекло и бетон на берегу реки Мерси — это будет красиво. На арене спроектирован торговый молл, рестораны и спортивные залы. «Эвертон Стэдиум» внесен в список стадионов Евро-2028.

Новая арена потенциально способна принести большой доход. Успешное выступление в премьер-лиге тоже может добавить нулей в банковский счет американца. Только для этого придется солидно потратиться и решить, что делать с нынешним руководством команды. Контракты тренера «Эвертона» Шона Дайча и спортивного директора Кевина Тэлвелла истекают летом. Фридкин уже нанял большую рекрутинговую компанию, которая занимается поиском нового исполнительного директора.

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч.
Фото Reuters

Разумеется, у болельщиков «Ромы» появились ощущения, что именно «Эвертон» сейчас становится любимым клубом TFG. Фридкин заискивает: «Добавление «Эвертона» в наше портфолио не снимает фокуса с «Ромы». Более того, этот симбиоз только поможет Риму. Каждый клуб управляется независимо, и «Рома» остается в сердце наших футбольных амбиций».

В Ливерпуле на это пока внимания не обращают. Начинается романтика, букетно-конфетный период в отношениях Фридкина и болельщиков. Зимой американец больших изменений пока не обещает, что справедливо. Надо укрепиться только для решения локальной задачи, которая формулируется просто: не вылететь. От опасной черты сейчас всего четыре очка. Дайч показал, что может выживать, даже когда с клуба срезают очки. Ему и флаг в руки. А вот летом «Эвертон» ждут явные изменения.

Новую жизнь на новом месте надо начинать красиво и амбициозно. Важно соответствовать своему знаменитому латинскому девизу, который на эмблеме клуба красуется как раз под вытрезвителем: Nil Satis Niti Optimum — «Только лучшее достаточно хорошо».

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Футбол
ФК Эвертон
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