Денис Казанский любит АПЛ и умные высказывания. В своей авторской рубрике он приготовил сразу две мудрости для Пепа Гвардиолы, который потерпел очередное унизительное поражение в этом сезоне.

Помните такое замечательное печатное изобретение — отрывной календарь? На каждой странице дня предположительный восход и закат, советы, басни, юбилеи и крылатые выражения. Самые памятные листки никогда не выбрасывали, их откладывали как истинную мудрость.

Если представить такой календарь в кабинете Пепа Гвардиолы, то на странице «2 февраля» судьба написала бы слова польского сатирика Станислава Ежи Леца: «Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали». Пеп оторвал этот «день», но не выкинул. В этой фразе вся суть того, что происходит с его командой, с его клубом.

«Сити» без особых вариантов проиграл «Арсеналу» (1:5). В самом факте ничего примечательного нет. Команда Микеля Артеты борется за чемпионство, набрала солидный темп и входила в игру, может быть, неочевидным, но фаворитом. Однако то, как «Сити» провалил матч, что предшествовало этому и что на горизонте, как раз и сформулировано Ежи Лецом.

Примерно час в Лондоне была равная игра. Давид Райя сделал пару сумасшедших спасений. Но все же не смог поймать мяч Эрлина Холанна, он сравнял результат. Показалось, что момент станет поворотным. «Арсенал» не поднимет головы, а «Сити» своим удушающим владением заберет три очка и, быть может, даже немного заставит нервничать убежавший «Ливерпуль». Такой сюжет рисовало воображение 105 секунд.

Фил Фоден выдал чудовищную диагональ у своей штрафной, Томас Партей распаковал «подарок», с ним ворота и всю игру. «Арсенал» больше не оглядывался, забив пять мячей.

Гвардиола уже не поднимался с кресла. Вместе со своим оруженосцем Хуанме Лильо он смотрел, как тонет его «корабль». Мгновенно проступили все проблемы: разрыв между линией обороны и полузащитой был огромным. Из команды как будто вытащили батарейки. В игре не было динамики, темпа и энергии.

Фото Global Look Press

«Сити», как всегда, пытался встречать соперника высоко и как можно быстрее возвращать мяч. Но, чтобы бежать к своим воротам, сил уже не было. Возраст сказывается: Де Брейне — 34, Гюндоган — его ровесник, Ковачичу — 31. «Мы старая команда», — признает и сам Гвардиола.

Уже вечное отсутствие Родри Гвардиола компенсирует появлением в центре двух игроков. Но ни Ковачич, ни Бернарду Силва с объемом и требованиями матча не справлялись. Лондонское трио Эдегор — Партей — Райс переиграло городской дуэт Манчестера.

«Сити», как обычно, долго владел мячом. Один из показателей стерильности приема — игра Холанна. За 90 минут он коснулся мяча девять раз. Реже встречался с мячом в премьер-лиге за все время таких исследований только Ромелу Лукаку в игре его «Челси» с «Кристал Пэлас» (семь раз). В розыгрыш норвежец тоже едва ли был вовлечен — всего пять передач за матч и только два паса успешных.

Когда Холанн ждал передачи, его партнеры улучшали ситуацию очередным перекатом мяча между собой. Неделю назад в решающем для Гвардиолы матче Лиги чемпионов против «Брюгге» была точно такая же картина. Это надоело Ковачичу. Он просто взял мяч в центре поля, побежал по прямой и ахнул из-за штрафной. «Сити» ту встречу выиграл.

«Арсенал» — соперник иного калибра. Он такого не допустил.

За всю кампанию прошлого года «Сити» пропустил 54 мяча в 59 матчах. К началу февраля ворота команды Гвардиолы видели мяч уже 53 раза.

В четырех играх сезона «МанСити» пропустил четыре и больше мячей — такого с Гвардиолой никогда не происходило.

Скорректировать ситуацию могло бы трансферное окно. Но Пеп в оборону получил только 20-летнего узбека Хусанова, защитника с огромным потенциалом на завтра, но не на сейчас. Еще один новичок египтянин Мармуш — уже для атаки.

Абдукодир Хусанов. Фото Reuters

В последний день трансферного окна «Сити» договорился с «Порту» о трансфере испанца Нико Гонсалеса. Опорный полузащитник, в Манчестере это амплуа в жутком дефиците. Но и это не гарантирует немедленного эффекта. Достаточно вспомнить опорника Калвина Филлипса, игрока сборной Англии, у которого с Гвардиолой так и не получилось. Футбол Пепа настолько сложный, что к нему новые люди привыкают долго (если вообще привыкают).

Очевидно, что Гвардиола запоздал с перестройкой команды.

«Сити», бравший чемпионат в пяти из шести последних сезонов, особо не менялся. В отличие от конкурентов. С каждым годом соперники прирастали свежими идеями, меняли философию и наполнялись новой кровью.

«Сити» верил в постоянство успеха. В этом году ставка не сыграла.

А снизу Гвардиоле постучали. В отрывном календаре этого сезона премьер-лиги один за другим идут матчи против «Ньюкасла», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Дело усугубляется Лигой чемпионов.

Посредственной игрой в ней «МанСити» не смог автоматом квалифицироваться в финальный раунд. Попасть туда теперь можно через дополнительные матчи. Чтобы февраль был еще веселее, жребий подкинул Гвардиоле свидание с действующим обладателем трофея мадридским «Реалом». Считая матч против «Лейтона» в Кубке Англии, «Сити» предстоит сыграть шесть раз за 20 дней с очень тяжелыми последствиями.

Пеп не жалуется. С насыщенным календарем, который никогда не идет на уступки Лиге чемпионов, ничего нового не происходит. Так было во все времена.

«Могло быть и лучше, если бы в Лиге чемпионов мы были в первой восьмерке. Но мы этого не заслужили. Жребий мог бы быть добрее. Мадрид — сложнейший соперник, и нам придется играть, восстанавливаясь за два-три дня. Меня больше волнует время между сезонами, его бы побольше. Но даже этого не происходит. Что ж поделать. Мы должны считаться с этим».

Фото Global Look Press

Год, в котором «Сити» узнает приговор по делу о 115 финансовых нарушениях вне футбольного поля, превращается в кошмарный на нем. Апофегей кризиса — расставание с женой Кристиной Серра после 30 лет отношений... Этого еще не хватало.

Быть может, только на последнем февральском листке отрывного календаря Пепа ждет облегчение. На нем вполне может быть все тот же Ежи Лец. Пеп прочитает и улыбнется. Он уже примет эту мудрость и сможет рассказать, каково это: «Начать жить с нуля очень легко, гораздо сложнее выйти из минуса».