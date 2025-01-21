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Романтика Артеты и ментальные проблемы «Арсенала». Колонка Казанского — о сложностях отношений

Казанский оценил результаты Артеты в «Арсенале»
Денис Казанский
Колумнист
Фото «СЭ»
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Что может заставить мужчину потерять уверенность? Мы не знаем. Зато знает Денис Казанский. В своей авторской рубрике он разбирает нюансы психологии, а заодно рассказывает о трудностях «канониров».

Так бывает: молодой человек долго и красиво ухаживает за девушкой — дорогие подарки, романтичные вечера, роскошные букеты, впечатляющие знакомства, билеты на «Щелкунчика» 31 декабря...

И наступает тот самый день. Он волнуется. Друзья не переживают — все видели, как развивались отношения, и даже немного завидуют возможностям их товарища. Это обсуждается давно — сколько было сделано и прожито ради одного момента. Пара сложилась в представлении абсолютно всех. Родители потенциального жениха тоже в курсе, что дело идет к счастливому мгновению, — они давно ждут внуков. Девушка попалась «та самая», интеллигентно воспитанная, хозяйственная и некапризная. В этот день все будет красиво и логично — он спросит, она ответит словом из двух букв.

И вот все готово. Мягкий джаз, луч света, он в строгом костюме и с розой в лацкане, она — в роскошном белом платье в пол... Он становится на колено, достает красную бархатную коробочку, все замерли, дамы украдкой достают платочки «поймать» тушь, джентльмены улыбаются.

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Он делает предложение! Она долго смотрит и говорит: «Я подумаю».

Он оглушен. «То есть как?» Молчание. Все растеряны. «В смысле — подумаю?» Она уже выскочила из зала и умчалась в ночь. Да, у нее есть еще один поклонник, и она выбирает. Но тот, второй, позволял себе только легкий изящный флирт, на него особенно никто и внимания-то не обращал. Есть и есть. Безусловно, достойный выбор. Но не сейчас, его время придет. И тут такое...Он копается в себе, становится неуверенным и уже не знает, а достоин ли ее руки? Что же делать... вроде бы все есть, но чего-то не хватает...

***

«Арсенал» после ничьей с «Астон Виллой» (2:2) не выбыл из гонки. Однако существенно повлиял на свои амбиционные перспективы. Сам. Как обычно в последнее время.

Команда Артеты играла уверенно и красиво. Никто в премьер-лиге не забивает мячей после кроссов в штрафную чаще, чем «Арсенал». Мартинелли и Хаверц талантливо поймали передачи Леандро Троссара и довели счет голевых комбинаций до 11. Яркой атакой «Арсенал» старался маскировать проблемы в обороне. Основной центральный защитник Салиба получил травму в матче против «Тоттенхэма». Номинального правого защитника нет — его обязанности исполняет опорный хав Томас Партей. Как и положено команде, которая идет за чемпионством, Артета не волнуется о том, чего или кого нет, а старается выжать максимум из того, кто есть.

Микель Артета.
Фото Global Look Press

2:0 на своем поле — это приговор сопернику. Можно и нужно дожимать. Или просто не отдавать мяч. Это «Арсеналу» тоже по силам.

Однако... тут тяжелый случай. С рецидивом старых проблем. В октябре дома Артета прекрасно играл против «Ливерпуля», вел 2:1. Ошибка в защите, и Салах забрал ничью.

В январе в первом полуфинале Кубка лиги «Арсенал» дома утюжил «Ньюкасл», набил 3,09 по ожидаемым голам и... проиграл 0:2. Уже в следующем матче в Кубке Англии, снова на «Эмирэйтс», классно держал контроль и темп игры с бедовым «МЮ». Умудрился завязнуть в клинче пенальти и вылетел из турнира.

В дерби Северного Лондона «Арсенал» вел 2:1 и мог спокойно закончить игру. Вместо того чтобы добить экспериментальный состав «Тоттенхэма» (огромное количество травм), неожиданно стал охранять счет. «Шпоры» получили шанс забрать ничью на последней минуте. Порро попал в штангу.

Габи Жезус получил разрыв крестообразной связки. У «Арсенала» большая проблема, которую надо решать уже этой зимой. Кто будет забивать голы?

И вот теперь «Астон Вилла».

Все, кто следит за «Арсеналом» ловят себя на мысли: каким бы счет ни был в пользу «канониров», если вдруг соперник попадет в ворота Райи, то появится шанс забрать очки. Видимо, то же самое чувствуют игроки. Юри Тилеманс попал. Бирмингемцы поверили в возможность, которая обернулась еще и изящным фартом.

Унаи Эмери уже готовился поменять Олли Уоткинса, Джон Дюран стоял на кромке. Как вдруг Мэтти Кэш завернул мяч в штрафную в сторону почти замененного Уоткинса. Томас Партей, который отвечал на стандарте за форварда, растерялся и остался на нейтральной полосе. Уоткинс своим одиночеством был доволен. 2:2.

За восемь минут «Астон Вилла» изменила игру. Можно обратить внимание на тактическое решение Эмери (выход на фланг Люка Диня вместо Маатсена) и добавление агрессии. Но есть ощущение, что это «Арсенал» позволил «Вилле» вернуться.

Фото Reuters

У Артеты был вариант уйти от ничьей, но сначала ВАР отменил гол Мерино, рассмотрев в рикошете руку Хаверца, потом тот же Мерино попал в штангу, а Троссар — в рекламный щит.

«Арсенал» уже в восьмой раз в сезоне играет вничью. Это много. Шесть матчей подряд во всех турнирах «Арсенал» пропускает. Это больно.

Объяснения могут быть субъективными — травмы Сака, Салиба, Бена Уайта и Жезуса, неоптимальная форма после неприятной травмы Эдегора.

Но дело куда серьезнее. И без своих больших фигур «Арсенал», играя прекрасно, не реализует свои моменты и становится хрупким. Если соперник любого калибра на твоем поле верит в свои силы, уступая в счете, — это ментальная проблема. Которая только прогрессирует.

О необходимости форварда для титула, а не борьбы за титул, говорили еще в прошлом году. Лондонцы его не купили. И сейчас, уже в конце января, а значит, и трансферного окна, нового имени так и не появилось. Проблемы с фланговыми защитниками тоже не новые. И они не решены. «Канониры» не лезут в карман.

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В год, когда совершенно неожиданно развалился «Сити», у «Арсенала» не должно было быть соперников. «Ливерпуль» мог оказаться в зоне турбулентности после долгого правления Клоппа и прихода нового тренера, с незакрытыми контратаками трех основных игроков. В «Челси», как обычно, перестройка. А «Манчестер» сейчас — юнайтед. Никто «канонирам» не мешал решить проблемы прошлого года и контролировать этот.

Сейчас же футбол «Арсенала» дает уверенность «Ливерпулю». Мы можем! И это переносится в игры. В тот же день, когда «Арсенал» терял очки дома, «Ливерпуль» 90 минут висел на воротах «Брентфорда» и верил, что дожмет. В добавленное время Нуньес забил дважды.

«Ливерпуль» знает, что возьмет свое. «Арсенал» на это надеется.

В чемпионской гонке этот акцент имеет колоссальное значение.

Она еще не закончена. Перевороты возможны и даже вероятны. Решающее значение в гонке будут иметь именно психологические нюансы. Травмы ведущих игроков и нестабильность лидеров — константа любой команды. Возможность компенсировать недостатки и является критерием успеха.

Фото Reuters

***

У «Арсенала» еще достаточно времени, чтобы вернуть себе решительность в отношениях с трофеем. Он столько потратил на романтику и конфетно-букетный период, что будет больно увидеть приз на другом стадионе.

Это целиком и полностью зависит от Артеты. Он изменил «Арсенал». Испанец сделал его претендентом. Но знает ли он, как сделать его чемпионом?

11
ФК Арсенал (Лондон)
Денис Казанский
Микель Артета
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