Блеск «шпор», улыбка Постекоглу. Колонка Казанского о «Тоттенхэме»

В воскресенье лондонский клуб легко разгромил «МЮ» на «Олд Траффорд» (3:0). Денис Казанский в своей авторской рубрике объясняет, что это нечто большее, чем просто три очка.

Целый сезон никто не видел его улыбки. Когда команда крупно и легко выигрывала, когда переворачивала, казалось, упущенные матчи и брала максимум — он не улыбался. Финальный свисток, рукопожатие с соперником, пара хлопков публике, руки в карманы — и в раздевалку. Телевизионные камеры откровенно скучали после любой игры «Тоттенхэма». Главный тренер «шпор» — ноль эмоций.

«У меня большие амбиции в этом футбольном клубе, и пока мы их не достигнем, чего ради улыбаться?» — Анге Постекоглу выдавал свои максимы.

После игры с «МЮ» весь мир увидел довольное лицо главного тренера «Тоттенхэма». Да, предел не достигнут: победа над «Манчестером» равна трем очкам в турнирной таблице. Но манера и качество игры вполне укладываются в классическую плакатную фразу «Верной дорогой идете, товарищи!»

Это статусная победа, она демонстрирует возможности «шпор».

Микки ван де Вен в матче против «Манчестер Юнайтед». Фото Global Look Press

Игра на «Олд Траффорд» была поворотной для обоих тренеров. В случае поражения каждый попадал под дикое давление. Эрик тен Хаг пока так и не дал понять, в какой футбол играет его команда, «Манчестер» показывает постоянство лишь в одном — неуверенности.

Постекоглу, как и тен Хаг до их личной встречи, проиграл два матча, и о стабильности нынешнего сезона речь шла едва ли.

Более того, в Кубке лиги неделю назад «Тоттенхэм» был на грани апоплексического удара. За две минуты до конца основного времени лондонцы проигрывали 0:1 аутсайдеру чемпионшипа «Ковентри», это стало бы третьим поражением подряд.

Все то же владение мячом ради владения, минимум созданных моментов и уныние болельщиков. Похоже, это был худший матч Постекоглу. Но спасли два гола за две минуты в концовке. Вероятно, это стало поворотным моментом сезона. Две уверенные победы над «Брентфордом» (3:1) в чемпионате и «Карабахом» (3:0) в Лиге Европы вернули настроение «Тоттенхэму». В особенный сезон их главного тренера.

«Я не как правило выигрываю трофеи в свой второй сезон, я всегда выигрываю трофеи в свой второй сезон. Ничего не изменилось. Я не говорю такое, если не уверен», — после поражения от «Арсенала» (0:1) австралиец поставил себе очень высокую планку. Он действительно побеждал в Японии, Австралии и Шотландии, в предыдущих местах работы, как раз на второй год.

В Англии это заявление звучит максимально амбициозно.

«Тоттенхэм» при Постекоглу быстро обрел узнаваемое лицо. Эту команду ни с кем не спутаешь. Высокая, местами даже наивная линия обороны — как отличительная черта «шпор». Но также прессинг на сумасшедшей скорости по всей территории, умные смены мест Кулушевски и Мэддисона, надежность Бентанкура, качество в атаке Сона и подключения вперед центральных защитников (первый гол в ворота «Юнайтед» пришел после сумасшедшего забега ван де Вена со своей половины поля и прострела вдоль ворот соперника). В матче на «Олд Траффорд» «шпоры» показали свой идеальный футбол. Ожидаемые голы (xG) — 4,7. 10 ударов в створ. 62% владения мячом. Никто не удивился бы победе со счетом 5:0, а так всего лишь три безответных. И это без своей главной звезды корейца Сона. «Вот как мы должны играть. Наш сезон начался сегодня», — слова Деяна Кулушевски.

Деян Кулушевски («Тоттенхэм»). Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» играет ярко и эмоционально, за командой приятно наблюдать, с ней никогда не будет скучно. Но может ли такой футбол принести титулы и какие?

Уже в сентябре очевидно, что чемпионство в Англии разыграют «Сити» и «Арсенал». В Кубке лиги «Тоттенхэм» в конце октября играет как раз против Пепа, то еще испытание. Есть Кубок Англии и, конечно, Лига Европы. Быть может, самая очевидная из целей «шпор».

Уже несколько десятилетий амбиции «Тоттенхэма» простые — быть в четверке. А значит, играть в Лиге чемпионов. Это маркер успеха любого тренера в клубе. За четверку дают деньги и славу. Но их не поставишь на полку.

Постекоглу намекает, что хочет изменить подход.

«Самое важное — это наш футбол и наше лицо. Попадание в четверку — это не золотой билет Вилли Вонка. Это дает только год в Лиге чемпионов. Да, если мы в ЛЧ, то, значит, хорошо провели предыдущий сезон. Но прогрессирует ли наш футбол? Стали мы лучше или сильнее? Вот что гораздо важнее», — слова главного тренера в прошлом году.

«Тоттенхэм» был пятым. Билет не выиграл.

К Лиге Европы в клубе относились постольку-поскольку. Там всегда мечтали о вечерах вторника и среды. Маурисио Почеттино однажды проделал весь путь до финала Лиги чемпионов в Мадриде. Но минимально проиграл «Ливерпулю», после пенальти Салаха.

В обозримом будущем представить такое путешествие проблематично.

Победная кампания в Лиге Европы выглядит правдоподобнее.

Ангелос Постекоглу. Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» в этой лиге уже седьмой раз. Был еще один, когда лондонцы вылетели из Лиги чемпионов и довольно быстро скрутились бельгийскому «Генту» (0:1, 2:2).

«Шпоры» всегда выходили из турнира эпично. В последний раз — от загребского «Динамо». 0:3 в Хорватии еще при Жозе Моуринью, которого уволили через несколько игр.

Дальше всех за это время в турнире продвинулся Андре Виллаш-Боаш. Это был боевой четвертьфинал сезона-2012/13. «Тоттенхэм» проиграл «Базелю» Мохамеда Салаха (вот были времена) в серии пенальти... Салах все время мешает «Тоттенхэму» в еврокубках. Спустя пару лет он уже в «Фиорентине» снова выкинет «шпор» из плей-офф. О финале Лиги чемпионов в Мадриде я уже вспоминал.

За это время две английские команды выиграли Лигу Европы («Челси» аж дважды и «МЮ»), не поморщились.

«Тоттенхэму» всегда мешает весенний выбор между погоней за четвертым местом и трофеем. Амбиции и традиции Постекоглу говорят, что в этом сезоне такого может не произойти. Состав, а в особенности игра «шпор» выглядят как претензия на удачный поход в майский Бильбао (именно там состоится финал Лиги Европы).

Постекоглу уже начал улыбаться. На «Олд Траффорд» он и болельщики увидели возможности команды. А значит, и свою цель.