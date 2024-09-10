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Болельщики «Челси» попали в один большой эксперимент. Его вдохновитель американский миллиардер Тодд Боули. Он же лицо новых владельцев клуба из северной части Лондона. Суть эксперимента — проверить, как долго можно оставаться в своем уме и трезвой памяти, наблюдая, как «Челси» превращается из клуба с традициями футбольных побед в клуб с традициями ежедневного сумасбродства. А также узнать, насколько адекватно можно оценить неадекватные действия боссов твоей любимой команды.
О начале очередного этапа эксперимента болельщики «Челси» узнают из печати. Это легко, потому как сейчас у британских коллег существует девиз: «Ни дня без «Челси».
Опыты проводятся ежедневно.
Банальное объявление состава на еврокубковую кампанию («Челси» играет в Лиге конференций) стало очередным особенным событием. На групповой этап синие не заявили... трех игроков основы — Уэсли Фофана, Ромео Лавиа и Коула Палмера.
Так в клубе решили «управлять нагрузкой». Фофана пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. Лавиа сломался уже в первом матче этого года и тоже не играл в прошлом году. Самая яркая звезда «Челси» Палмер летом из-за Евро почти не отдыхал.
Руководство клуба расставило приоритеты — еврокубок такого калибра им неинтересен. Тем более команда с самым большим составом на острове может позволить себе выставить разные коллективы в разные турниры. С одной стороны, логично не давать дополнительную нагрузку тем, от кого зависит форма «Челси» в чемпионате. Именно там главная цель на сезон — попадание в Лигу чемпионов. Да и беречь травматичных игроков, если есть такая возможность, тоже хорошо.
У лондонцев будет вариант добавить своих звезд после группового этапа. Но только в обмен на трех уже из заявленного списка. Если так случится, главному тренеру Энцо Мареске предстоит использовать педагогические приемы, чтобы все были счастливы.
Кажется, что к этому он уже должен привыкнуть. Каждый день ему приходится объяснять, почему кто-то может оказаться в старте, а кто-то должен тренироваться в резерве.
«Экспериментальный подход» к формированию состава к этому и привел. С момента появления там новых хозяев (а прошло всего два года) точную цифру количества футболистов, принадлежащих лондонцам, назвать практически нереально. Только в это трансферное окно в «Челси» появилось 10 новых имен, 12 — продано или отпущено и 19 — отправлено в аренду.
Тодд Боули в своем большом интервью на одном американском бизнес-форуме удивлялся футбольной модели Европы. Делать деньги из игры на континенте, по его наблюдениям, не умеют. Вылет в низшие лиги провоцирует сильные потери в деньгах, а это бессмыслица. Почему в футболе никто не организует Матча звезд, который приносит в бейсболе (Боули совладелец команды «Лос-Анжелес Доджерс) миллионы...
Футбол — это способ и возможность хорошо заработать, хотя прежде и необходимы инвестиции. Будет эволюционный путь развития игры, и все рано или поздно поймут, считает Боули, что американский вариант — единственно верный. Утром — деньги, а вечером... еще больше денег. Сам футбол — если получится.
«Челси» начал пачками по всему миру скупать молодые таланты, предлагать им огромные по времени контракты (на 7-9 лет) и одновременно существенно понижать зарплатную ведомость.
За пять трансферных окон победитель Лиги чемпионов-2020/21, конкурент «Ман Сити» в борьбе за чемпионство, превратился в большую бизнес-империю. И перестал думать о футболе.
Любая команда, выходя на рынок, ищет игрока на конкретную позицию и старается удержать своих лучших футболистов в составе. Это не касается «Челси».
В апреле — мае этого года главный тренер Маурисио Поччетино нашел свою формулу состава, выдал приличную беспроигрышную серию и с оптимизмом смотрел на следующий сезон.
Его уволили. Или ушел сам, понимая, что стратегия клуба слишком сложная для него.
Коннора Галлахера, центральную фигуру полузащиты, отдали в «Атлетико». Надо было попадать в финансовый фейр-плей и продавать воспитанника. «Челси» сам себя довел до этого.
Синие нацеливались на схему с участием англичанина — форвард «матрасников» Самуэль Омородион переезжает в Лондон. Но что-то пошло не так (говорят, испанец провалил медосмотр), Галлахер уехал в Мадрид, а оттуда в «Челси» зачем-то приехал Феликс... который уже был в «Челси» пару лет назад в неудачной аренде.
Основной центральный защитник периода Поччетино Тревор Чалоба поехал в аренду в «Кристал Пэлас», а Рахима Стерлинга отправили в ту же аренду в «Арсенал», показав очередной пример экспериментального бизнеса.
Стерлинг очень средне провел предыдущий сезон и явно хотел изменить отношение к себе. Он был ярок в подготовительных матчах, но перед первой игрой чемпионата уже новый главный тренер Энцо Мареска сказал, что не нуждается в его услугах. «Арсенал», которому, может быть, немного и не хватало как раз большого опыта в решающих мгновениях, ухватился за этот конфликт. Артета работал со Стерлингом еще в «Сити» и с удовольствием забрал его к себе. Но самое пикантное, что бОльшую часть зарплаты игрока в «Арсенале» будет платить... «Челси». Речь идет о 200 тысячах фунтах в неделю из кармана Боули. Усилив своего лондонского конкурента, синие еще и платят за это.
Словом, весело живут.
А чтобы было еще веселее, Тодд Боули, он же лицо всех перемен, вошел в конфронтацию с Clearlake — компанией, которой, по сути, принадлежит контрольный пакет акций «Челси». Американец решил выкупить всю долю инвесторов. А они, наоборот, решили выкупить часть Боули и выгнать его из проекта. У них разные взгляды на развитие «Челси».
Этот процесс во всех заголовках Англии. Похоже на начало большого и затяжного конфликта, который вряд ли поможет футболу. Он здесь на 15-м месте.
Поэты, болеющие за «Челси», говорят, что у «Челси» украли душу.
Еще совсем недавно клуб выбирал только лучших игроков и тренеров. Сейчас важнее потенциал футболиста, которого можно будет дороже продать, чем покупали.
Слова «страсть» и «слава» раньше на «Стэмфорд Бридж» относились только к игре, теперь только к деньгам и прибыли.