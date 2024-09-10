«Челси» продает душу. Колонка Казанского — о разнице бизнеса и футбола

Денис Казанский врывается в ваш вторник. В своей авторской рубрике « Биг-Ден» наш английский эксперт рассказывает об ужасах, которые происходят с лондонским клубом.

Болельщики «Челси» попали в один большой эксперимент. Его вдохновитель американский миллиардер Тодд Боули. Он же лицо новых владельцев клуба из северной части Лондона. Суть эксперимента — проверить, как долго можно оставаться в своем уме и трезвой памяти, наблюдая, как «Челси» превращается из клуба с традициями футбольных побед в клуб с традициями ежедневного сумасбродства. А также узнать, насколько адекватно можно оценить неадекватные действия боссов твоей любимой команды.

О начале очередного этапа эксперимента болельщики «Челси» узнают из печати. Это легко, потому как сейчас у британских коллег существует девиз: «Ни дня без «Челси».

Опыты проводятся ежедневно.

Банальное объявление состава на еврокубковую кампанию («Челси» играет в Лиге конференций) стало очередным особенным событием. На групповой этап синие не заявили... трех игроков основы — Уэсли Фофана, Ромео Лавиа и Коула Палмера.

Так в клубе решили «управлять нагрузкой». Фофана пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. Лавиа сломался уже в первом матче этого года и тоже не играл в прошлом году. Самая яркая звезда «Челси» Палмер летом из-за Евро почти не отдыхал.

Руководство клуба расставило приоритеты — еврокубок такого калибра им неинтересен. Тем более команда с самым большим составом на острове может позволить себе выставить разные коллективы в разные турниры. С одной стороны, логично не давать дополнительную нагрузку тем, от кого зависит форма «Челси» в чемпионате. Именно там главная цель на сезон — попадание в Лигу чемпионов. Да и беречь травматичных игроков, если есть такая возможность, тоже хорошо.

У лондонцев будет вариант добавить своих звезд после группового этапа. Но только в обмен на трех уже из заявленного списка. Если так случится, главному тренеру Энцо Мареске предстоит использовать педагогические приемы, чтобы все были счастливы.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска. Фото Reuters

Кажется, что к этому он уже должен привыкнуть. Каждый день ему приходится объяснять, почему кто-то может оказаться в старте, а кто-то должен тренироваться в резерве.

«Экспериментальный подход» к формированию состава к этому и привел. С момента появления там новых хозяев (а прошло всего два года) точную цифру количества футболистов, принадлежащих лондонцам, назвать практически нереально. Только в это трансферное окно в «Челси» появилось 10 новых имен, 12 — продано или отпущено и 19 — отправлено в аренду.

Тодд Боули в своем большом интервью на одном американском бизнес-форуме удивлялся футбольной модели Европы. Делать деньги из игры на континенте, по его наблюдениям, не умеют. Вылет в низшие лиги провоцирует сильные потери в деньгах, а это бессмыслица. Почему в футболе никто не организует Матча звезд, который приносит в бейсболе (Боули совладелец команды «Лос-Анжелес Доджерс) миллионы...

Футбол — это способ и возможность хорошо заработать, хотя прежде и необходимы инвестиции. Будет эволюционный путь развития игры, и все рано или поздно поймут, считает Боули, что американский вариант — единственно верный. Утром — деньги, а вечером... еще больше денег. Сам футбол — если получится.

«Челси» начал пачками по всему миру скупать молодые таланты, предлагать им огромные по времени контракты (на 7-9 лет) и одновременно существенно понижать зарплатную ведомость.

За пять трансферных окон победитель Лиги чемпионов-2020/21, конкурент «Ман Сити» в борьбе за чемпионство, превратился в большую бизнес-империю. И перестал думать о футболе.

Любая команда, выходя на рынок, ищет игрока на конкретную позицию и старается удержать своих лучших футболистов в составе. Это не касается «Челси».

В апреле — мае этого года главный тренер Маурисио Поччетино нашел свою формулу состава, выдал приличную беспроигрышную серию и с оптимизмом смотрел на следующий сезон.

Его уволили. Или ушел сам, понимая, что стратегия клуба слишком сложная для него.

Коннора Галлахера, центральную фигуру полузащиты, отдали в «Атлетико». Надо было попадать в финансовый фейр-плей и продавать воспитанника. «Челси» сам себя довел до этого.

Синие нацеливались на схему с участием англичанина — форвард «матрасников» Самуэль Омородион переезжает в Лондон. Но что-то пошло не так (говорят, испанец провалил медосмотр), Галлахер уехал в Мадрид, а оттуда в «Челси» зачем-то приехал Феликс... который уже был в «Челси» пару лет назад в неудачной аренде.

Основной центральный защитник периода Поччетино Тревор Чалоба поехал в аренду в «Кристал Пэлас», а Рахима Стерлинга отправили в ту же аренду в «Арсенал», показав очередной пример экспериментального бизнеса.

Тренировка «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Фото Reuters

Стерлинг очень средне провел предыдущий сезон и явно хотел изменить отношение к себе. Он был ярок в подготовительных матчах, но перед первой игрой чемпионата уже новый главный тренер Энцо Мареска сказал, что не нуждается в его услугах. «Арсенал», которому, может быть, немного и не хватало как раз большого опыта в решающих мгновениях, ухватился за этот конфликт. Артета работал со Стерлингом еще в «Сити» и с удовольствием забрал его к себе. Но самое пикантное, что бОльшую часть зарплаты игрока в «Арсенале» будет платить... «Челси». Речь идет о 200 тысячах фунтах в неделю из кармана Боули. Усилив своего лондонского конкурента, синие еще и платят за это.

Словом, весело живут.

А чтобы было еще веселее, Тодд Боули, он же лицо всех перемен, вошел в конфронтацию с Clearlake — компанией, которой, по сути, принадлежит контрольный пакет акций «Челси». Американец решил выкупить всю долю инвесторов. А они, наоборот, решили выкупить часть Боули и выгнать его из проекта. У них разные взгляды на развитие «Челси».

Этот процесс во всех заголовках Англии. Похоже на начало большого и затяжного конфликта, который вряд ли поможет футболу. Он здесь на 15-м месте.

Поэты, болеющие за «Челси», говорят, что у «Челси» украли душу.

Еще совсем недавно клуб выбирал только лучших игроков и тренеров. Сейчас важнее потенциал футболиста, которого можно будет дороже продать, чем покупали.