«Челси» в шаге от продажи одного из своих лучших игроков. Чем не угодил воспитанник Галлахер?

«Атлетико» наготове.

«Челси» учит нас, что три года — гигантский срок. За это время команда превратилась из победителя Лиги чемпионов в нечто хаотичное и нелепое. Руководство во главе с Тоддом Боэли стремительно несет лондонцев в пропасть. Список непонятных решений можно пополнить множеством пунктов, но самый яркий из них — безусловно, трансферы. Просто чтобы понять проблему, необязательно погружаться в методички по управлению клубом.

Раньше вопросы вызывали в основном покупки. Сотни миллионов евро за сырых, хоть и местами талантливых исполнителей. Еще и громадные контракты, создающиеся с целью вписаться в финансовый фейр-плей. Но во время текущего межсезонья «Челси» принялся чудить и с распоряжением собственными активами. В первую очередь речь о Коноре Галлахере, который был одним из немногих светлых пятен команды в прошедшем сезоне.

Начинать надо сначала. «Стэмфорд Бридж» — дом полузащитника. Галлахер пришел в академию «Челси» в шесть лет и до сих пор никуда насовсем не ушел. «Насовсем» в предыдущем предложении появилось из-за ряда аренд. С 2019 по 2022 год Конор побывал в «Чарльтоне», «Суонси», «Вест Бромвиче» и «Кристал Пэлас». В родной команде игрок дебютировал лишь после возвращения из последнего отъезда, в 2022-м. У него до сих пор больше матчей за другие команды, чем за «Челси».

Фото Global Look Press

Несмотря на скитания, Конор оставался преданным клубу, за который болеет с детства. Он каждый раз возвращался. Здесь нужно отметить и трепет со стороны «Челси». В юности Галлахер столкнулся с рядом проблем со здоровьем, но от футболиста не отказались и помогли преодолеть трудности. Сначала мешала болезнь Осгуда-Шлаттера — воспаление коленей и берцовых костей на фоне перегрузок. А в 2018 году и вовсе забарахлило сердце, пришлось делать операцию.

Полузащитника поддерживали и даже ситуативно меняли его амплуа на поле, чтобы минимизировать риск обострения недугов. Когда все испытания остались позади, «Челси» дал Галлахеру первый профессиональный контракт. То есть уважать клуб Конору есть за что, тут не просто слепая детская любовь.

И последние два года англичанин сполна отплачивал за оказанную некогда заботу. В сезоне-2023/24 в синей части Лондона зажегся Коул Палмер, которого признали лучшим молодым игроком АПЛ. Вторым по качеству смело можно называть именно Галлахера. Например, к Новому году только Конор набрал 20+ баллов по следующим показателям: удары, созданные шансы, успешные попытки дриблинга, касания в штрафной, выигранные единоборства, отборы и перехваты.

Полузащитник всегда ориентировался на Фрэнка Лэмпарда и считал легендарную «восьмерку» кумиром. Кажется, в плане универсальности Галлахер превзошел любимца. «Иметь в команде такого футболиста — это бесценно. В каждом эпизоде всегда отрабатывает на все сто. Я очень рад за него. Он говорил мне, что хочет остаться в «Челси», но решать ему и клубу. Я не беспокоюсь, у него еще год по контракту», — говорил экс-тренер лондонцев Маурисио Почеттино зимой.

Фото Global Look Press

Из второй половины цитаты ясно, что тучи над будущим Галлахера образовались довольно давно. «Челси» необходимо пролезать в финансовые нормы, а для этого недостаточно заключать девятилетние договоры с новичками, нужно еще и зарабатывать, в том числе на продажах. А Конор в его нынешней форме — шикарный лот.

Зимние попытки пристроить полузащитника не привели к успеху, хотя претенденты присутствовали. Параллельно появлялись слухи, якобы игрок требует слишком большую зарплату, но их развеял главный инсайдер мира Фабрицио Романо: «Мне сказали, что «Челси» решает, что делать с Галлахером, а также принимает во внимание ситуацию с ФФП, но утверждение, что игрок просит слишком высокую зарплату, насколько я понимаю, не соответствует действительности».

Получается, как раз в клубе тянули с окончательным предложением, потому что до упора не понимали, есть ли нужда в продаже. Перетянули. Судя по последним новостям, Конор вот-вот перейдет в «Атлетико». «Челси» в итоге положил ему контракт по схеме 2+1 — для 24-летнего преданного вице-капитана похоже на издевательство. Хоть The Athletic и пишет, что полузащитник вошел бы в число самых высокооплачиваемых футболистов команды. Daily Mail затем сообщил, что Галлахера отстранили от работы с основной командой — тренироваться он будет с молодежкой. А Sky Sports уточнил — футболиста уже уведомили, что игроком старта при новом тренере он не будет.

Фото Global Look Press

Еще одним предвестником прощания с Галлахером стало приобретение Кирнана Дьюсбери-Холла, с которым новый тренер «Челси» Энцо Мареска продуктивно поработал в «Лестере». Итальянец построит на новом месте работы собственную конструкцию, такую же, как в победном сезоне чемпионшипа.

В исходном виде схема похожа на 4-3-3. Место Кайседо в составе безальтернативно, другого сопоставимого разрушителя нет. Вероятно, Дьюсбери-Холл тоже начнет АПЛ в основе или близко к ней, потому что только он близко знаком с требованиями специалиста. Остается одна полузащитная вакансия. Энцо Фернандес, Коул Палмер, Ромео Лавия, Карни Чуквуэмека, Чезаре Казадеи — достаточно плотная обойма. В системе Энцо (того, что Мареска) для игроков центра поля важна в первую очередь качественнейшая работа с мячом и умение действовать в комбинациях. Галлахер же — скорее про отборы и интенсивное движение. И в этом плане кандидатура Дьюсбери-Холла для Марески более актуальна.

В союзе Галлахера с «Челси» очень много любви. Ее проявляли обе стороны, но в последнее время футболист давал клубу гораздо больше, чем получал. Он давно компенсировал все вложения прошлого и заслужил статус лидера. А лидерам не предлагают 2+1 в последний момент, когда не получилось выбить желаемую сумму из покупателей. 40 миллионов евро — финальный дар, разорвет связь. Навсегда или нет — неизвестно. Но Конору так сейчас будет лучше.