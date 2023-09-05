«Челси» заплатил почти 50 миллионов за игрока, у которого менее 500 сыгранных минут в АПЛ. Это сумасшествие или новая реальность?

Переход Коула Палмера как очередной пример безумия современного рынка.

Прошедшее лето было насыщенным и сумасшедшим в плане трансферов. Тут и массовая миграция звезд в Саудовскую Аравию, и рекордные переходы Деклана Райса и Мойзеса Кайседо, и контракт Джуда Беллингема с «Реалом», и очередной сезон саги имени Киллиана Мбаппе, и упадок испанских клубов. Новостей было много, но даже на этом фоне выделяется одна сделка, состоявшаяся в последний день трансферного окна: переход Коула Палмера из «Манчестер Сити» в «Челси».

Что в ней такого необычного? За 21-летнего футболиста группы атаки (может сыграть практически на любой позиции, а пару раз даже выходил в середине поля) синие заплатили 47 миллионов евро. Это в любом случае много, даже по меркам нынешнего рынка, даже для клуба АПЛ и даже, наверное, для «Челси». Но на это в принципе можно закрыть глаза.

А теперь самое интересное: эти деньги синие заплатили за игрока, у которого в активе менее 500 сыгранных минут в АПЛ. Если быть точным, то 479. Три выхода в стартовом составе — два в концовке прошлого сезона (в 37-м туре против «Челси» и в 38-м туре против «Брентфорда»), когда «Сити» уже оформил титул, плюс один в чемпионате-2021/22 (против «Эвертона» в 12-м туре).

Фото Global Look Press

Конечно, есть еще другие турниры, где Палмер выходил на поле. В остальных внутрианглийских соревнованиях (Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок) у него 726 сыгранных минут, плюс 267 минут в Лиге чемпионов. В сумме получается 1472 минуты во взрослом футболе. Вроде бы не так плохо для 21-летнего парня одного из сильнейших клубов мира с сумасшедшей конкуренцией в группе атаки.

Но на другой чаше весов — 47 миллионов евро. Еще раз, прописью — сорок семь миллионов евро. За игрока, у которого не набралось даже 1500 минут во взрослом футболе.

Конечно, Палмер талантлив. Уроженец Манчестера, он попал в академию «Сити» в 8 лет и прошел все ступени клубной вертикали вплоть до главной команды, за которую дебютировал осенью 2020-го в Кубке лиги в возрасте 18 лет. Казалось бы, образцовая история для подражания.

Это лето получилось для Палмера особенно удачным. Сначала он в составе молодежной сборной Англии выиграл чемпионат Европы. И не просто числился там в заявке: в полуфинале с Израилем (3:0) у Коула «1+2», в финале с Испанией — голевой пас. Потом он забил за «Сити» в Суперкубке Англии в ворота «Арсенала», и это был очень красивый мяч (левой ногой с правого угла штрафной в дальний верхний угол), а потом вышел в основе с «Севильей» уже в Суперкубке УЕФА и снова забил — благодаря этому голу «Сити» сравнял счет, а потом победил в серии пенальти.

Казалось, отъезд в Саудовскую Аравию Рияда Мареза и серьезная травма Кевина Де Брейне дают Палмеру хороший шанс закрепиться в основе и начать регулярно играть. Но на деле все было сложнее. Покупка «Сити» за 65 миллионов евро его ровесника Жереми Доку из «Ренна» стала намеком, что с практикой снова могут быть проблемы.

Этим летом Палмера очень хотел получить «Бернли», который тренирует экс-капитан «Сити» Венсан Компани и который играет в схожем стиле. Речь шла об аренде сроком на год. Главный тренер «МС» Пеп Гвардиола в принципе был не против. Но покупка Доку оказала свое влияние и здесь — после трансфера бельгийца «Сити», как писал The Athletic, уже не был согласен на аренду: или полноценная продажа, или Палмер остается.

И тут появился «Челси», который предложил 47 миллионов евро плюс бонусы. И это за игрока, который не провел ни одного полноценного сезона во взрослом футболе и сыграл всего три матча в основе в АПЛ. «Сити» согласился. Палмер тоже выбрал переезд в Лондон. Там на его любимой позиции правого вингера ему придется конкурировать с Рахимом Стерлингом и другом и партнером по юношеским и молодежным сборным Англии Нони Мадуэке. Но это выбор Палмера и, в общем, уже другая история.

Фото Global Look Press

Насколько такой трансфер является аномалией (даже с учетом того, что речь идет о «Челси»)? Или это дивный новый мир?

Скажем так, это точно не аномалия. В конце августа «Брайтон» купил у «Лилля» 19-летнего центрального полузащитника Карлоса Балебу за 27 миллионов евро. У парня на тот момент была 531 минута на поле во взрослом футболе (21 матч в прошлом сезоне в лиге 1, из них шесть в старте, но только одну встречу провел полностью). Да, «Брайтон» выручил 127 миллионов за Мойзеса Кайседо и мог позволить себе тратить. Да, у клуба сейчас одна из лучших в европейском футболе скаутских систем, настоящий маниболл здорового человека. Да, Балеба талантлив. Но 27 миллионов евро за футболиста с таким опытом... Хотя, думается, будь это трансфер не из «Лилля», а из другого клуба АПЛ, было бы не 27 миллионов, а все 40.

Другой пример — в январе Энтони Гордон перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл» за 45,6 миллиона евро. Да, 21-летний на тот момент вингер котировался на рынке, в августе 2022-го им предметно интересовался «Челси». У него был яркий сезон-2021/22 (35 матчей, 4 гола и 2 передачи), более 3500 минут в АПЛ, аренда в «Престон». То есть Гордон был куда более опытным игроком, чем тот же Палмер. Но все равно один неплохой сезон и 45,6 миллиона евро — по меньшей мере спорное соотношение.

Тогда это было очередным примером того, что английские игроки внутри АПЛ переоценены, будто бы существует какая-то негласная надбавка за паспорт. Когда-то диким оверпрайсом казались 58,5 миллиона евро, заплаченные «Арсеналом» за Бена Уайта летом 2021-го. Постепенно это становится нормой, и уже 45,6 миллиона евро за Гордона выглядят частью этой новой реальности.

Ситуация просто перешла на новый уровень, не более того.