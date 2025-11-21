Видео
Сегодня, 15:45

У Палмера нелепая травма: сломал мизинец ноги у себя дома. Теперь не сыграет с «Барсой» и «Арсеналом»

Палмер сломал мизинец и пропустит матчи «Челси» с «Арсеналом» и «Барселоной»
Егор Сергеев
корреспондент
Коул Палмер.
Фото Getty Images
Он провел всего три матча в АПЛ в этом сезоне.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что полузащитник Коул Палмер пропустит ближайшие матчи с «Бернли», «Барселоной» и «Арсеналом» из-за повреждения мизинца, полученного дома. Англичанин не выходил на поле с сентября из-за травмы паха.

Что сказал Мареска

На пресс-конференции итальянский специалист заявил, что Палмер почти вернулся в общую группу, но произошел несчастный случай.

«Он был очень близок к возвращению. Почти вернулся после травмы паха, что очень хорошо, но у него появилась небольшая проблема. Палмер точно не сыграет с «Бернли», «Барселоной» и с «Арсеналом». К сожалению, у него произошел несчастный случай дома — он сломал мизинец. Единственное, что мы знаем, — он не сможет выйти на поле на этой и следующей неделях», — приводит слова тренера Daily Mail.

Мареска также обозначил примерный срок отсутствия Коула. По его словам, полузащитник пропустит минимум две недели:

«Судя по всему, он сломал мизинец и не будет доступен две недели. Я тоже иногда встаю ночью, чтобы пойти в туалет, а потом ударяюсь головой или мизинцем. Бывает. Видел его вчера, он ходил босиком. Не хромал, но это мизинец, так что может быть очень больно».

Фото Getty Images

Неудачный старт сезона

В нынешнем сезоне Палмер провел в АПЛ всего три матча и забил один гол. В последний раз он выходил на поле 20 сентября — против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Англичанин долго восстанавливался после травмы паха: впервые она дала о себе знать в августе, затем боль вернулась в том самом матче с «МЮ».

Последние недели футболист интенсивно работал над формой, только начал тренироваться на поле и готовился к возвращению. Новый инцидент стал для него и команды серьезным ударом

Коул Палмер в&nbsp;финале клубного&nbsp;ЧМ против &laquo;ПСЖ&raquo; (3:0).Палмер — это похороны! «Челси» — клубный чемпион мира

Палмер — один из ключевых игроков «Челси», важное звено между полузащитой и атакой, а также исполнитель стандартов.

После 11 туров команда Марески занимает третье место в чемпионате Англии, набрав 20 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» — шесть баллов. Лондонское дерби 30 ноября Палмер также пропустит.

В Лиге чемпионов ситуация у синих хуже — всего 7 очков после четырех туров и 12-е место в таблице общего этапа. 25 ноября лондонцы примут у себя «Барселону», которая находится на строчку выше.

