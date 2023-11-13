Палмер — новый герой «Челси». Почти не играл у Гвардиолы, а сейчас покоряет АПЛ

Игрок атаки с уникальным набором навыков.

21-летний Коул Палмер неожиданно для многих стал лидером «Челси» в этом сезоне: в последних 8 матчах он оформил внушительные 4+3 по «гол плюс пас», а в выходные подарил своей команде ничью, реализовав пенальти в игре с «Ман Сити» на 95-й минуте.

Интересно, что в сентябре его переезд в Лондон (как раз из стана «горожан») за 47 миллионов евро вызывал вопросы. На тот момент эта покупка казалась, мягко говоря, странной: Коул сыграл всего 504 минуты (меньше шести полных матчей) за два сезона.

Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в распоряжении Маурисио Почеттино оказался настоящий алмаз, которому нужна лишь грамотная огранка. Самое время рассказать, как юный талант оказался в «Сити» и почему сбежал от Гвардиолы в «Челси».

Палмер оказался в футболе благодаря отцу — он заложил основы его техники

Коул Палмер родился в Манчестере. Сам он признавался, что если бы не отец, то никогда не стал бы футболистом. С четырехлетнего возраста они постоянно играли в парке напротив дома, попутно делая упражнения на контроль мяча.

«Отец подбрасывал мяч, чтобы я принимал его и укрывал корпусом. Тогда он постоянно твердил: «Пытаться бить по воротам бессмысленно, если не умеешь контролировать мяч», — вспоминал Палмер.

Корни отца Коула связаны с Карибскими островами. Он терпеть не мог снег, мороз и зиму в целом, но ради занятий с сыном готов был проводить по несколько часов в день на улице в холодную погоду. В честь папы бутсы Палмера украшает флаг Сент-Китс и Невис, одной из карибских стран.

В академии «Манчестер Сити» Палмер был одним из самых низкорослых футболистов, из-за чего сильно переживал.

«Хотел стать повыше и покрупнее. А отец отвечал: «Не нужно. Побудь маленьким, чтобы понять, как грамотно использовать личные навыки», — рассказывал футболист.

Кстати, отец Палмера сам играл в футбол за команду паба под названием «Блэкбой Манчестер». По словам Коула, самый яркий момент папиной карьеры произошел в кубковом финале против «Сталибриджа». Тогда он забил победный гол при счете 2:2.

«Что бы я ни сделал, дебютировал в АПЛ, забил гол в Лиге чемпионов — такое мне уже никогда не переплюнуть», — шутил Палмер.

Коул всегда очень трепетно отзывается о своем отце, говоря, что именно он научил его всему, что связано с футболом. Благодаря папе Палмер оказался именно в академии «Манчестер Сити», хотя были предложения от «МЮ» и «Ливерпуля».

«Сегодня любая обводка или игра корпусом напоминает мне об отце. Именно он научил меня любить футбол по-настоящему. Папа был Гвардиолой до того, как я встретил настоящего Гвардиолу.

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Палмер быстро добрался до основы «Сити»

Палмер пришел в академию «горожан» в 8 лет. Постепенно двигаясь по молодежным командам разных возрастов, левоногий атакующий полузащитник заслужил внимание Гвардиолы. В сезоне-2019/20 Коул стал настоящим лидером U-18, набив статистику 15+5.

Пеп, долго не раздумывая, позвал англичанина на тренировки с основой. В 2020 году Палмер дебютировал за взрослый «Сити» в кубковой игре против «Бернли». Еще через год Коул ярко проявил себя в Лиге чемпионов, выйдя на замену вместо Кевина де Брейне в матче с «Брюгге». Меньше чем за две минуты на поле он успел отличиться с передачи Рахима Стерлинга. Тогда никто и подумать не мог, что они вместе будут играть за «Челси».

Фил Фоден, также воспитанник «Сити», очень ждал своего друга в основе. В сезоне-2022/23 Коул сыграл всего 14 неполных матчей в АПЛ, суммарно проведя на поле 370 минут. Молодой талант хотел играть гораздо больше, но жесточайшая конкуренция в первой команде не позволяла ему это делать.

Палмер — невероятно универсальный игрок. За «горожан» он играл не только на позиции десятки и на флангах, но и пробовался в роли форварда. В академии «Сити» Палмера ценили за ловкость, скорость и умение сохранять баланс тела. Последнее во многом помогает англичанину выигрывать дуэли с защитниками — в том числе в ситуациях один на один. Например, в поединке прошлого сезона с «Челси» Коул доставил немало проблем Сесару Аспиликуэте.

«Я знаю, на что способен Коул. Рано или поздно он будет играть. С нашей обоймой игроков сложно пробиться в состав, но он получит время. К тому же он способен сыграть на пяти разных позициях в атаке. Он развивается, и мы рады, что он с нами», — говорил Гвардиола в 2021-м.

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Переход в «Челси». Палмер сбежал от Пепа за игровой практикой

В отличие от Фодена, который очень долго завоевывал доверие Гвардиолы, Палмер не стал ждать у моря погоды и решил действовать, не дожидаясь, пока для него освободится место в старте. После отъезда Рияда Махреза на заработки в Саудовскую Аравию казалось, что Коул наконец получит шанс, но покупка Жереми Доку разрушила эту надежду.

Палмер покинул «Сити» под дедлайн после продуктивного лета (забил в Суперкубках Англии и Европы). Почеттино на пресс-конференции признавался, что решение о покупке принимал не он, а спортивный директор и владелец «Челси"Тодд Боэли: «Подписать его — идея спортивного директора, а также владельца, конечно. Он решил переехать в Лондон, потому что, возможно, ожидает, что будет выходить на поле чаще и получит более важную роль».

Интересно, что переходу Палмера в стан «Челси» поспособствовал Стерлинг. Журналист Мэтт Лоу рассказывал, что Рахим лестно описал Коула руководству, уделил внимание лидерским качествам игрока.

«Рахим всегда присматривал за мной, я очень ценю это. Он участвовал в моем росте в «Ман Сити». Неописуемые чувства — за тобой приглядывает игрок такого калибра, с таким невероятным клубным и международным опытом. Он наблюдал за мной на тренировках и видел, на что я способен. Мы много разговаривали — я постоянно задавал ему вопросы», — говорил Палмер в интервью официальному сайту «Челси».

После переезда Коула на «Стэмфорд Бридж» сразу же заговорили о том, что талантливый англичанин заменит Мэйсона Маунта и Кая Хаверца, которые перебрались в стан конкурентов.

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Матч против «Сити» показал, что Палмер в полном порядке

В системе Почеттино Палмер способен играть на правом фланге, десятку и ложную девятку. Внутри этих ролей его качества могут раскрываться по-разному. Коулу всего 21, но в матче с «Сити» он проявил себя как один из самых тактически зрелых игроков «Челси». Он не только менял позиции в атаке, но и отлично отрабатывал сзади.

В концовке первого тайма Палмер помогал Рису Джеймсу и иногда опускался пятым защитником. Пару раз здорово сдерживал Доку — одного из лучших дриблеров АПЛ. Максимум, который выжал бельгиец в дуэли с Палмером, — заработанный угловой. К сожалению для Коула, команда Пепа обратила его в ответный мяч перед перерывом.

Во втором тайме Почеттино поменял Палмера и Галлахера местами. Таким образом аргентинский наставник освободил англичанина от большей части черновой работы, чтобы он чаще угрожал воротам соперника.

Показательный и ключевой момент — пенальти на 90-й минуте при счете 4:3 в пользу «Сити». Исполнение 11-метрового удара доверили именно 21-летнему парню, который впервые вышел на поле против бывшего клуба. И Палмер не подвел, продемонстрировав невероятное хладнокровие.

Но Коула ценят в первую очередь за разносторонность. Он умеет забивать и играть в штрафной, но вместе с тем оказывает огромное влияние на конструирование атак и более глубоких зон. Он входит в 5% вингеров и атакующих полузащитников топ-5 лиг по точности передач, в 12% - по числу продвигающих передач и проходов с мячом. Сейчас он — третий в АПЛ по числу ожидаемых результативных передач.

«Палмер понимает игру и использует полупозиции, — говорил после матча с «Сити» Почеттино. — Он постоянно создает возможности отыграться с собой или найти свободного партнера. Это плеймейкер, который связывает игру остальных и позволяет команде хорошо смотреться».

Всего за несколько месяцев Палмер проделал путь от талантливого запасного до одного из самых эффектных исполнителей лиги. И кажется, что это только начало.