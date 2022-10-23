Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом

Криштиану Роналду переживает не самый приятный период в карьере. И это мягко говоря. Португалец не может смириться с ролью запасного и время от времени из-за этого психует. В матче с «Тоттенхэмом» он самовольно покинул скамейку запасных до финального свистка, когда понял, что на поле его не выпустят. И в итоге был отстранен от игры с «Челси».
После ухода из «Реала» карьера Криштиану постепенно идет по нисходящей. Следовательно, он получает все больше критики и поводов для уязвления самолюбия. Сам Роналду корректен в высказываниях в прессе, но за него отрабатывают его сестры. Особенно старается старшая — Катя Авейру. Она старше Криштиану на восемь лет, с помощью брата построила карьеру певицы и даже собиралась поехать на Евровидение от Португалии. Сейчас Катя — светская львица с миллионом подписчиков в соцсетях, ведущая блог о здоровом образе жизни. Но в первую очередь общественность привлекают ее цитаты, связанные с Криштиану. На фоне истории с отстранением от матча с «Челси» она выдала очень странный пост в соцсетях, в котором сравнила брата с Иисусом:
«Мой брат, мой мальчик, мой воин. Тот, кто ушел из дома со слезами и болью, понять которую могут только близкие. Тот, кто построил замок из камней. А грешники, враги, судьи, не построившие и трети того, что он построил, — и есть камни... Они нечестивые, они — камни, из которых он строил. В Библии есть слова: «Его, отданного в вашу власть по замыслу и предначертаниям Божьим, вы руками язычников пригвоздили к кресту и убили».
Само собой, такое выступление вызвало реакцию негодования, особенно в набожной католической Португалии. Но на самом деле Катя Авейру уже не первый год зажигает в соцсетях, комментируя карьеру звездного брата. Первый ее яркий перформанс случился в 2015 году, когда вандалы разрисовали статую Роналду на его родном острове Мадейра после того, как он проиграл Месси в борьбе за «Золотой мяч»:
«К сожалению, вместе со мной на прекрасной Мадейре до сих пор живут дикари. Им лучше отправиться в Сирию и жить среди тех, кто не чтит ценности цивилизованного общества. Извиняюсь перед всеми, кто познал все горести войны, но я считаю, что некоторые люди не заслуживают ходить по земле, на которой живут».
Впоследствии Катя еще раз крепко приложила соотечественников. В сентябре 2022-го, когда сборная Португалии вместе с Криштиану слабо выступили в Лиге наций, на команду обрушилась волна критики. Сестра встала на защиту Роналду и дала всем прикурить:
«Нынешние времена меня совсем не удивляют. Португальцы плюют в тарелку, из которой сами же и едят, так было всегда. Нужно протянуть руку тому, кто всегда помогал Португалии. Но болельщики могут быть только больными, мелочными, бездушными, глупыми и бесконечно неблагодарными. Всегда с тобой, мой король. Будь спокоен».
От Кати достается всем, кто осмеливается сомневаться в величии Криштиану. После красной карточки в Лиге чемпионов она писала: «Это позор всего футбола. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог все видит. Они еще заплатят за эти слезы». Кто такие «они», правда, не совсем понятно.
В том же 2018-м, когда «Золотой мяч» получил Лука Модрич, Катя выставила фотку брата с подписью «Лучший футболист мира для тех, кто разбирается в футболе». А чуть позже накатала большой пост про глобальный обман насчет эпидемии коронавируса. Само собой, в нем Криштиану упоминается тоже:
«Если Криштиану придется разбудить весь мир, то этот португалец действительно послан нам Богом. Спасибо! Верю, что тысячи людей многое поймут сегодня об этой пандемии, тестах и мерах предосторожности, как я. Самый большой обман, что я видела в жизни. Сегодня я прочитала высказывание, которому аплодирую стоя: «Хватит быть марионетками». Если у кого-то открылись глаза, пожалуйста, прочтите».
Доставалось и Флорентино Пересу. Президент «Реала» в ответ на вопрос болельщика о возможности вернуть Роналду ответил: «Опять? Ему 38 лет». Где-то в Португалии извергся вулкан:
«Уважай сначала себя, старик, тебе уже 75. Криштиану 38, но он прыгает на два метра и зависает в воздухе на три минуты, в его теле совсем нет жира».
Но самая странная история с постом Кати Авейру произошла в 2019 году. На церемонии вручения «Золотого мяча» занявший второе место в голосовании Вирджил ван Дейк на вопрос журналиста об отсутствии Роналду на мероприятии небрежно бросил: «А он был соперником?» На следующий день появился гневный пост Кати, но с ним было что-то не так. Журналист Танкреди Палмери распространил скрин первой неотредактированной версии и распространил его. Тут же пошли слухи, что текст сестре написал Роналду. Дело в том, что вместо «он» в тексте постоянно мелькает «я».
«Дорогой Вирджил, Криштиану уже 1000 раз был там, куда добрался ты. Трижды становился чемпионом Англии и становился в ней лучшим игроком и бомбардиром. Кстати, я был моложе тебя. Потом перешел в «Реал» и стал лучшим там. Тебе знакомо это название, дорогой Вирджил? Этот клуб обыграл вас в финале ЛЧ. А еще он обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций. Роналду не выиграл награду сегодня, хотя я уже выиграл важные турниры с командой».
Не отстает от старшей сестры и Элма Авейру, вторая сестра Криштиану. В 2020-м, после победы «Ювентуса» над «Барселоной» в Лиге чемпионов, девушка выложила коллаж, на котором Месси стоит на коленях перед Роналду, и написала: «Мой король. Лучший в истории. Гордость моей жизни».
Совсем недавно Элма раскритиковала руководство «МЮ», обвинив его в неуважении к брату. А весной 2022-го «прыгнула» на фанатов после критики Роналду, когда он выбил телефон из рук мальчика, страдающего аутизмом:
«Моя великая и совершенная любовь. Самый красивый человек, которого я когда-либо встречала в мире. Свет, который беспокоит только тех, кто живет во тьме. Люди — одни из самых странных существ, которые живут на этой планете, они любят и в то же время ненавидят. Вот почему мы сталкиваемся с войнами, смертями, бесчеловечностью... Все настолько недовольны своей жизнью, что любят обсуждать жизнь других. Дорогой брат, ты никому ничего не должен доказывать, ты заставишь их всех замолчать».
Катя и Элма Авейру уже приучили всех, что валькириями налетают на обидчиков брата. В любой критической или просто неприятной для Роналду ситуации они заходят в соцсети и жгут напалмом. Насколько сам Криштиану вовлечен во все эти дела и как это сказывается на его репутации — вопрос открытый. Но нет сомнений, что и в будущем любой, кто усомнится в величии Роналду, будет иметь дело с его сестрами.