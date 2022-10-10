Роналду установил великое достижение, но все равно не станет основным в «МЮ». Что будет дальше с его карьерой?

Криштиану теряет популярность.

Криштиану Роналду снова заставил говорить о себе: суперзвезда «МЮ» вышел в старте на матч с «Эвертоном» и забил дебютный гол в сезоне АПЛ, который стал для него юбилейным, 700-м на клубном уровне. Велик соблазн поддаться очередному приступу уважения к великому футболисту, который в 37 лет продолжает бороться за место в старте одного из сильнейших клубов Англии. Но все это не должно затуманивать взгляд при оценке реального положения Криштиану: он запасной, и с нынешним тренером «Юнайтед» вряд ли сумеет пробиться в стартовый состав.

Про проблемы Роналду при тен Хаге написано уже много. Криш недостаточно активен в прессинге, не может давать необходимый объем рывков на фланге и по мобильности проигрывает Рэшфорду в конкуренции за место в центре атаки. Да и история с желанием покинуть «МЮ» летом не добавила вистов положению португальца. Manchester Evening News пишет, что Криш так и не отозвал из клуба свой запрос на трансфер. А значит, его намерения вряд ли изменились.

Роналду забил юбилейный гол, это здорово. Но, по сути, до того у него было 5 матчей подряд в АПЛ, которые он начинал на скамейке, а на его счету всего 2 гола и 1 ассист в 10 играх сезона. Не самая плохая статистика для игрока 37 лет, но точно не соответствующая статусу и зарплате мировой звезды. К зимнему трансферному окну и Роналду, и «Манчестер Юнайтед» подходят с большим вопросом — стоит ли продолжать сотрудничество.

Криштиану Роналду. Фото Reuters Фото Reuters

Со стороны «МЮ» все более-менее ясно. Как пишет Daily Star, зимой клуб готов расстаться с португальцем за 11 миллионов евро. Эрик тен Хаг говорит, что хотел бы сохранить КриРо, но это скорее похоже на дежурные фразы, чтобы не нагнетать скандал. Да и уход Криштиану позволил бы клубу серьезно разгрузить зарплатный фонд для подписания новичков. Конечно, Роналду еще готов приносить пользу, находясь в ротации, и наверняка свои 10 голов за сезон забьет. Вопрос, стоит ли это 31 миллиона евро, не считая налогов.

Но для самого Роналду дилемма еще более серьезная. Выбор простой — бороться за место в основе топ-клуба или красиво доиграть на футбольных задворках. По слухам, Дэвид Бекхэм очень хочет перевести КриРо в США и устроить его в своем «Интер Майами». Деньгами, по слухам, не обидят и даже повысят нынешнюю зарплату до 34 миллионов в год. Конечно, нельзя исключать и варианты, при которых Роналду останется в Европе. Например, пишут, что Тодд Боэли из «Челси» хочет подписать Криштиану зимой, но это больше похоже на улучшение не спортивных, а коммерческих показателей клуба.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Пока же португалец стремительно теряет статус одного из лучших в мире. Уэйн Руни прямо говорит, что Роналду уже не тот, что был в 22 года, Кассано уверен, что Кришу пора завершать карьеру, а организаторы чемпионата мира в Катаре решили не включать его в список 32 футболистов, которые будут красоваться на постерах во время турнира. Популярность и мировое признание утекают сквозь пальцы.

В течение ближайших месяцев Роналду должен решить, как он хочет завершить свою карьеру. Эта великая история заслуживает красивой точки. На пике Криштиану решил не уходить — его лучшая форма осталась в прошлом. Но ничто не мешает ему, как Ибрагимовичу (или тому же Бекхэму), до последнего дня в роли футболиста бороться за место в основе топ-клуба. Весь вопрос — нужно ли ему это?