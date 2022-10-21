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Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?

Марк Бессонов
Корреспондент
Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду смотрит матч с трибуны стадиона.
Фото AFP
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Сложный жизненный этап.

В последние месяцы Криштиану Роналду просто магнитит к себе скандалы. Про последний вы наверняка уже читали — на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом» португалец демонстративно покинул скамейку запасных и отправился в подтрибунное помещение, хотя у «МЮ» еще был слот для замены. The Athletic сообщил, что стадион Криштиану покинул чуть ли не до финального свистка. Эрик тен Хаг после игры сказал, что разберется с этим позже. Но похоже на то, что конфликт точно пока не улажен — на следующей тренировке Роналду занимался отдельно от команды.

 
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«Я всегда с уважением относился к своим коллегам, оппонентам и тренерам, — написал Криштиану в соцсетях. — Это не менялось. Я не менялся. Я такой же человек и профессионал на протяжении 20 лет моей игры на высочайшем уровне. И уважение всегда играло для меня важную роль. Я начал в очень молодом возрасте. Те, кто был старше и опытнее, всегда были для меня важным примером. С тех пор я всегда старался быть примером для молодых игроков, которые играли со мной. К сожалению, так получается не всегда, и иногда в порыве страсти мы действуем по-другому.

Сейчас я чувствую, что должен работать не покладая рук в Кэррингтоне (база «МЮ». — Прим. «СЭ»), поддерживать своих одноклубников и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению — не выход. Это «Манчестер Юнайтед», и мы должны быть едиными. Скоро мы снова будем вместе».

Криштиану Роналду смотрит матч с трибуны стадиона. Фото AFP
Криштиану Роналду смотрит матч с трибуны стадиона.
Фото AFP

Слова Роналду вселяют надежду, что в «МЮ» для него еще ничего не закончено. Но в действительности ситуация складывается для него не лучшим образом. Не за горами зимняя пауза на ЧМ, а на счету Криштиану всего два гола в этом сезоне — по одному в АПЛ и Лиге Европы. Эрик тен Хаг прямо говорит, что предпочитает видеть в старте не Роналду, а Рэшфорда, так как ему нужно больше движения и работы в прессинге. К слову, голландский тренер подтвердил, что ветеран отказался выходить на замену и в качестве дисциплинарных санкций пропустит игру с «Челси». Но при этом обозначил, что Роналду — по-прежнему важный игрок для «МЮ».

 
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Что касается самого Криштиану, то, очевидно, на него негативно влияет ситуация, когда он впервые с 18 лет стал игроком запаса. Это ведь не первый его психоз после возвращения в Англию. Можно вспомнить, как он выбил телефон из рук мальчика после игры с «Эвертоном». Или устроил спектакль Ральфу Рангнику на лавке в игре с «Брентфордом». Да и до окончания матча Роналду покидает стадион не впервые при тен Хаге — в августе он покинул стадион на 80-й минуте товарняка с «Райо Вальекано». Теорию о ментальных проблемах Криштиану в конце сентября подтвердил известный профессор психологии и писатель Джордан Питерсон.

«Роналду столкнулся с жизненными проблемами несколько месяцев назад и по рекомендации друга прочитал мою книгу, — рассказал он. — Ему захотелось встретиться, я приехал к нему домой. Мне было приятно, что моя книга показалась ему полезной. Мы разговаривали около двух часов. Он показал мне оборудование, которое использует для поддержания формы, рассказал о своих компаниях. В основном мы обсуждали, чего он хочет от будущего, о препятствиях, с которыми он столкнулся на этом пути. Сказал бы, что у нас был стратегический разговор».

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Похоже на то, что Криштиану переживает сложный момент в жизни. Всю карьеру он был уверен в своих способностях, обеспеченных талантом и нечеловеческой самоотдачей. Каждому критику он был готов предъявить статистику забитых мячей и без слов закрыть тому рот. Но вот Роналду 37, он по-прежнему максимально мотивирован и уверен в себе, но тренер не обращает внимания ни на его желания, ни на статус живой легенды. Доказать свою состоятельность на топ-уровне голами почти нет возможности — Криштиану просто получает мало игрового времени. Могло больно ударить по самомнению португальца и летнее трансферное окно, когда ни один топ-клуб не решился пригласить его к себе.

 
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Можно критиковать Роналду за надменность и эгоизм — его слова об уважении к коллегам и тренерам после демонстративного демарша и правда звучат как минимум странно. Но не кажется ли вам, что проблемы с контролем эмоций — побочный эффект менталитета Криштиану? Добился бы он всего того, что имеет сейчас, не будь как маньяк помешан на футболе? Смог бы перекрывать мировые рекорды без святой веры в свою непогрешимость? Это не оправдание истеричного поведения Криштиану, просто попытка поставить себя на место великого спортсмена, который чувствует себя униженным и несправедливо обиженным.

Эпоха Роналду и Месси подходит к концу, для обоих предстоящий чемпионат мира наверняка будет последним. Болельщики постепенно понимают и принимают это. Но Криштиану, кажется, так и не хочет признавать этот факт, потому остро реагирует на столкновения с жестокой действительностью. Он уже оставил великое наследие, но его истории нужен достойный финал. Жалко, что вряд ли мы увидим его на «Олд Траффорд».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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