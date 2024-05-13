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Судьба чемпионства АПЛ решится в последнем туре. «Арсенал» и «Сити» не дадут нам заскучать!

«Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Хосеп Гвардиола и Микель Артета.
Фото «СЭ»
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Победитель чемпионата Англии определится по итогам 38-го тура.

«Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки.

«Арсенал» обыграл «МЮ» (1:0) и вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. Ситуация сейчас та же, что и была до старта 37-го тура. «Канониры» опережают «Манчестер Сити» на одно очко, но у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе.

А вот «Ливерпуль» утратил даже математические шансы на чемпионство еще до матча с «Астон Виллой», который состоится в понедельник.

«Арсенал» — 86 очков

Что нужно для чемпионства: победа и потеря очков «Сити»

У лондонцев остался один матч — против «Эвертона», который находится на 15-м месте в таблице и уже обезопасил себя от вылета. В игре с «ирисками» команда Микеля Артеты вряд ли столкнется с большими трудностями: им будет противостоять абсолютно немотивированный соперник, да еще и на «Эмирейтс».

Что нужно сделать «Арсеналу», чтобы стать чемпионом? Побеждать «Эвертон» и ждать осечки «Сити» (может хватить даже ничьей).

Фото Reuters

«Манчестер Сити» — 85 очков

Что нужно для чемпионства: две победы (возможен вариант с одной победой и ничьей)

У «горожан» есть матч в запасе, так что судьба чемпионской гонки в их руках. «Сити» на данный момент уступает «Арсеналу» по разнице забитых/пропущенных мячей (определяющий критерий при равенстве очков), поэтому в двух встречах банда Гвардиолы должна набирать шесть баллов. Да, есть и рискованный вариант: заработать четыре очка в играх с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом», но тогда нужно будет считать голы. Захочет ли это делать Пеп? Вряд ли.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. В АПЛ тоже яркая золотая гонка: «Арсенал» победил «МЮ», так что чемпион определится в последнем туре

Во вторник «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в гостях. Для небесно-голубых этот выезд последние пять лет складывается непросто — в АПЛ они ни разу не забивали на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (стадион открыт в апреле 2019-го). В случае победы «Сити» вырвется на первое место и опередит «Арсенал» на два очка. При любом другом исходе инициатива в битве за золото будет у «канониров».

В последнем туре «горожан» ждет домашний матч с «Вест Хэмом», который уже одной ногой в отпуске. Никаких проблем они здесь испытать не должны. Но сначала нужно сыграть с «Тоттенхэмом» во вторник. После этой встречи многое станет ясно.

А что там с путевками в Лигу чемпионов?

«Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» гарантировали себе участие в самом престижном клубном турнире Европы в следующем сезоне. Неизвестна лишь судьба четвертой путевки, которую на данный момент забирает «Астон Вилла», оторвавшись от «Тоттенхэма» на четыре очка.

Здесь все может решиться уже в понедельник: в случае победы над «Ливерпулем» бирмингемцы обеспечат себе место в топ-4. При любых других раскладах нужно будет отталкиваться от результата матча между «шпорами» и «Сити».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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В АПЛ тоже яркая золотая гонка: «Арсенал» победил «МЮ», так что чемпион определится в последнем туре