Кто возьмет титул АПЛ? «Арсенал» ждет осечки «Сити», «Ливерпуль» почти сошел с дистанции

«Канонирам» придется болеть за злейшего врага — «Тоттенхэм»!

АПЛ — единственная топ-лига, где чемпионская гонка все еще держит болельщиков в напряжении. До конца сезона осталось меньше 10 дней, а претендентов на титул все еще трое. Какие шансы на успех имеют «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»?

«Арсенал» уже не может надеяться только на себя

Команда Микеля Артеты уверенно шла в верхней части турнирной таблицы на протяжении всего сезона. В этом году у лондонцев лишь одно поражение в АПЛ — от «Астон Виллы» (0:2), и именно оно может стать роковым: как раз этих очков сейчас не хватает, чтобы на всех парах помчать к золоту.

«Арсеналу» осталось сыграть две встречи — против «МЮ» и «Эвертона». На «Олд Траффорд» традиционно будет непросто, несмотря на все проблемы манкунианцев. С «ирисками» трудностей возникнуть не должно — они уже обеспечили себе прописку в АПЛ на следующий сезон.

«Канонирам» нужно железно брать три очка в Манчестере. В случае ничьей или поражения «Сити» может стать чемпионом уже 14 мая. План у «Арсенала» сейчас такой: одержать победу над «МЮ» (желательно крупную) и верить в то, что команда Гвардиолы оступится (может хватить даже ничьей) хотя бы один раз.

Хосеп Гвардиола. Фото AFP

У «Сити» остался один топ-соперник, и болельщики «Арсенала» его ненавидят

Судьба титула в руках Пепа и его команды. Что нужно сделать «Сити», чтобы стать чемпионом? На данный момент, учитывая худшую разницу забитых и пропущенных мячей (определяющий критерий при равенстве очков), нужно набирать 9 очков в оставшихся трех матчах.

Но ситуация может поменяться. Например, если «Сити» разгромит «Фулхэм» или «Тоттенхэм», а «Арсенал» не забьет много «МЮ». Тогда им хватит даже семи баллов. Впрочем, Гвардиолу эти расклады наверняка не интересуют. Он явно не хочет доводить дело до подсчета дополнительных показателей.

«Фулхэм» и «Вест Хэм» уже никаких турнирных задач не решают, изрядно попотеть придется только с «Тоттенхэмом». Для «горожан» этот выезд традиционно складывается непросто — в АПЛ они ни разу не забивали на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (стадион открыт в апреле 2019-го). Так что в этот день все фанаты «Арсенала» по иронии судьбы будут болеть за своего злейшего врага.

«Ливерпуль» сойдет с дистанции еще до матча с «Виллой»?

Банда Юргена Клоппа уверенно разобралась с «Тоттенхэмом» (4:2) и осталась в гонке за титул. Но шансы на чемпионство у красных лишь математические, ведь отставание от лидирующего «Арсенала» составляет пять очков.