Кто станет чемпионом АПЛ? Все в руках «Манчестер Сити», а «Ливерпулю» поможет только чудо

Сегодня, 10:30
В АПЛ одна из самых интересных чемпионских гонок за последние годы. Хотя до конца сезона еще несколько туров, претендентов на титул сразу три. Разберемся подробнее с их шансами на успех.
Лондонцы идут к чемпионству не первый сезон, но именно в этом году шансы на титул самые осязаемые. Команда Артеты с декабря практически не оступается — у нее всего одно поражение и одна ничья в 16 (!) последних матчах АПЛ. Разумеется, такие космические результаты вывели «Арсенал» на первое место.
Осталось пройти совсем немного — «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Учитывая текущую форму обеих команд, «Арсеналу» по силам взять шесть очков в этих встречах. Но этого может не хватить для трофея, ведь у «канониров» есть большая проблема — «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола вообще не проигрывает в АПЛ с начала декабря и имеет игру в запасе по отношению к «Арсеналу». Так что все, что может сделать Артета, — это победить в двух следующих турах и ждать, что «горожане» оступятся — две ничьи или одно поражение подойдут.
Скажем откровенно — чемпионство в руках «Манчестер Сити». Математически все зависит от команды Пепа Гвардиолы — на данный момент она занимает второе место в таблице АПЛ с отрывом в одно очко, но имеет игру в запасе. Добытые девять баллов (или даже семь) гарантируют очередной трофей.
Реально ли добыть столько очков? Вполне. Из соперников — «Фулхэм», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», три победы в этих матчах по силам команде Гвардиолы. С одним лишь маленьким примечанием — игра со «шпорами» в гостях в рамках АПЛ является для «Сити» огромной проблемой. «Горожане» с 2020-го не могут забить на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», зато неизменно пропускают — и именно сюда придется ехать совсем скоро. Проигрывать Пепу нельзя, если только он не хочет зависеть от соперников «Арсенала».
Убедительной домашней победой над «Тоттенхэмом» команда Клоппа оставила себя в чемпионской гонке, но только математически. «Ливерпуль» сейчас отстает от первого места на пять очков — нетрудно посчитать, что в оставшихся двух турах «Арсенал» должен проиграть дважды, «Сити» должен победить не больше одного раза, а сами красные — выиграть обе оставшиеся в АПЛ встречи, чтобы забрать титул.
Самой выполнимой частью этого плана можно назвать победы «Ливерпуля» — играть им с «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном», шансы есть. А вот поставить на то, что «Арсенал» проиграет оба оставшихся матча, уже сложнее. То же самое можно сказать и про «Сити» — трудно представить, что в играх с «Фулхэмом», «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» Гвардиола наберет меньше шести очков. Но исключать, конечно, ничего нельзя, и на «Энфилде» до последнего будут верить в успех.