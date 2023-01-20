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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:25

«Ливерпуль» и «Челси» пожирают травмы. Без Нуньеса, Стерлинга и Диаса матч будет непредсказуемым

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 21 января 2023 года
Евгений Коростелев
Дарвин Нуньес.
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» и «Челси» — самые несчастные топ-клубы Европы прямо сейчас. У команд переполнены лазареты, и тренеры вынуждены играть сразу в нескольких турнирах полуторными составами. Из-за этого у красных и синих очень много проблем и отсутствие стабильных результатов.

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Когда состоится и где смотреть матч «Ливерпуль» — «Челси»

Встреча 21-го тура АПЛ состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 15.30 по московскому времени. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В России трансляция игры недоступна.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 15:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Челси

«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и ставка на матч АПЛ 21 января 2023 года

У Юргена Клоппа и Грэма Поттера большие проблемы: на двоих за три недели 2023 года их команды проиграли пять раз. При этом совместно они провели всего девять матчей. Дошло до того, что в Мерсисайде задумались об отставке немецкого специалиста, а в Лондоне фанаты во время матчей воспевают Абрамовича и Тухеля.

«Челси» в этом сезоне затеял масштабную перестройку. Новое руководство взбаламутило трансферный рынок дорогостоящими покупками: в одно только зимнее окно лондонцы уже потратили 143 млн евро (по данным Transfermarkt). Новичками стали Михаил Мудрик, Бенуа Бадиашиле, Андрей Сантос, Давид Фофана и арендованный у «Атлетико» Жоау Феликс. Возможно, такая массовая закупка — попытка сбежать от кадрового дефицита, потому что сейчас в лазарете у синих сразу десять игроков.

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Другой вопрос, что делать с таким количеством футболистов, когда все поправятся, — очевидно, из матча в матч менять состав не согласится ни один здравомыслящий тренер в мире. Но пока у Грэма Поттера такой проблемы нет — он с трудом набирает 11 бойцов для старта на каждую новую игру. Отсюда поражения от «Сити», вылет из всех национальных Кубков, а также десятое место в АПЛ. За последнее время синие потеряли очки с несколькими аутсайдерами, в числе которых «Ноттингем» и «Фулхэм».

У «Ливерпуля» похожая ситуация. Красные занимают девятую строчку в таблице, за предыдущие пару недель получили по три мяча от «Брайтона» и «Брентфорда», но с трудом удержались в Кубке Англии — в переигровке минимально одолели «Вулверхэмптон». Клопп не может рассчитывать на пятерых игроков, среди которых важнейшие Луис Диас, Диогу Жота, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Также с «Челси», скорее всего, не сыграет Дарвин Нуньес — без него и остальных ребят атака красных серьезно обнищала.

Неудивительно, что в сложившейся ситуации, когда большинство нападающих лечатся, «Ливерпуль» и «Челси» не показывают тот воздушный атакующий футбол, к которому все привыкли. У синих всего 22 гола в 19 матчах, у красных — 34, но если вычесть победу над «Борнмутом» со счетом 9:0, цифра будет близка к лондонской.

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Хотя команды находятся в близких кондициях, серьезным фаворитом предстоящей встречи букмекерская компания БЕТСИТИ назвала «Ливерпуль». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.92, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья идет за 3.80 (26%), успех «Челси» — за 4.10 (22%).

Выбирать победителя в матче настолько нестабильных клубов — неблагодарное занятие. Поэтому лучше обратить внимание на голевые показатели. В последних пяти матчах обе команды не блистали: «Челси» забил всего три мяча, «Ливерпуль» — шесть. Но в ближайшей встрече соперники не смогут рассчитывать на нападающих — на поле не появятся Стерлинг, Дарвин, Диас, Фирмино и Феликс. Выбор футболистов в линию атаки у обоих тренеров очень ограничен, а вот в оборону они смогут поставить почти всех сильнейших, за исключением ван Дейка.

Нельзя забывать, что даже в лучших сочетаниях в первой половине прошлого сезона команды показывали минимальную результативность — дважды сыграли 0:0 в кубковых матчах. Очевидно, что в этот раз голов зрители тоже недосчитаются.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
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Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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