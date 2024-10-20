«Манчестер Сити» больше не лидер.

Матч «Ливерпуля» против «Челси» — всегда топ-вывеска. В каком бы состоянии и с какими бы составами они ни подходили к встрече. Коллектив Арне Слота является главным преследователем «Манчестер Сити» и в случае победы мог выбраться на первую строчку. Лондонцы же располагались за пределами топ-5, что явно не входило в планы Энцо Марески.

Не сказать, что команды удивили стартовыми составами. У красных из-за травм ожидаемо оказались вне заявки Алиссон, Кьеза и Эллиотт. Синие не могли рассчитывать на Чиллуэла, Фофана и Кукурелью, который пропускал поединок из-за перебора желтых.

В итоге Слот выставил классические 4-3-3 с тройкой нападения Гакпо — Жота — Салах, место в воротах занял Келлехер. Мареска одел «Челси» в излюбленные 4-2-3-1. Санчо и Мадуэке расположились справа в атаке, а Палмер в роли «десятки» действовал под Джексоном.

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс (слева) и хавбек «Челси» Коул Палмер (справа). Фото AFP

Судья на первом плане, гол Салаха и травма Жоты

Встреча началась со спорного решения главного арбитра Джона Брукса: Адарабиойо запрещенным приемом остановил Жоту, рванувшего на рандеву с Санчесом. И уж больно этот момент оказался похож на вчерашний, когда игрок «Арсенала» Салиба получил прямую красную в игре с «Борнмутом» (0:2). Конечно, фанаты на «Энфилде» требовали того же, но защитник «Челси» отделался желтой.

Затем команды чуть успокоились. «Ливерпуль» включил режим классических розыгрышей при Слоте, начав активно задействовать вратаря в начале атак. Келлехер — не такой опытный и сильный в игре ногами голкипер, но дублер Алиссона обошелся без привозов.

«Челси» охотно использовал фланги, подключая реактивных Санчо и Мадуэке. Пользы было мало. Дело если и доходило до ударов, то все они летели мимо створа.

Ключевой эпизод первого тайма произошел на 28-й минуте: Колвилл неуклюже сыграл в собственной штрафной, попав по ноге Джонса, который в тот момент разворачивался. Судья принял очевидное решение, назначив 11-метровый удар. Салах уверенно пробил с точки, разведя мяч и Санчеса по разным углам.

Меньше всех голу партнера по команде радовался Жота. Диогу еще после нарушения Адарабиойо чувствовал себя не лучшим образом, а тут и вовсе попросил замену. Появившийся на поле Нуньес сразу же чуть не стал автором результативной передачи, но гол Гакпо отменили из-за офсайда.

Ближе к перерыву арбитр чуть было не уничтожил интригу — поставил еще один пенальти в ворота «Челси». ВАР позвал Брукса «посмотреть телевизор», после чего он отменил свое решение. Фанаты лондонцев выдохнули — еще оставались шансы исправить положение.

Главный арбитр матча «Ливерпуль» — «Челси» Джон Брукс просматривает повтор после вмешательства ВАР. Фото Reuters

Семь ударов в створ. И желтых

Второй тайм стартовал неожиданно: первая же комбинация «Челси» завершилась голом — Джексон уверенно реализовал выход один на один. И снова потребовалась помощь ВАР — находившиеся в видеокомнате арбитры расчертили виртуальные линии и убедились, что офсайда в этом эпизоде не было.

«Ливерпуль» такое начало ничуть не смутило. Уже в следующей атаке они снова вышли вперед. Главный герой в этом моменте — Салах. Звездный египтянин периферическим зрением увидел подключение Джонса и исполнил идеальную по точности передачу. Кертис не замешкался, обработал и завершил.

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс (слева) забивает гол в ворота «Челси». Фото Reuters

Хозяева, заведенные поддержкой родных трибун, понеслись вперед. На небольшом отрезке времени у них стало получаться вообще все: короткие и длинные передачи, быстрые розыгрыши, прессинг. Был отличный момент отличиться у Гакпо. Голландец в излюбленной для себя манере сместился с фланга в центр под правую ногу и пробил обводящим ударом. Мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.

Гости проснулись ближе к середине тайма. Активен был Нету, вышедший на замену, также о своих лидерских качествах начал напоминать Палмер. Но ничего опасного у ворот Келлехера «Челси» не удавалось создать. Игра передвинулась в центр поля, было много грубости, из-за чего арбитр начал раздавать карточки. Семь желтых получили футболисты обеих команд, ровно столько же ударов в створ было нанесено за 90 минут.

2:1 — «Ливерпуль» одержал победу над «Челси», удержав преимущество в один мяч. Команда Слота опередила «Сити» и поднялась на первую строчку в таблице. Дальше у них в чемпионате важнейшая игра с «Арсеналом».

А Мареске не позавидуешь. Впереди у его коллектива тяжелейший отрезок — лондонцы поочередно встретятся с «Ньюкаслом», «МЮ» и «Арсеналом». Выдержат ли?