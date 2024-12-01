В Мерсисайде ожидается потепление до +9.

Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас? Очевидно, это «Ливерпуль» — клуб в этом сезоне потерял очки всего дважды: неожиданно проиграл на старте «Ноттингем Форест» и сыграл вничью с «Арсеналом». Какие есть альтернативы красным? «Ман Сити» потерял Родри и полностью развалился, «Барселона» растеряла огромное преимущество в таблице, а «Бавария», хоть и выглядит лучше по сравнению с прошлогодней версией, все еще не внушает большой уверенности. Да и таблица Лиги чемпионов показательна — «Ливерпуль» в ней гордо занимает первую строчку.

В Англии же сложилась уникальная ситуация — «Ливерпуль» к рождественскому отрезку оторвался от преследователей на 6 очков и имеет все шансы сделать +9. При этом скаузеры прошли ноябрь вообще без потерь — выиграли пять матчей из пяти. На носу игра с главным фаворитом АПЛ последних лет — «Манчестер Сити».

Впервые за долгое время «Сити» — не фаворит

Принципиальность этой встречи не нужно объяснять — поединок уже превратился в настоящее дерби. При этом сразу 5 из 10 последних матчей закончились вничью. «Ливерпуль» выигрывал дважды (в последний раз — в 2022-м), а «Сити» — трижды.

В данный момент явный фаворит — «Ливерпуль». «Манчестер Сити» находится в таком упадке, что просто непонятно, каким образом и за счет чего Гвардиола собирается обыграть лидеров чемпионата.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press

Кризис «Манчестер Сити»

«Сити» не побеждает уже шесть матчей подряд. Последняя игра вообще стала большим разочарованием — команда вела у «Фейеноорда» со счетом 3:0, но в последние 20 минут растеряла все преимущество и сыграла вничью.

Кризис «Манчестер Сити» связывают с тяжелой травмой Родри, которую испанец получил в сентябрьском матче с «Арсеналом». На самом деле спад случился не только из-за Родри: на том же отрезке отсутствовал Кевин де Брейне, и после возвращения из лазарета он никак не может найти свою игру.

Место Родри в составе занял Матео Ковачич, но хорват не смог в полной мере заменить ключевого игрока команды. А в конце ноября футболист тоже травмировался и до Нового года на поле не появится. Других вариантов на эту позицию в общем-то и нет: Джон Стоунс тоже лечится от травм, Матеуш Нуньеш переквалифицировался во флангового игрока, а Гюндоган просто не может тащить все на себе, да и не его это роль.

Ибраима Конате. Фото Global Look Press

«Ливерпуль» тоже мучается с травмами

«Красные» традиционно переживают эпидемию травм — но, к счастью для Арне Слота, ключевые футболисты команды остаются в строю. Да, вылетел Алиссон — но бразильца пока идеально подменяет Келлехер. С травмой слег Ибраима Конате — но и его есть кем заменить. Трент Александер-Арнолд и Конор Брэдли пропускают матчи поочередно — и по качеству они как будто совсем не уступают друг другу. Последний вообще мощно прибавил в этом сезоне.

В строю остаются ветераны Ван Дейк и Салах — это традиционно лучшие игроки «Ливерпуля». Египтянин вообще переживает вторую (третью, четвертую?) молодость — зарабатывает на новый контракт. Отлично показывают себя Луис Диас и Коди Гакпо, соревнующиеся за место на левом фланге атаки.

Отлично сыгралась и полузащита — и здесь «Ливерпулю» пока очень везет с отсутствием серьезных травм. Мак Аллистер и Гравенберх составили отличную пару опорников: аргентинец отбирает мячи и ищет бреши в обороне, а голландец, которого вытащили из глубокого запаса, обладает великолепным перехватом и удивительно хорошо протаскивает мяч вперед.

Фото Global Look Press

Будет 9 очков отрыва?

В таком матче, даже несмотря на статус и текущую форму команд, тяжело загадывать победителя. Да, «Ливерпуль» выиграл все матчи в ноябре, а в последней игре вообще одержал победу над «Реалом» — традиционно очень тяжелым для себя соперником. Конечно, сливочные переживают игровой кризис, но «Ливерпуль» действительно выглядел очень уверенно и не оставил соперникам ни одного шанса.

Про «Манчестер Сити» мы и так все знаем — впервые в своей карьере Пеп поймал безвыигрышную серию из шести матчей. Команда откровенно не в форме, но в принципиальных встречах исход может быть абсолютно нелогичным. Вспомнить хотя бы, как включается против «горожан» разобранный «МЮ» или в какую стену превращается «Эвертон» в поединках с «Ливерпулем».

Самый очевидный исход — уверенная победа «Ливерпуля». Но было бы глупо считать, что «Манчестер Сити» позволит сопернику переиграть себя по всем пунктам. «Горожане» просто не в том положении — Гвардиоле позарез нужен положительный результат. Команда точно будет рисковать, а тренер наверняка придумает очередной интересный план. Но и Слот славится своим гейм-менеджментом: он отлично чувствует ход матчей и вовремя реагирует на перестановки у оппонентов.

Грядущий матч станет настоящей проверкой для обеих команд. «Ливерпуль» должен переквалифицироваться из вечного догоняющего в настоящего лидера, а «Манчестер Сити» очень нужно выдать хороший перформанс, чтобы окончательно не потерять статус фаворита чемпионата. Следить будет интересно — кажется, за все восемь лет противостояния Клоппа и Гвардиолы не было такой уникальной ситуации в первой половине сезона.