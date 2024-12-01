Сегодня, 17:00
Какая команда лучшая в Европе прямо сейчас? Очевидно, это «Ливерпуль» — клуб в этом сезоне потерял очки всего дважды: неожиданно проиграл на старте «Ноттингем Форест» и сыграл вничью с «Арсеналом». Какие есть альтернативы красным? «Ман Сити» потерял Родри и полностью развалился, «Барселона» растеряла огромное преимущество в таблице, а «Бавария», хоть и выглядит лучше по сравнению с прошлогодней версией, все еще не внушает большой уверенности. Да и таблица Лиги чемпионов показательна — «Ливерпуль» в ней гордо занимает первую строчку.
В Англии же сложилась уникальная ситуация — «Ливерпуль» к рождественскому отрезку оторвался от преследователей на 6 очков и имеет все шансы сделать +9. При этом скаузеры прошли ноябрь вообще без потерь — выиграли пять матчей из пяти. На носу игра с главным фаворитом АПЛ последних лет — «Манчестер Сити».
Принципиальность этой встречи не нужно объяснять — поединок уже превратился в настоящее дерби. При этом сразу 5 из 10 последних матчей закончились вничью. «Ливерпуль» выигрывал дважды (в последний раз — в 2022-м), а «Сити» — трижды.
В данный момент явный фаворит — «Ливерпуль». «Манчестер Сити» находится в таком упадке, что просто непонятно, каким образом и за счет чего Гвардиола собирается обыграть лидеров чемпионата.
«Сити» не побеждает уже шесть матчей подряд. Последняя игра вообще стала большим разочарованием — команда вела у «Фейеноорда» со счетом 3:0, но в последние 20 минут растеряла все преимущество и сыграла вничью.
Кризис «Манчестер Сити» связывают с тяжелой травмой Родри, которую испанец получил в сентябрьском матче с «Арсеналом». На самом деле спад случился не только из-за Родри: на том же отрезке отсутствовал Кевин де Брейне, и после возвращения из лазарета он никак не может найти свою игру.
Место Родри в составе занял Матео Ковачич, но хорват не смог в полной мере заменить ключевого игрока команды. А в конце ноября футболист тоже травмировался и до Нового года на поле не появится. Других вариантов на эту позицию в общем-то и нет: Джон Стоунс тоже лечится от травм, Матеуш Нуньеш переквалифицировался во флангового игрока, а Гюндоган просто не может тащить все на себе, да и не его это роль.
«Красные» традиционно переживают эпидемию травм — но, к счастью для Арне Слота, ключевые футболисты команды остаются в строю. Да, вылетел Алиссон — но бразильца пока идеально подменяет Келлехер. С травмой слег Ибраима Конате — но и его есть кем заменить. Трент Александер-Арнолд и Конор Брэдли пропускают матчи поочередно — и по качеству они как будто совсем не уступают друг другу. Последний вообще мощно прибавил в этом сезоне.
В строю остаются ветераны Ван Дейк и Салах — это традиционно лучшие игроки «Ливерпуля». Египтянин вообще переживает вторую (третью, четвертую?) молодость — зарабатывает на новый контракт. Отлично показывают себя Луис Диас и Коди Гакпо, соревнующиеся за место на левом фланге атаки.
Отлично сыгралась и полузащита — и здесь «Ливерпулю» пока очень везет с отсутствием серьезных травм. Мак Аллистер и Гравенберх составили отличную пару опорников: аргентинец отбирает мячи и ищет бреши в обороне, а голландец, которого вытащили из глубокого запаса, обладает великолепным перехватом и удивительно хорошо протаскивает мяч вперед.
В таком матче, даже несмотря на статус и текущую форму команд, тяжело загадывать победителя. Да, «Ливерпуль» выиграл все матчи в ноябре, а в последней игре вообще одержал победу над «Реалом» — традиционно очень тяжелым для себя соперником. Конечно, сливочные переживают игровой кризис, но «Ливерпуль» действительно выглядел очень уверенно и не оставил соперникам ни одного шанса.
Про «Манчестер Сити» мы и так все знаем — впервые в своей карьере Пеп поймал безвыигрышную серию из шести матчей. Команда откровенно не в форме, но в принципиальных встречах исход может быть абсолютно нелогичным. Вспомнить хотя бы, как включается против «горожан» разобранный «МЮ» или в какую стену превращается «Эвертон» в поединках с «Ливерпулем».
Самый очевидный исход — уверенная победа «Ливерпуля». Но было бы глупо считать, что «Манчестер Сити» позволит сопернику переиграть себя по всем пунктам. «Горожане» просто не в том положении — Гвардиоле позарез нужен положительный результат. Команда точно будет рисковать, а тренер наверняка придумает очередной интересный план. Но и Слот славится своим гейм-менеджментом: он отлично чувствует ход матчей и вовремя реагирует на перестановки у оппонентов.
Грядущий матч станет настоящей проверкой для обеих команд. «Ливерпуль» должен переквалифицироваться из вечного догоняющего в настоящего лидера, а «Манчестер Сити» очень нужно выдать хороший перформанс, чтобы окончательно не потерять статус фаворита чемпионата. Следить будет интересно — кажется, за все восемь лет противостояния Клоппа и Гвардиолы не было такой уникальной ситуации в первой половине сезона.