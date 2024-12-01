За Гвардиолу страшно. «Ливерпуль» снес «Ман Сити» и выкинул Пепа из топ-4

Между командами — 11 очков.

«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» в центральном матче 13-го тура АПЛ (2:0). Серия «горожан» без побед продлилась до семи игр, а мерсисайдцы укрепились на первом месте в турнирной таблице: отрыв от второй строчки уже восемь баллов — а команда Пепа Гвардиолы вывалилась из топ-4.

«Ливерпуль» доминировал с самого начала

«Ман Сити» подошел к игре в печальной форме: шесть матчей без побед во всех турнирах (пять поражений) и восьмиочковая пропасть от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля». Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сидел на гостевой скамейке «Энфилда» с ссадиной на носу — след от собственного ногтя после ничьей с «Фейеноордом» (3:3) в Лиге чемпионов. На этот раз испанец более спокойно наблюдал за очередным слабым выступлением своей команды.

Мерсисайдцы вышли вперед на 12-й минуте. Коди Гакпо завершил быстрый выпад аккуратным подправлением мяча в незащищенный угол. Трент Александр-Арнольд разогнал атаку длинным пасом по правому флангу на Мохамеда Салаха — лучший бомбардир «Ливерпуля» разодрал оборону «Сити» прострелом на открывшегося перед воротами Гакпо. После гола защитник гостей Рубен Диаш ругал капитана Кайла Уокера — нидерландец действует на его фланге, но в голевой атаке вообще не был прикрыт.

После гола давление «Ливерпуля» не прекратилось: команда жестко прессинговала у чужой штрафной и выглядела намного быстрее оппонента. Несколько раз хозяева даже перехватили мяч вблизи ворот Штефана Ортеги, но самые опасные моменты они создали после стандартов.

На 18-й минуте Салах заработал угловой после еще одного шикарного заброса Трента — защитник Натан Аке в штрафной выбил мяч на угловой. Вирджил ван Дейк мощно пробил головой в миллиметрах от штанги после подачи Алексиса Макаллистера. Причем капитан «Ливерпуля» имел уже второй мощный шанс — еще до гола после стандарта долбанул в штангу.

К 20-й минуте мерсисайдцы имели преимущество во владении мячом 61 процент против 39 — после этого отрезка «горожане» стали немного оживать. Тоже включили прессинг у чужой штрафной, но он работал не так бессердечно, как давление «Ливерпуля». «Ман Сити» выглядел медленнее, но все же несколько раз вернул владение на чужой половине.

Правда, моменты команда Гвардиолы вообще не создавала — единственный удар за тайм нанес Рико Льюис на 39-й минуте. Англичанин вяло пробил примерно с линии штрафной внешней стороной стопы — мяч прокрутился недалеко от штанги, но Кивин Келлехер вряд ли бы пропустил его в ворота. «Ливерпуль» же в стартовые 45 минут угрожал Ортеге 10 раз.

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«Ливерпуль» продлил черную серию «горожан»

«Горожане» начали второй тайм двухминутной атакой, которая заглохла после офсайда Уокера на правом фланге. Гости после перерыва работали с мячом гораздо больше — в стартовые 15 минут показали 74 процента владения и на протяжении всего тайма держали примерно такой уровень.

Правда, с остротой у ворот Келлехера по-прежнему было скудно — Ван Дейк раз за разом перекусывал попытки «горожан» найти Эрлинга Холанна, который за всю игру нанес два удара — один из них заблокировали. Безупречный Ван Дейк же закончил матч с семью выносами, тремя перехватами и 75 процентами выигранных верховых единоборств.

На 52-й минуте Вирджил имел еще один момент для гола — пробил головой чуть выше перекладины после углового с левого фланга. Корнер же заработал Гакпо — после шикарного паса Эндрю Робертсона ускакал один на один, но его удар из штрафной в последний момент накрыл Матеус Нуньес.

Гвардиола расшевелил нападение «Сити» заменами — на фланги выпорхнули Жереми Доку и Савио. После этого направление атак гостей переехало на фланг бельгийца: Жереми мгновенно стал лидером в матче по количеству удачных обводок (шесть), но из-за плотнейшей подстраховки его дриблинг не приводил к опасным моментам.

Зато «Ливерпуль» временами улетал в острые контратаки. На 66-й минуте Александр-Арнольд лупил из штрафной «горожан», а после блокировки защитника на добивании сыграл Луис Диас. Однако этот момент обнулили арбитры — у пасовавшего Тренту Салаха был офсайд. Впрочем, Мохамед вскоре удвоил преимущество — на 78-й минуте пристрелил интригу с пенальти, который заработал Диас. Колумбиец вывалился в одиночестве в штрафную, где его снес вратарь «горожан» Ортега.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Под конец матча сюжет едва не разжег Ван Дейк — на 83-й минуте защитник подарил вышедшему на замену Кевину де Брейне выход один на один, который подчистил Келлехер. Финального штурма у «горожан» тоже не получилось — красные спокойно оборонялись под пение трибун.

«Ливерпуль» укрепился на первом месте в АПЛ — отрыв от «Арсенала» составляет уже восемь очков. А победная серия команды Арне Слота во всех турнирах продлилась до семи встреч. «Ман Сити» же на фоне провальных результатов вывалился из топ-4 — с 11 баллами отставания от красных расположился на пятой строчке.