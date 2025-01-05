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Сегодня, 22:00

«МЮ» очнулся и навязал плотный бой «Ливерпулю». Веселые 2:2 на «Энфилде»

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Полузащитник «МЮ» Амад Диалло (№ 16) сравнивает счет в матче с «Ливерпулем» (2:2).
Фото Reuters
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Магуайр чуть не стал героем.
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
05 янв, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:2
Манчестер Юнайтед

Беспросветная манкунианская тьма

Вывеска «Ливерпуль» — «МЮ» на фоне первых матчей нового года выделялась особенно. Во-первых, это одно из главных дерби страны (несмотря на то, что клубы из разных городов), история которого уходит в глубокое прошлое. Плюс ко всему, встречались с отрывом самые титулованные клубы страны. Во-вторых, «Юнайтед» сейчас находится в драматической точке сезона — приход Рубена Аморима не помог перезагрузиться, команда подходила к матчу с тремя поражениями в трех последних турах (причем домашними). Победа над лидером таблицы могла бы серьезно подсластить горькую пилюлю, громкое поражение же погрузило бы фанатов в еще большую безнадегу.

Конечно же, на бумаге «Ливерпуль» считался абсолютным фаворитом, что подтверждали все котировки. Да, Конате только вернулся после травмы, а Собослаи пропускал матч из-за болезни, но серия из 23 игр без поражений говорила сама за себя. К тому же Арне Слот нашел элегантный ход с Луисом Диасом в роли ложной девятки, потому ртутная атака «Ливерпуля» сейчас выглядит просто неудержимой.

Особенно страшно за манкунианскую оборону еще до свистка было из-за удручающей статистики. Аморим продолжает верить в фирменные 3-4-3, но тройка центральных защитников вообще не обеспечивала надежность. В 10 из 11 матчей под руководством португальца «МЮ» пропускал, в семи из них — два и более мячей. И одно дело, если бы провалы компенсировала игра в атаке, но Рэшфорда новый тренер оставляет вне заявки, Хейлунн и Фернандеш не впечатляют. Что уж говорить про Антони, Гарначо и Зиркзе? Одна надежда на Амада Диалло, да и тот в последнее время потух. В общем, до матча было совершенно непонятно, за счет чего «МЮ» собирается зацепить на «Энфилде» хотя бы ничью.

&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; проиграл &laquo;Ньюкаслу&raquo; (0:2) в&nbsp;матче 19-го тура АПЛ 30&nbsp;декабря. «МЮ» все хуже: 7 очков до зоны вылета. Аморим рассуждает о борьбе за выживание и ставит антирекорды

Внезапно равный поединок

«Ливерпуль» начал демонстрировать преимущество степенно, не торопясь. Покатали мяч на своей половине поля, попробовали подключить Салаха, попрессинговали у чужой штрафной. На исходе первых 15 минут красные создали два опасных момента — Гакпо подсекал мяч мимо Онана, но немного не попал в створ, а затем Макаллистер после отличной передачи Салаха пробивал в упор, на этот раз вратарь спас — вовремя «отстегнул» ногу.

Казалось, что игра пойдет по прогнозируемому сценарию — «Ливерпуль» после обозначения преимущества продолжит давить и добьется своего. Но к середине тайма игра успокоилась — владение хозяев стало стерильным, подходов — все меньше. Да, Гравенберх здорово пробивал издали, Диас пытался попасть по скачущему мячу, Салах пошел на фирменный заход со смещением. Но чего-то особо опасного создать больше не получалось.

Более того, внезапно активизировался «МЮ». Футболисты в белом сперва начали уверенно владеть мячом (пусть почти все время на своей половине поля), а затем несколько раз ужалили соперника быстрыми выпадами. Диалло чуть не замкнул подачу с фланга (пролетел мимо мяча и лишь чиркнул его головой), а на исходе тайма Хейлунн прорвался в штрафную и заставил Алиссона тащить при выходе один на один. Тревожный звоночек для Слота. Если кто-то ожидал разгрома, то первый тайм заставил пересмотреть оценку сил соперников — отыграли они на примерно равном уровне. И причина этого в первую очередь — в слишком большом для «Ливерпуля» проценте брака, даже в с виду простых эпизодах.

Фейерверк во втором тайме

После выхода из раздевалки футболистов «Ливерпуля» обдало холодным душем. И речь не только про зарядивший ливень. «МЮ» включил мощное давление на 52-й минуте открыл счет — Фернандеш сделал тончайшую передачу в штрафную и Лисандро Мартинес ударом под перекладину не оставил Алиссону шансов. Так вот зачем Амориму три защитника!

Лидер чемпионата решил не затягивать с ответом и вскоре Коди Гакпо исполнил красоту — убрал на замахе улетевшего в буфет Де Лигта и всколыхнул сетку, Онана оставалось лишь поднять руку. Без шансов.

Слот освежил атаку, выпустив Диогу Жоту с Дарвином, и вскоре это принесло плоды. Все тот же Де Лигт неуклюже сыграл рукой в штрафной. Судья Оливер поначалу не заметил этого, но после подсказки ВАР указал на точку — Салах уверенно реализовал попытку.

Однако «Юнайтед» не сдавался и понесся вперед — на 80-й минуте Диалло замкнул передачу вышедшего на замену Гарначо. И на этом команды не остановились — к основному времени добавили 7 минут, которые были насыщены моментами. Ван Дейк мог расстреливать ворота, но попал в Онана, круто ворвался в штрафную свежий Брэдли, но зачем-то пробил по воротам вместо паса Салаху. «Юнайтед» ответил внезапным ударом Фернандеша после розыгрыша углового, а точкой этого действа стал момент, когда оставшийся в атаке Магуайр не смог переправить мяч в сетку из района одиннадцатиметровой.

Это был бы невероятный сюжет, хотя и без того матч вышел роскошным. «Ливерпуль» сохраняет уверенное лидерство, но оставляет конкурентам шанс подобраться поближе. Ну а «МЮ» наконец-то показал зубы. Правда, говорить о выходе из кризиса пока, понятное дело, преждевременно.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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