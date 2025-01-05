«МЮ» очнулся и навязал плотный бой «Ливерпулю». Веселые 2:2 на «Энфилде»

Магуайр чуть не стал героем.

Беспросветная манкунианская тьма

Вывеска «Ливерпуль» — «МЮ» на фоне первых матчей нового года выделялась особенно. Во-первых, это одно из главных дерби страны (несмотря на то, что клубы из разных городов), история которого уходит в глубокое прошлое. Плюс ко всему, встречались с отрывом самые титулованные клубы страны. Во-вторых, «Юнайтед» сейчас находится в драматической точке сезона — приход Рубена Аморима не помог перезагрузиться, команда подходила к матчу с тремя поражениями в трех последних турах (причем домашними). Победа над лидером таблицы могла бы серьезно подсластить горькую пилюлю, громкое поражение же погрузило бы фанатов в еще большую безнадегу.

Конечно же, на бумаге «Ливерпуль» считался абсолютным фаворитом, что подтверждали все котировки. Да, Конате только вернулся после травмы, а Собослаи пропускал матч из-за болезни, но серия из 23 игр без поражений говорила сама за себя. К тому же Арне Слот нашел элегантный ход с Луисом Диасом в роли ложной девятки, потому ртутная атака «Ливерпуля» сейчас выглядит просто неудержимой.

Особенно страшно за манкунианскую оборону еще до свистка было из-за удручающей статистики. Аморим продолжает верить в фирменные 3-4-3, но тройка центральных защитников вообще не обеспечивала надежность. В 10 из 11 матчей под руководством португальца «МЮ» пропускал, в семи из них — два и более мячей. И одно дело, если бы провалы компенсировала игра в атаке, но Рэшфорда новый тренер оставляет вне заявки, Хейлунн и Фернандеш не впечатляют. Что уж говорить про Антони, Гарначо и Зиркзе? Одна надежда на Амада Диалло, да и тот в последнее время потух. В общем, до матча было совершенно непонятно, за счет чего «МЮ» собирается зацепить на «Энфилде» хотя бы ничью.

Внезапно равный поединок

«Ливерпуль» начал демонстрировать преимущество степенно, не торопясь. Покатали мяч на своей половине поля, попробовали подключить Салаха, попрессинговали у чужой штрафной. На исходе первых 15 минут красные создали два опасных момента — Гакпо подсекал мяч мимо Онана, но немного не попал в створ, а затем Макаллистер после отличной передачи Салаха пробивал в упор, на этот раз вратарь спас — вовремя «отстегнул» ногу.

Казалось, что игра пойдет по прогнозируемому сценарию — «Ливерпуль» после обозначения преимущества продолжит давить и добьется своего. Но к середине тайма игра успокоилась — владение хозяев стало стерильным, подходов — все меньше. Да, Гравенберх здорово пробивал издали, Диас пытался попасть по скачущему мячу, Салах пошел на фирменный заход со смещением. Но чего-то особо опасного создать больше не получалось.

Более того, внезапно активизировался «МЮ». Футболисты в белом сперва начали уверенно владеть мячом (пусть почти все время на своей половине поля), а затем несколько раз ужалили соперника быстрыми выпадами. Диалло чуть не замкнул подачу с фланга (пролетел мимо мяча и лишь чиркнул его головой), а на исходе тайма Хейлунн прорвался в штрафную и заставил Алиссона тащить при выходе один на один. Тревожный звоночек для Слота. Если кто-то ожидал разгрома, то первый тайм заставил пересмотреть оценку сил соперников — отыграли они на примерно равном уровне. И причина этого в первую очередь — в слишком большом для «Ливерпуля» проценте брака, даже в с виду простых эпизодах.

Фейерверк во втором тайме

После выхода из раздевалки футболистов «Ливерпуля» обдало холодным душем. И речь не только про зарядивший ливень. «МЮ» включил мощное давление на 52-й минуте открыл счет — Фернандеш сделал тончайшую передачу в штрафную и Лисандро Мартинес ударом под перекладину не оставил Алиссону шансов. Так вот зачем Амориму три защитника!

Лидер чемпионата решил не затягивать с ответом и вскоре Коди Гакпо исполнил красоту — убрал на замахе улетевшего в буфет Де Лигта и всколыхнул сетку, Онана оставалось лишь поднять руку. Без шансов.

Слот освежил атаку, выпустив Диогу Жоту с Дарвином, и вскоре это принесло плоды. Все тот же Де Лигт неуклюже сыграл рукой в штрафной. Судья Оливер поначалу не заметил этого, но после подсказки ВАР указал на точку — Салах уверенно реализовал попытку.

Однако «Юнайтед» не сдавался и понесся вперед — на 80-й минуте Диалло замкнул передачу вышедшего на замену Гарначо. И на этом команды не остановились — к основному времени добавили 7 минут, которые были насыщены моментами. Ван Дейк мог расстреливать ворота, но попал в Онана, круто ворвался в штрафную свежий Брэдли, но зачем-то пробил по воротам вместо паса Салаху. «Юнайтед» ответил внезапным ударом Фернандеша после розыгрыша углового, а точкой этого действа стал момент, когда оставшийся в атаке Магуайр не смог переправить мяч в сетку из района одиннадцатиметровой.

Это был бы невероятный сюжет, хотя и без того матч вышел роскошным. «Ливерпуль» сохраняет уверенное лидерство, но оставляет конкурентам шанс подобраться поближе. Ну а «МЮ» наконец-то показал зубы. Правда, говорить о выходе из кризиса пока, понятное дело, преждевременно.