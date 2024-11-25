«Ливерпуль» не предлагает новый контракт Салаху. Египтянин уйдет летом?

При этом Мо проводит фантастический сезон.

Для болельщиков «Ливерпуля» неопределенность в отношении будущего Мохамеда Салаха — одна из главных тем для беспокойства в этом сезоне. Арне Слот блестяще стартовал в Англии: после 12 туров его команда лидирует в чемпионате, оторвавшись от «Манчестер Сити» на 8 очков. Египтянин находится в сумасшедшей форме, но с ним не торопятся продлевать заканчивающий контракт.

Салах разочарован

После матча с «Саутгемптоном» (3:2), в котором вингер оформил дубль, Салах признался, что «Ливерпуль» до сих пор не предложил ему новый контракт. И своим заявлением Мохамед будто намекнул, что может покинуть команду по окончании сезона.

«Я скорее вне клуба, чем в нем. Скоро декабрь, а я не получил ни одного предложения [о продлении контракта]. Я в команде много лет, таких клубов, как «Ливерпуль», больше нет. Люблю фанатов, и это взаимно. Но не все в моих руках.

Расстроен ли я сложившейся ситуацией? Да, конечно. Я не собираюсь заканчивать карьеру в ближайшее время, поэтому просто играю, сосредоточившись на текущем сезоне. Я стремлюсь выиграть АПЛ и, надеюсь, Лигу чемпионов. Я разочарован, но посмотрим», — сказал футболист в интервью NBC Sports.

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В «Ливерпуле» сохраняют спокойствие

Как сообщает газета The Guardian , «Ливерпуль» спокойно относится к сложившейся ситуации. Представители клуба уже провели позитивные переговоры с агентом Мохамеда — Рами Аббасом Иссой и понимают, что процедура продления контракта с их самым высокооплачиваемым игроком требует времени.

По текущему соглашению, которое действует до июня 2025-го, Салах получает около 420 тысяч евро в неделю. Больше его в АПЛ зарабатывают только два игрока «Манчестер Сити» — Кевин Де Брейне (около 480 тысяч) и Эрлин Холанн (почти 450 тысяч). У хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро такой же базовый оклад, как и у египтянина.

Мо разрывает АПЛ, но его давно ждут в Саудовской Аравии

Еще в декабре 2023-го издание Daily Mail сообщало, что Салаха хочет приобрести чуть ли не каждый саудовский клуб. И нападающий до сих пор остается главной трансферной целью для лиги. Там готовы потратить большую сумму на покупку игрока, так как он пользуется бешеной популярностью в арабском мире.