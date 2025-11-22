Провал на «Энфилде». «Ливерпуль» впервые за 60 лет дважды подряд разгромно проиграл в АПЛ

Уступил «Ноттингему» 0:3.

«Ливерпуль» сенсационно проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 0:3 в матче 12-го тура АПЛ на «Энфилде». Это второе разгромное поражение команды Арне Слота в чемпионате подряд — по данным Opta, подобное с мерсисайдцами произошло впервые с 1965 года. В последних 11 встречах они одержали лишь три победы.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 18:00. Anfield (Ливерпуль)

«Ноттингем» наказал за ошибки

Матч начался бодро. В первые 30 минут хозяева, как и ожидалось, давили и создавали моменты, но периодически нарывались на контратаки. На 33-й гости неожиданно открыли счет: после подачи углового мяч отскочил к бразильцу Мурилло, который поразил дальний угол ворот Алиссона.

Эпизод выглядел неоднозначно, поскольку в момент удара прямо перед голкипером находился вингер соперника Дан Ндойе. В похожей ситуации туром ранее в матче с «Сити» как раз не засчитали гол «Ливерпуля». Однако в этот раз ВАР решил, что игрок не закрывал обзор вратарю.

Затем видеоассистент помог и хозяевам — из-за возможной игры рукой (эпизод тоже не из простых) был отменен второй гол «Ноттингема». Но сразу после перерыва «Форест» удвоил преимущество: Николо Савона точно пробил в угол после передачи Неко Уильямса.

С 55-й минуты Слот начал активно проводить замены, в том числе убрал с поля Александра Исака, который был почти незаметен на поле. Вышли Уго Экитике, Федерико Кьеза, Эндрю Робертсон и Рио Нгумоха. Но перестановки не помогли: на 78-й Морган Гиббс-Уайт довел счет до крупного, добив мяч после сейва Алиссона.

Судя по всему, «Ноттингем» освоился на «Энфилде»: это вторая победа команды в Ливерпуле за два сезона.

«Мы пропускаем слишком много легких голов, — приводит слова защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка официальный сайт клуба. — В первые полчаса мы играли хорошо, создавали моменты. Но соперники снова забили со стандарта. В целом мы плохо действовали в единоборствах и на подборах. Торопились. Сейчас мы в очень сложной ситуации. День был тяжелый».

Тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч остался доволен командой. В интервью BBC он отметил: «У каждого менеджера есть свой стиль, и у меня в том числе. Я знаю, что нужно команде, и доверяю своим убеждениям».

Арне Слот. Фото Reuters

Качается ли кресло Слота?

Туром ранее, в начале ноября, «Ливерпуль» крупно уступил «Манчестер Сити» на выезде с тем же счетом — 0:3. После безупречной серии в августе и сентябре в игре скаузеров что-то сломалось, они проводят очень невнятный сезон. В чемпионате также успели проиграть «Челси» (1:2), «МЮ» (1:2), «Брентфорду» (2:3), дважды уступить «Кристал Пэлас» — в АПЛ (1:3) и Кубке лиги (0:3).

В октябре «Ливерпуль» порадовал фанатов домашней победой над «Реалом» в Лиге чемпионов. Казалось, команда ожила — но ненадолго. Пока у Слота не получается найти баланс в игре и интегрировать дорогостоящих новичков. После матча с «Форестом» тренер отметил, что работает с качественными футболистами, но пока не может выжать из них максимум.

Так, мерсисайдцы отдали все четыре встречи, в которых Исак выходил в стартовом составе. Нападающий набрал лишь 1+1 по системе «гол + пас» в девяти играх. А у полузащитника Флориана Вирца в этом сезоне 0+3 в 16 матчах. При этом речи об увольнении тренера пока не идет, надежные инсайды в СМИ не появлялись.

На данный момент «Ливерпуль» откатился во вторую половину таблицы АПЛ и занимает 11-ю строчку с 18 очками. «Ноттингем Форест» — на 16-м месте с 12 очками в активе.

Следующий матч команда Слота сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов. Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 23.00 мск.