«Ливерпуль» и «Ньюкасл» выдали триллер в первом матче года. Жота и Салах сделали команду Клоппа единоличным лидером АПЛ

Первый матч года в АПЛ увенчался яркой победой «Ливерпуля».

Нынешний Boxing Day в АПЛ превратился в «День подарков» практически для всех, за исключением болельщиков «Арсенала». А ведь поклонники «канониров» после стратегически выгодной ничьей на «Энфилде» с «Ливерпулем» (1:1), казалось, имели все основания поверить в то, что команда Микеля Артеты окончательно обрела статус главного фаворита сезона.

Вот только реальность для красно-белой команды оказалась куда более суровой. Или даже жестокой, потому что с интервалом в три дня «Арсенал» проиграл два дерби подряд. Для начала — дома «Вест Хэму», который не набирал очки на «Эмирейтс» с августа 2015-го. Потом — «Фулхэму», не побеждавшему «канониров» на протяжении двенадцати лет. Как результат — болезненное падение на четвертое место и настоящий праздник для конкурентов.

Выше оказались и сенсационно стабильная «Астон Вилла» Унаи Эмери, и традиционно прибавляющий на этом этапе «Манчестер Сити», который с одним матчем в запасе еще и обрел статус теневого лидера. Ну а главным выгодоприобретателем стал «Ливерпуль». На финише первого круга — еще до первой осечки «Арсенала» — Юрген Клопп скромно предполагал, что его команда будет уступать лондонцам одно очко. По факту же мерсисайдцы встретили Новый год на первой строчке даже после игр всех конкурентов и с прекрасной возможностью обрести статус единоличного лидера.

Клопп, впрочем, внимание на этом не акцентировал. Перед первой игрой года немецкий специалист рассуждал о глобальных вещах. Восхищался уже проделанной работой, говорил о том, как много и тяжело придется трудиться во второй половине сезона, и, конечно, хвалил коллегу Эдди Хау из «Ньюкасла», отмечая, как тяжело сломать эту организованную команду.

Правда, все эти слова — о «сороках» в их идеальном, а не нынешнем состоянии. Они по-прежнему системно выстроены, но в силу невероятного количества травм потеряли в качестве. Как результат — шесть поражений в семи последних официальных матчах, вылет из Лиги чемпионов и Кубка лиги, а также скромное девятое место в национальном первенстве с приличным отставанием от еврокубковой зоны. Так что в понедельник «Ньюкаслу» предсказуемо пришлось играть вторым номером.

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И гости даже оправдывали все комплименты Клоппа. Могли обострить впереди, как в эпизод с голом, отмененным из-за микроскопического офсайда Исака в начальной стадии атаки. Сломать же их действительно было сложно, но тут виновники были очевидны. Во-первых, устроившие аттракцион неслыханной щедрости игроки «Ливерпуля». Во-вторых, выдавший феноменальную игру Дубравка.

Чемпион АПЛ по умению губить очевидные моменты Нуньес не пробил словака ни с линии площади ворот, ни при чистом выходе один на один. Салах не реализовал заработанный Диасом пенальти, успевший на добивание Александр-Арнолд запустил мяч куда-то на трибуны, а гол Диаса отменили. И это — самые очевидные моменты первого тайма, по итогам которого «Ливерпуль» вел по ударам с рекордным показателем сезона (18:1, 5:0 — в створ), а на табло горели нули.

Все-таки 1 января умеет быть парадоксальным, только это было еще не все! Хотя с началом второго тайма могло показаться, что все быстро встает на свои места. Салах все же забил первый гол года — в пустые ворота после изумительной комбинации Диаса и Нуньеса, которой рукоплескали приехавшие из Саудовской Аравии поддержать бывших одноклубников Роберто Фирмино и Фабиньо.

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Но если красным для логичного гола потребовалось двадцать две попытки, то «Ньюкаслу» хватило не самого очевидного момента и первого же попадания в створ. Кому-то это покажется несправедливым, только это не отменяет аплодисментов в адрес отрезавшего защитников тонким пасом Гордона и мастерски использовавшего свой шанс Исака. С этого момента, собственно, и началось самое интересное.

Для начала — очередная порция не использованных «Ливерпулем» моментов. Потом же на поле появился король концовок и выходов на замену Диогу Жота. Игрок, которого считают особенным, а Клопп говорит, что португальца делает таким футбольный мозг и уникальное понимание игры. Пропустив месяц, 29 декабря Жота отметил возвращение в строй голом в ворота «Бернли», а в игре с «Ньюкаслом» стал ключевым фактором.

Это он на пару с Салахом соорудил переломный гол выведенного на пустые ворота Джонса. И он же при пограничных 3:2 заработал пенальти, который со второй попытки Мо реализовал. Теперь египтянин может со спокойной душой отправляться на Кубок Африки. Клопп не лукавил, уверяя, что команда готова к уже привычному отъезду свой звезды. С таким Жотой это действительно не страшно.