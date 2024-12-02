Такой «Ливерпуль» уже никто не остановит! Только чудо лишит команду Слота титула

А Гвардиоле надо равняться на сэра Алекса.

Давно в матчах «Ливерпуля» и «Ман Сити» не было такого игрового перевеса одной из команд. Хозяева «Энфилда» победили 2:0, но содержание встречи подразумевало даже больший разрыв по забитым мячам — пять явных голевых моментов и 3,45 xG подтверждают.

Да, у Пепа большие проблемы. Манчестерский клуб потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате, опустился на пятое место и отстает от лидера на 11 очков. Такие гандикапы никогда никем в истории АПЛ не отыгрывались в контексте борьбы за золото.

Говоря о «Ливерпуле», чисто статистически все за его чемпионство. В восьми случаях за все время существования АПЛ лидер после 13 туров имел 34 и больше очков — лишь однажды трофей достался кому-то другому: «Ньюкасл» в сезоне-1995/96 все растерял и пропустил вперед «МЮ». Это вообще единственный случай, когда отрыв в девять баллов превращался в ничто.

На данном отрезке дистанции Слот немного не дотянул до рекорда. В 1993 году тот же «Юнайтед» Фергюсона вез четырем ближайшим преследователям уже побольше, 11 очков, хотя набрал столько же — 34. К концу розыгрыша задел чуть подтаял — вместо 11 стало восемь, но тогда и играли подольше, 42 матча.

Забег мерсисайдцев действительно очень напоминает триумфальный. Пять лет назад, когда Клопп вел команду к историческому титулу, статистика по итогам трети дистанции походила на нынешнюю. В 2019-м набрали 37 очков, но расстояние от второго места было меньшим — восемь пунктов. Разница голов: +19 тогда, +18 сейчас.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (справа) радуется победе в матче против «Манчестер Сити» (2:0). Фото Getty Images

Но Гвардиоле тоже есть за что цепляться (главное, не ногтем за нос), пусть и не столь очевидное. Можно, например, вспомнить, как в чемпионате-2020/21 «Сити» вернулся на трон, располагаясь после 13-го тура лишь на шестой строчке. Ниже, чем сейчас. Или глянуть совсем в прошлое. Сэр Алекс трижды поднимался на вершину из-за пределов ноябрьских топ-4. В 1992-м — аж с седьмой позиции.

Интересно покопаться в цифрах, только на поле выходить все равно не им. А непосредственно футбол говорит о безальтернативном правлении «Ливерпуля». Никто не сомневался в его силе, но чтобы настолько разрушительным ураганом по всем проходиться! Сам Арне не мог предположить подобное:

«Не думаю, что кто-либо, включая меня, мог предсказать такое начало сезона. Я знал, что Юрген Клопп оставляет команду в очень хорошем положении, но все равно: такое количество побед, учитывая силу соперников, нельзя было предсказать в начале сезона».

Побед, если что, 11 штук. Ранее нидерландец повторил рекорд лиги — ему, Хиддинку и Анчелотти для первых десяти выигранных матчей понадобилось всего 12 попыток.

Слот остается скромным и допускает возрождение интриги: «Вчера я видел игру «Арсенала», сегодня — «Челси», я видел и «Ман Сити». Они отыграются, потому что в этих командах очень много мастеров. Они могут выдать такую же серию, как и мы. Так что нужно сохранять концентрацию».

В текущей ситуации слова тренера отдают чрезмерной скромностью, но в них кроется прелесть самого популярного вида спорта на планете. Да любого спорта, на самом деле. Девять очков ведь правда отыгрываются. И 11 отыгрываются. Мы в любом случае увидим нечто эпохальное: либо кто-то на доселе невиданном рывке утащит у «Ливерпуля» титул, либо клуб в доминирующем стиле сравняется с «МЮ» по количеству английских чемпионств. Еще и на 100+ очков замахнется. От нас требуется просто наслаждаться!