«Ливерпуль» близок к топовому трансферу. Кубо разбогатеет, «Реал» заработает, а Захарян может получить больше шансов

Мерсисайдцы ищут замену Мохамеду Салаху.

«Ливерпуль» близок к подписанию Такефусы Кубо из «Реал Сосьедад». Сразу несколько источников сообщило о скором переходе японца за 60 миллионов евро, причем половина суммы отойдет мадридскому «Реалу», которому принадлежит 50% прав на японца. Сделка выглядит действительно интересно: обычно осторожные в финансах мерсисайдцы выделили десятки миллионов евро на 23-летнего вингера, а его отъезд из Сан-Себастьяна может повлиять на игровое время Арсена Захаряна.

Зачем Кубо «Ливерпулю» и почему так дорого?

Японец имеет опыт игры на любой позиции в атаке — несколько раз выходил даже центральным нападающим. В последние годы Кубо закрепился на правом фланге, где у «Ливерпуля» несколько лет правит Мохамед Салах. Египтянин превратился в мировую звезду и однозначного лидера мерсисайдцев, но в прошлом сезоне немного сбавил: провел меньше всего минут (2536) и матчей (32) в АПЛ за семь лет в клубе.

В конце апреля у Мохамеда даже случился конфликт с Юргеном Клоппом — египтянин вступил в перепалку с тренером перед выходом на поле в заключительные минуты матча АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2). Разъяренного нападающего оттаскивали от Юргена Дарвин Нуньес и Джо Гомес. Также различные медиа сообщали, что 32-летний вингер не останется в «Ливерпуле» на новый сезон и склоняется к тому, чтобы уехать в Саудовскую Аравию.

Потенциально Кубо может стать заменой Мо, но говорить об этом пока рано. Все-таки и трансфер еще не завершен, и сам Салах начал предсезонку под руководством Арне Слота. В любом случае о ротации уже немолодого нападающего нужно озаботиться заранее. К тому же Такефуса может сыграть и слева, где у «Ливерпуля» все не так однозначно — конкуренцию у Диаса, Гакпо и Жоты он выиграть в состоянии. Да и в центре нападения альтернативы Нуньесу нет.

Однако есть ощущение, что мерсисайдцы переплачивают за 23-летнего японца, который в сезоне-2023/24 набрал серые 7+5 за 41 игру во всех турнирах, имея практически непоколебимое место в основном составе (в 33 встречах вышел с первых минут). Transfermarkt в последнем обновлении снизил на него цену с 60 до 50 миллионов евро.

Такефуса Кубо. Фото Global Look Press

Но если рассматривать не только спортивную составляющую, то переход Кубо в «Ливерпуль» — серьезная имиджевая сделка для клуба. Мерсисайдцы углубились в японский рынок, а Таке — самый талантливый футболист этой страны, а то и всей Азии, последних лет. В юном возрасте парень прошел через школы «Барселоны» и «Реала», показал себя на уровне ла лиги, став игроком месяца в прошлом сентябре.

Трансфер станет серьезным шагом к популяризации мерсисайдцев в Стране восходящего солнца — в команде и так уже находится капитан сборной Ватару Эндо, которого признали одним из лучших новичков «Ливерпуля» прошлого сезона, а в июне клуб заключил партнерство с Japan Airlines. Теперь японская компания будет поддерживать как мужскую, так и женскую команду «Ливерпуля». Так что вероятно, что выбор в пользу Кубо сделан и по причине желания захватить азиатский рынок.

Клуб сам признал, что развивает международное присутствие и наращивает фан-базу по всему миру. В таком случае озвученные затраты на Кубо в 60 миллионов евро и 15-миллионную зарплату выглядят инвестицией. Присутствие «Ливерпуля» в Японии станет еще более заметным, что будет означать новые доходы. Хотя траты для красных действительно нетипичные: с такой зарплатой японец станет вторым в клубе после Салаха (в районе 21,6 миллиона евро в год) и заметно обгонит куда более опытных футболистов. А за последние пять лет клуб заплатил больше 60 миллионов только за Доминика Собослаи (72) и Дарвина Нуньеса (85).

Что значит уход Кубо для Арсена Захаряна?

После трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад» прошлым летом именно Кубо признали одним из самых опасных конкурентов россиянина. Но на деле футболисты практически не пересекались: японец чаще всего появлялся справа, Арсен же появился на позиции правого вингера лишь дважды — в основном воспитанник «Динамо» выходил на левом краю либо в центре.

Поэтому основными конкурентами Захаряна остаются атакующий полузащитник Браис Мендес и левый нападающий Андер Барренечеа. Оба вошли в топ-5 «Реал Сосьедад» по результативности в прошлом сезоне: Мендес наколотил 8+9, Барренечеа — 5+2. Испанцы не собираются покидать клуб в ближайшее время.

Арсен Захарян. Фото Global Look Press

Возможно, если «Сосьедад» не приобретет никого на позицию Кубо, Захаряна все же попробуют на правом фланге. Тем более он такой же универсал, как японец, и справа пробовал себя еще во времена игры за «Динамо» на старте карьеры. Разнообразие игровых качеств нередко подчеркивалось еще в юные годы футболиста. «Элегантный, двуногий, универсальный центральный полузащитник, играющий на перехватах, выигрывающий подборы, двигающийся с умом, созидающий и забивающий», — говорилось про россиянина в отчете The Guardian.

Сейчас, кроме Кубо, в «Сосьедаде» нет номинальных правых нападающих, так что его уход может гарантировать чуть большее игровое время для Захаряна. «Ливерпуль» же может получить не только талантливого футболиста на замену Салаха, но и серьезное влияние на японском рынке. Но для начала сделку нужно довести до завершения.