Отрываются за 2020-й.

«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в матче 34-го тура АПЛ (5:1) и досрочно стал чемпионом страны. Это 20-й титул красных в истории и второй в эпоху премьер-лиги. Команда, тренерский штаб и город бурно отмечают чемпионство.

Красное море

«Ливерпулю» повезло — матч, в котором они могли официально стать чемпионами, был домашним. Поэтому перед «Энфилдом» собралась огромная толпа болельщиков — и вела себя так, будто бы команда Арне Слота уже выиграла титул. Фанаты пели, танцевали, жгли фаеры.

Предприимчивые ливерпульцы продавали чемпионские шарфы.

Празднование фанатов было видно издалека.

Один из фанатов «Эвертона» перед матчем признался, что купил 10 тысяч синих фаеров и будет продавать их болельщикам «Ливерпуля» под видом красных. Судя по дыму нужного цвета, диверсия фанатов «Эвертона» не удалась. Или удалась частично.

Размах празднования сильно контрастирует с чемпионством «Ливерпуля» в сезоне-2019/20. Напомним, тогда из-за пандемии коронавируса красные остались без полноценного праздничного парада. Клубу, который на тот момент вообще не побеждал в лиге в эпоху АПЛ, сильно досталось от соперников — над ливерпульцами подшучивали на тему вынужденного празднования чемпионства почти в тишине.

При этом ковид не помешал почти пяти тысячам фанатов хлынуть к «Энфилду» после триумфа, но все это было нелегально — клуб даже осудил болельщиков после случившегося. «Несколько тысяч людей проигнорировали рекомендации по социальному дистанцированию и подвергли риску безопасность общественности. Наш город все еще находится в состоянии кризиса системы здравоохранения, и подобное поведение совершенно недопустимо. Все еще существует опасность второй волны коронавируса, и мы должны работать все вместе над тем, чтобы не обесценить все то, что было достигнуто в период карантина», — говорилось в официальном обращении «Ливерпуля».

Фото Reuters

Селфи Салаха

Игра с «Тоттенхэмом» у «Ливерпуля» прошла хорошо — команда забила три мяча уже в первом тайме. Поэтому футболисты тоже не могли дождаться свистка — Мохамед Салах, автор четвертого гола в ворота «Тоттенхэма», сразу же побежал к фанатам делать селфи на память.

Впрочем, у египтянина был еще один повод радоваться особенно сильно. Гол в ворота «шпор» стал для него 185-м в АПЛ — благодаря ему Салах обошел экс-нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (184) и вышел на чистое пятое место по этому показателю. Теперь египтянин уступает только Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208), Харри Кейну (213) и Алану Ширеру (260).

Фото Reuters

Хор «Ливерпуля»

Конечно, ни одно важное событие в жизни красных не обходится без гимна — You'll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь идти один»). Сначала песню затянули фанаты...

...а потом подхватила и команда!

Привет от Слота

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот заслуженно наслаждался славой во время игры и после нее. Он стал всего лишь шестым человеком в истории АПЛ, выигравшим чемпионство в дебютный сезон. До него это удавалось Жозе Моуринью («Челси», сезон-2004/05), Карло Анчелотти («Челси», сезон-2009/10), Мануэлю Пеллегрини («Манчестер Сити», сезон-2013/14), Клаудио Раньери («Лестер», сезон-2015/16) и Антонио Конте («Челси», сезон-2016/17).

Но Слот не стал любоваться собой — взял и зарядил перед всем «Энфилдом» чант в честь экс-тренера красных Юргена Клоппа! Это была ответная акция — тот, уходя из «Ливерпуля», аналогичным образом поприветствовал голландца в день, когда стадион прощался с немцем.