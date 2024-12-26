5 причин взлета «Ливерпуля». Это лучшая команда Европы прямо сейчас

Нет равных.

«Ливерпуль» объективно можно назвать лучшей командой Европы на данный момент. У команды Арне Слота всего две промашки — неожиданное поражение от «Ноттингема» и ничья с «Арсеналом». Все остальные встречи заканчивались убедительными победами.

Как у тренера-новичка вдруг получилось превратить «Ливерпуль» в главного фаворита на титул? Причин несколько.

Вторая молодость Салаха

Мохамед Салах снова в огне. Каждый сезон египтянина оказывается по-своему ярким, но с новым тренером египтянин словно расцвел. Проиллюстрируем наглядно: в прошлом сезоне Салах забил 18 голов и отдал 10 ассистов в АПЛ. В текущей кампании у Мо уже 15 голов и 11 голевых передач. За полгода!

«Мы теперь играем по-другому. Юрген был здесь восемь лет, он отдал клубу все. Теперь у нас новый тренер, новая система, все другое. Нам нужно адаптироваться и шаг за шагом привыкать к его тактике и видению футбола», — говорил Салах после игры с «Ипсвичем» в первом туре.

Долго привыкать не пришлось — египтянин снова в списке лучших бомбардиров чемпионата. Новая ультравысокая роль помогает форварду принимать мяч как можно ближе к воротам соперника и завершать атаки. При этом он еще и стал лучше в комбинационной игре — уже отдал больше голевых передач, чем во всем прошлом сезоне.

Райан Гравенберх. Фото AFP

Расцвет Гравенберха

Летом «Ливерпуль» упустил возможность пригласить хорошего опорника в лице Мартина Субименди. В системе Слота очень важен техничный опорный полузащитник, но в сезон «Ливерпуль» вдруг решил заходить без подписаний на эту позицию. Оказалось, что у новоиспеченного тренера был гениальный план.

Вакантное место занял Райан Гравенберх — голландца купили еще в прошлом году из «Баварии», но он, как и в Германии, большую часть времени смотрел футбол со скамейки. Слот все-таки дал ему шанс проявить себя — оказалось, футболист здорово работает в обороне, а еще превосходно тащит мяч вперед. Такое качество оказалось как нельзя кстати — он умеет развернуть соперника в центре и получить просто море пространства для дальнейших действий.

«После Евро Слот позвонил мне, чтобы рассказать, в какой роли он меня видит. Он, конечно, знал меня еще со времен «Аякса» — тренировал «АЗ» и «Фейеноорд». Арне сказал, что планирует поставить меня шестым номером. Я был открыт к этому. Раньше я часто играл на позиции «восьмерки», в молодежном футболе, бывало, выходил опорником — это помогло», — говорил Райан Гравенберх.

Арне Слот. Фото Reuters

Тактическая гибкость

Этот пункт о том, что Арне Слот как будто более быстро и тонко реагирует на тактические изменения в игре, чем это было в «Ливерпуле» Юргена Клоппа последних лет. Он вовремя проводит замены и не тянет со сменой игрового плана, если что-то идет не так.

Например, в матче Лиги чемпионов с «Миланом» Слот в перерыве попросил Трента Александра-Арнольда не работать по Рафаэлю Леау, а подниматься выше. В свою очередь Мо Салах должен был активнее забегать Тео Эрнандесу за спину. Это было рискованно, но все сработало: «Ливерпуль» стал опаснее в атаке, а почти свободного Леау полностью нейтрализовал Джо Гомес.

Клоппа частенько критиковали свои же болельщики за то, что он не снимает звездных игроков в матчах, которые уже выиграны, и долго держит на поле тех, кто не показывает хороший футбол. В этом есть доля правды — сейчас Слот на собственном примере доказывает, что микроменеджмент должен происходить быстрее.

Отсутствие травм

Едва ли не самый главный фактор успеха любой команды. «Ливерпулю» действительно пока везет с повреждениями — из серьезных игроков основы на долгий срок вылетали пока только вратарь Алиссон и защитник Конате. Да, были разного рода травмы у других футболистов, но они быстро залечивались, а отсутствие игрока проходило незаметно.

Сравните с предыдущими годами — «Ливерпуль» регулярно терял сразу нескольких ключевых игроков, после чего оставался не у дел. Вспомнить хотя бы провальный сезон-2022/23 — несмотря на серьезный состав, красные так страдали от травм, что закончили сезон лишь на пятом месте в таблице.

Юрген Клопп. Фото Global Look Press

Клопп подготовил свой уход

Много лет назад сэр Алекс Фергюсон проявил халатность, а позже это же сделал Арсен Венгер. Оба мэтра не подготовились к уходу на пенсию — они бросали свои клубы в те моменты, когда тем нужно было омоложение и подготовка нового поколения.

Клопп поступил мудрее — он оставил в наследство следующему тренеру хороший микс из перспективных и опытных игроков. Это вообще важно в любой команде — обязательно должен быть сплав старичков-лидеров и талантливой молодежи.

После ухода Клоппа лишь одна проблема — истекающие контракты трех суперзвезд. Следующим летом Салах, Трент и ван Дейк станут свободными агентами, поэтому клубу нужно срочно что-то делать с их соглашениями.