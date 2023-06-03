«Ман Сити» сделал еще один шаг к треблу и месту в истории. Команда Гвардиолы выиграла Кубок Англии

В финале победили соседей из «Юнайтед» благодаря дублю Гюндогана — 2:1.

Удивительно, но это было первое манчестерское дерби в финале Кубка Англии за всю 128-летнюю историю турнира. Знаменательное событие, но в центре внимания все равно был «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы провела совершенно выдающуюся весну, взяла чемпионский титул в АПЛ, выдала космический уровень футбола в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом». Потому главной темой для обсуждения всех последних недель был вопрос, сумеют ли «горожане» сделать требл и повторить достижение «МЮ» Алекса Фергюсона образца 1999 года.

Великого шотландца регулярно спрашивали в интервью, возможно ли сотворить что-то подобное снова и что для этого нужно. Фергюсон отвечал довольно однообразно — мол, это невероятно сложно, должно сойтись воедино множество обстоятельств. Важнейшее условие — отсутствие травм на протяжении всего сезона. В 1999-м, по словам сэра Алекса, он не мог рассчитывать только на Хеннинга Берга, тогда как все остальные были здоровы.

С исторической перспективы можно только предполагать, насколько важно для «МЮ» было не допустить требл «Сити» и остаться единственной английской командой в истории, которой удалось подобное. Разумеется, публично об этом никто не говорил. После окончания заключительного матча АПЛ с «Фулхэмом» главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился с речью к болельщикам, собравшимся на «Олд Траффорд». Но там голландец говорил банальные вещи — в том числе выразил уверенность, что игроки отдадут все силы и сделают все от них зависящее в предстоящем финале Кубка Англии.

Хосеп Гвардиола дает мяч Джеку Грилишу. Фото Reuters

В конце 2000-х Фергюсон как-то назвал «Сити» «шумными, назойливыми соседями», и эта фраза стала легендарной — мол, мы смотрим на них сверху вниз, пока они там пыжатся что-то доказать. С другой стороны, есть история, как в 2001 году одна из фанатских групп «МЮ» арендовала банкетный зал на «Мэйн Роад» — старом стадионе «Сити», — чтобы отметить там 25-летие с момента последнего титула «МС». Такой вот троллинг из эпохи доминирования «МЮ», тем не менее показывающий, что красной части Манчестера далеко не наплевать на успехи «шумных соседей».

Но вернемся к текущему моменту. Перед финалом Гвардиола, как и в остальных важных матчах этой весны, не стал придумывать ничего экстраординарного — состав и схема были привычными (Штефан Ортега постоянно играет в Кубке, так что его появление в воротах не стало сюрпризом). Но каталонец не был бы собой, если бы не подготовил пару необычных фишек. Одной из таких заготовок стал стартовый розыгрыш мяча с центра поля — вещь, которой в последнее время уделяется все больше внимания как одному из способов ошеломить соперника в самом начале поединка.

Илкай Гюндоган первым же пасом покатил мяч назад Ортеге, тогда как полевые игроки «Сити» побежали к чужой штрафной. Вратарь выбил мяч вперед, несколько воздушных единоборств, и все тот же Гюндоган смачно приложился по отскочившему к нему мячу. Так капитан «МС» вошел в историю, забив самый быстрый гол в финалах Кубка Англии — уже на 13-й секунде. Предыдущее достижение принадлежало форварду «Эвертона» Луи Саа — в 2009-м тот забил «Челси» спустя 25 секунд после стартового свистка.

«Сити» мог быстро добить соперника, организовав пару неплохих атак, но постепенно игра стала очень похожей на ту, что была в январе в матче второго круга чемпионата (команда тен Хага тогда победила 2:1): равной, довольно рваной по темпу и без большого числа моментов. Удар Гюндогана так и остался единственным попаданием в створ для «МС» в первом тайме. Но это вполне устраивало «МЮ», который пытался поймать свой шанс главным образом за счет забросов на Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.

Маркус Рэшфорд. Фото Reuters

Сходство с январским матчем на «Олд Траффорд» стало еще сильнее после того, как «Юнайтед» сравнял счет с пенальти, назначенного после вмешательства ВАР. Мяч после заброса в штрафную «Сити» и скидки Аарона Уан-Биссаки попал в руку Джеку Грилишу. Момент не выглядел однозначным, но как рефери трактуют попадание мяча в руку, не понимает, кажется, уже никто. С этим можно только смириться — сегодня повезет тебе, завтра — сопернику. Сходство же в том, что в январе «Юнайтед» тоже сравнял счет после спорного судейского решения — тогда, правда, речь шла о том, насколько пассивным был офсайд у Бруну Фернандеша.

Но на этом параллели закончились. Если в январе «Юнайтед» смог поймать свой шанс в быстрой атаке на пространстве, забить второй и победить, то сейчас у «Сити» получилось развернуть матч в свою пользу. Главным героем стал Гюндоган, который, вполне возможно, провел свой предпоследний матч за «МС» — летом у полузащитника, который играет за команду с 2016 года, заканчивается контракт, и новое соглашение пока не подписано. Немец снова отправил мяч в сетку ударом из-за штрафной после паса Кевина де Брейне, став первым с 1963 года футболистом, кто дважды забил в финале Кубка Англии дальним ударом. Причем попытка получилась довольно корявой, но Давид Де Хеа не смог достать мяч, запустив очередной виток дискуссии о том, нужен ли «Юнайтед» новый вратарь.

Илкай Гюндоган. Фото AFP

«Сити», как и в первом тайме, мог добить соперника — отличный шанс был у Гюндогана, который вполне мог сделать хет-трик, но на этот раз Де Хеа оставил «МЮ» на плаву. Могла здесь случиться и драма — уже в добавленное время «Юнайтед» едва не запихал мяч в сетку, но Ортега и Джон Стоунс при помощи перекладины не дали этому случиться.

Однако в целом все закончилось закономерно. «Сити» не доминировал так, как это было в домашних матчах с «Баварией» и «Реалом» в Лиге чемпионов, но победил по делу — большую часть встречи команда Гвардиолы все же контролировала игру. О том, насколько этот успех ценен для «МС», говорит реакция Гвардиолы после финального свистка — Пеп не смог сдержать слез, обнимаясь со своими игроками. Но сиял, когда его команда поднимала над головами очередной трофей.

До требла и места в истории остался один шаг — 10 июня нужно обыграть «Интер» в финале Лиги чемпионов.