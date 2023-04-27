«Сити» перемолол и выплюнул «Арсенал». А также его надежды на титул

Команда Гвардиолы победила в матче за золото — 4:1.

Битва лучших

«Арсенал» и «Манчестер Сити» уже несколько месяцев как единственные претенденты на чемпионство в АПЛ, но только недавно они сблизились в турнирной таблице. Перед игрой вообще сложилась парадоксальная ситуация: «Арсенал» вроде бы лидировал с отрывом в пять баллов, но по потерянным очкам на вершине находились «горожане», так как сыграли на два матча меньше. Поэтому именно лондонцам обязательно требовалась победа на «Этихаде», а не наоборот.

Тем удивительнее, что под команду своего бывшего босса Микель Артета не стал глобально ничего выдумывать: «Арсенал» выставил абсолютно ожидаемый состав. Главное и единственное изменение в стартовом составе — возвращение Джаки, который пропустил предыдущую встречу с «Саутгемптоном».

Но это совсем не означает, что испанец не готовился к «Сити». Совсем наоборот: «Арсенал» структурно чуть поменялся и выстраивался так, чтобы на отдельных участках поля создавать численное преимущество, особенно при прессинге. И, наверное, эта модель могла работать, если бы не тактические перестановки Гвардиолы.

Сюрприз от Пепа

Что отличает «Манчестер Сити» 2023 года? В первую очередь, конечно, аномальная результативность Холанна. Во вторую же — подвижная роль одного из фланговых защитников: Стоунс, Аке, Льюис или Аканджи постоянно при начале атак сдвигаются с бровки в опорную зону, трансформируя схему «горожан» в 3-2-5. «Сити» проделывал подобный трюк в каждом матче этого года, так что все привыкли. И Артета явно готовил команду непосредственно к такой тактике противника.

А Гвардиола взял и отказался от подобного. Все четыре защитника «Сити» находились на своих позициях при начале розыгрышей от ворот, что точно сбивало с толку форвардов «Арсенала». Подобная схема позволяла хозяевам играть шире и ловко выходить из-под агрессивного давления гостей. Никакого численного преимущества впереди у лондонцев не было.

Конечно, и сами футболисты «Сити» не забывали о привычном прессинге, и к этому «Арсенал» тоже будто бы не был готов. Вскоре после стартового свистка команда Артеты чуть не пропустила и вообще выглядела очень нервной. Гол Де Брейне вытекал из логики игры, хотя шла всего лишь седьмая минута.

Кевин де Брейне радуется голу в ворота «Арсенала». Фото AFP

Умница Рэмдейл

Первая результативная атака «Сити» как раз была иллюстрацией того, как Гвардиола поменял тактику под этот матч — хозяева спокойно вышли из-под высокого прессинга и за него же наказали «Арсенал». Классика: когда ты активно давишь противника в его штрафной, то неизбежно появляются свободные зоны. Ими «Сити» и воспользовался — стремительная атака с изящной передачей Холанна на Де Брейне помогла чемпионам открыть счет.

Для «горожан» все складывалось идеально, так что после гола они даже сбавили темп. А вот «Арсенал» пытался перестраиваться прямо по ходу тайма, но получалось неудачно. Лондонцы раз за разом совершали одну и ту же ошибку — за спинами у них было слишком много дыр, и «Сити» с радостью их заполнял. Отличный момент упустил Бернарду Силва, очень близок к дублю еще до перерыва был Де Брейне. А Холанн легко мог оформлять хет-трик, но показал, что и у него бывают проблемы с реализацией.

До финиша первого тайма в игре «Арсенал» оставлял Рэмсдейл — голкипер «канониров» был определенно лучшим футболистом гостей. Пока защита теряла позиции и не держала линию, а атака тщетно пыталась создать хоть что-то, Рэмсдейл вставал на пути у Холанна и его партнеров. Однако в добавленное к первому тайму время бессилен был и вратарь «Арсенала», и даже главный судья Майкл Оливер — сперва он зафиксировал офсайд, но ВАР выявил, что Уайт находился на несколько миллиметров ближе к своим воротам, чем Стоунс — 2:0.

Эрлин Холанн радуется голу в ворота «Арсенала». Фото AFP

Долгожданный гол Холанна

В перерыве Артета не стал делать замены, а зря. «Сити» давил и давил на болевые точки, а Холанн продолжал доказывать миру, что он человек — Рэмсдейл ликвидировал его выход на один. Но даже когда у норвежца не получается забить, он все равно полезен — именно Эрлинг на 54-й минуте вновь ассистировал Де Брейне. На этот раз гол «Арсенал» привез сам, «Сити» даже не напрягался при прессинге.

При 3:0 игра была сделана. «Сити» был слишком силен, и счет идеально отражал происходившее на поле. Артета, конечно, совершил пачку замен, но глобально на расстановку сил это не повлияло. В конце концов, у игроков сдали нервы: на 75-й минуте Грилиш с Парти чуть не подрались, за что получили по желтой карточке.

Один гол «Арсенал» все-таки отыграл. Даже забавно, что его забил центральный защитник Холдинг ударом почти с линии штрафной — именно таких нестандартных ходов гостям не хватало в этот вечер.

Но финальное слово все-таки осталось за чемпионом: последним ударом в матче Холанн наконец-то нашел путь к воротам и установил окончательный счет. 4:1 — «Сити» все еще формально второй, но ему уже ничто не помешает вновь стать чемпионом.