«Сити» уничтожил «Челси» в Кубке Англии. Забили четыре даже без помощи Холанна

Команда Поттера все еще в глубоком кризисе.

Здорово, что организаторы Кубка Англии стараются максимально держаться традиций и сохраняют открытую жеребьевку, когда нет ни заранее сверстанной сетки, ни рейтингов, ни «посева». Благодаря этому в 3-м раунде (или 1/32 финала), когда в борьбу вступают команды АПЛ, есть, с одной стороны, встречи андердогов из низших дивизионов и элиты, а с другой — топ-афиши, интересные максимально широкому кругу болельщиков. А то, что «Манчестер Сити» и «Челси» играли три дня назад в Лондоне в чемпионате Англии, придавало матчу особую интригу — получалось что-то вроде двухматчевого противостояния.

Правда, броская вывеска оказалась пустышкой, а интрига, чисто спортивная в данном конкретном случае, продержалась всего полчаса, испарившись в течение нескольких минут. Сначала штатный палач «Челси» Рияд Марез блистательно исполнил штрафной, метров с 23 закрутив мяч над стенкой точно в «девятку». А потом Кай Хаверц сыграл рукой в собственной штрафной — неумышленно, в верховой борьбе с соперником, но тем не менее это нарушение. Немец даже не спорил. Кепа Аррисабалага как мог пытался смутить Хулиана Альвареса, встав перед аргентинцем и что-то говоря ему, пока тот устанавливал мяч, и почти потащил удар одного из героев ЧМ-2022. Но именно что почти — форвард «Сити» пробил безупречно точно.

С одной стороны, чего-то подобного можно было ожидать, потому что катастрофические кадровые проблемы «Челси» никуда не делись. Да, в заявку впервые попали январские приобретения синих — перешедший из «Монако» защитник Бенуа Бадиашиль и перебравшийся в Лондон из чемпионата Норвегии нападающий Давид Фофана, но пока полноценно помогать команде они не готовы. Оба тренера в условиях плотного графика (и «Сити», и «Челси» предстоят очередные матчи в середине следующей недели) решили освежить состав по сравнению с игрой чемпионата, но, что называется, почувствуйте разницу: если Грэм Поттер выставил на фланги обороны 18-летнего Льюиса Холла и 19-летнего Башира Хамфриса, для которого это был дебют в главной команде, а в пару к Калиду Кулибали отправил Тревора Чалобу, то Пеп Гвардиола выпустил в старте Мануэля Аканджи, Эмерика Ляпорта, Рияда Мареза и Хулиана Альвареса.

Денис Закария и Сесар Аспиликуэта беседуют с судьей матча Робертом Джонсом. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

С другой, до удара Мареза со штрафного «Челси» более или менее успешно сдерживал «Сити». Гвардиола на этот раз не стал изобретать сложных гибридных схем, как в игре чемпионата три дня назад, — на этот раз были стандартные 4-3-3 с привычными позициями футболистов. Хозяева давили, имели полумоменты, но ничего из ряда вон выходящего. «Челси» даже пытался выходить из обороны через пас, показывая, что и в таком составе не боится «Сити».

Так что матч на «Этихаде» — очередная иллюстрация того, как один момент может повернуть ход матча. Не сказать, что гол Мареза был нелогичным или случайным, но он очень сильно повлиял на происходящее на поле. «Челси» дрогнул и рассыпался, «Сити» же не стал лениться и сделал контрольный выстрел, причем мяч Фодена тоже был очень красив — в пустые ворота после фирменного розыгрыша.

После перерыва, когда все расслабились и матч превратился в товарищеский, за «Челси» дебютировал Фофана. 20-летний ивуариец перешел за 12 миллионов фунтов из «Мольде», и после Эрлинга Холанна любой нападающий из этого клуба привлекает особое внимание. В чемпионате Норвегии-2022 Фофана забил 15 голов в 24 играх, но за 45 минут на «Этихаде» никак себя не проявил. Тот же 19-летний воспитанник синих Омари Хатчинсон, вышедший по ходу второго тайма, был даже заметнее.

Эрлин Холанн. Фото Global Look Press

Ну а точку поставил Рияд Марез, четко реализовавший пенальти после фола Калиду Кулибали. Это еще один показатель проблем «Челси» — одиннадцатиметровый привез самый опытный защитник на поле, недавно считавшийся одним из лучших в Европе.

После вылета из Кубка Англии последний шанс «Челси» на трофей в нынешнем сезоне — это Лига чемпионов. В нынешнем состоянии это кажется утопичным, но травмированные должны постепенно вернуться, а новички адаптироваться. «Сити» же продолжает претендовать на все четыре титула.