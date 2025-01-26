Хусанов ошибся не из-за волнения, а от отсутствия тонуса. И браво болельщикам «Манчестер Сити» за аплодисменты в его адрес!

Сегодня, 14:00
Включил трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси» на пятой минуте, уже после гола лондонцев, — и за две минуты увидел у обеих команд пять элементарных ошибок в передачах уровня середняков РПЛ. Начиная с паса в никуда выходившего один на один Коула Палмера (который мог и забивать, и отдавать голевую передачу, но не сделал ни того, ни другого) и продолжая несколькими такими же «чудесными» действиями у «Сити». Честно говоря, глазам своим не поверил — как такое вообще может быть?
Впрочем, тут же вспомнил последний матч «горожан» в Лиге чемпионов против «ПСЖ» и понял, что может. Даже получив в начале второго тайма шальные 2:0, по сути, из воздуха, команда Гвардиолы играла так плохо, что вернула полученное почти сразу, да еще и с процентами. Чтобы «Сити» даже в том виде, как в этом сезоне, не дотягивал до 40 процентов по владению и отдавал вдвое меньше передач, чем соперник, — это выглядело для традиционного понимания манчестерской команды дико.
Так что начало матча с «Челси» выглядело просто продолжением встречи в Париже. Тем более что в стартовом составе хозяев были два новичка — египетский экс-форвард «Айнтрахта» Омар Мармуш и сенсационное 50-миллионное приобретение из «Ланса», двадцатилетний узбекский центральный защитник Абдукодир Хусанов.
Он-то на первых минутах и отдал головой слишком слабый пас назад, который был мигом перехвачен и превращен в гол. Дебют парня в АПЛ в ту секунду, казалось, обернулся кошмаром. Но надо понимать: когда совсем молодого игрока, проведшего с мировым топ-клубом только две тренировки, с ходу бросают в топку из-за проблем с составом, да еще и под «Челси», — всякое может произойти.
Хусанова было просто жалко. И тут, когда еще несколько минут ему было явно тяжко, я поймал себя на мысли: главное, чтобы ему не стало жалко самого себя. Ментально сильные игроки умеют оставить ошибку позади и пойти дальше. И голов, к счастью, больше не случилось, а по ходу тайма Абдукодир освоился, хотя и «Челси» на него давить перестал.
По первой игре о футболисте никогда судить нельзя. Да даже и по первому полугодию. Посмотрите на Манфреда Угальде в «Спартаке», на Матео Кассьерру в «Зените» — да миллион примеров. Парень, конечно, в АПЛ не прямо из Узбекистана или Белоруссии приехал, где играл еще два года назад. Но время освоиться в самой-самой топ-лиге и одном из ее топ-клубов все равно требуется.
Джон Стоунз, только восстановившийся после травмы и, как выяснилось после игры, прибереженный Гвардиолой для решающего матча групповой фазы Лиги чемпионов против «Брюгге», заменил Хусанова на 53-й минуте. После хорошего силового отбора узбекского защитника. Пеп в этом плане сработал тонко — замена, видимо, уже была готова в перерыве, но тренер сделал ее не тогда, что психологически если не закопало, то могло бы прилично ударить по игроку, а уже по ходу второго тайма и после позитивного действия. То есть это была замена не как наказание. У Абдукодира ведь в первом тайме была и желтая карточка, так что тренер заменой уберег его и команду от угрозы удаления.
А еще обратил внимание, что трибуны «Этихада» проводили Хусанова аплодисментами. Поддержали новичка, а не прибили. Это и называется настоящие, сопереживающие, тонко чувствующие ситуацию болельщики. Молодцы!
Через пару часов после игры я разговаривал с близким к Хусанову человеком. Выяснилось, что парень в порядке, в команде все его поддержали (персонально подошел и сказал теплые слова, в частности, Джек Грилиш). А голевая ошибка — результат не волнения. Оказывается, даже перед первым матчем за «Ланс» он волновался сильнее.
Дело в отсутствии игрового тонуса. Последнюю игру за французский клуб Хусанов провел против «ПСЖ» 22 декабря, то есть больше месяца назад. После этого началась активная фаза переговоров с «Сити», и клуб, чтобы футболист не получил травму, не только от матчей, но и от тренировок в общей группе его оградил. Такие деньги стояли на кону. А в «Сити» пара тренировок — и сразу в основу на матч с «Челси». Английский язык при этом Абдукодир понимает, но пока не говорит. Разговаривает на французском.
Первое его игровое действие в матче получилось нормальным, отдал неплохой пас вперед — и, возможно, после этого потерял концентрацию, что на фоне отсутствия игровой и толком даже тренировочной практики привело к такой ошибке. Но дальше постепенно пришел в себя, а главное, команда выиграла — что значимость отдельно взятой ошибки всегда снижает. Так что после игры он уже был в совершенно нормальном психологическом состоянии.
Тем временем «Челси» со второй половины первого тайма, ведя 1:0, бросил играть. А этого нельзя себе позволять даже против «Сити» в таком виде. Йошко Гвардиол сравнял в конце тайма с третьего своего голевого момента (притом что у того же Эрлинга Холанна к той минуте шансов не было), а один на один перед этим убегал Нунеш — другой крайний защитник. Это выглядело каким-то сюрреализмом — игрок одного фланга обороны по центру выскакивает на рандеву с вратарем, а второго — добивает. Право, чудным — с ударением на второй слог — бывает современный футбол.
А бывает он и полубезумным. Что сделал вратарь «Челси» Санчес! Куда и зачем он понесся, учитывая, что Холанн после длинной передачи от Эдерсона вначале бежал в сторону от ворот, да с ним был еще и Чалоба? Но стоило норвежцу поймать поскользнувшегося защитника на противоходе, поднять голову и увидеть, где находится голкипер, как ему не составило никакого труда закинуть мяч в пустые ворота.
Уникально — опять же с учетом того, что играли одни из лидеров АПЛ, а не «Ахмат» с «Оренбургом». За такое чудачество вратарь не то что РПЛ — первой лиги подвергся бы всеобщему осмеянию. Потому еще, что это была не просто ошибка, а то, что логически не поддавалось никакому осмыслению. Выглядело уникально. Как и то, что «Сити» и Гвардиола перешли на забросы от вратаря на Холанна. И перед голом они прошли трижды подряд.
Третий гол «Сити» — уже не результат дикой ошибки соперника, а образец мастерства. Но тоже было много необычного. Снова длинная от Эдерсона. Но кто был его адресатом и классно принял верховой мяч? Вышедший на замену Кевин де Брейне. А кто после этого, укрыв мяч корпусом, отдал Филу Фодену роскошную голевую передачу? Холанн. И для бельгийца, и для норвежца это не самые традиционные функции.
В итоге легкий гол на старте матча сослужил «Челси», сыгравшему слабо, медвежью услугу. Так же, как и самому «Сити» — два легких гола на старте второго тайма с «ПСЖ». И в одном, и в другом случае шальным образом открывшие счет команды абсолютно заслуженно проиграли.
...Если бы кто-то в начале осени сказал, что к последнему туру группового турнира Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не обеспечат себе попадания в плей-офф, а «горожане» вообще окажутся за пределами топ-24, набрав восемь очков в семи матчах, все бы громко посмеялись. Но так и вышло. Вводить новый формат ЛЧ стоило хотя бы ради этого — мощнейшей интриги последнего дня.
Парижанам, вероятнее всего, хватит и ничьей в Штутгарте — которой еще, между прочим, предстоит добиться. А «горожанам» надо во что бы то ни стало обыгрывать «Брюгге». Но то, что команда Гвардиолы в пяти последних матчах АПЛ одержала три победы при двух ничьих, обогнав «Челси» и ворвавшись в топ-4, говорит о том, что потихоньку она возвращается.
Без тяжело травмированного Родри этот все равно не тот «Сити». И тем не менее крайне удивлюсь, если команда из Манчестера не сумеет дома по заказу обыграть бельгийцев и выйти в кубковую стадию. Забытье не может быть таким глубоким.