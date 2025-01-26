Хусанов ошибся не из-за волнения, а от отсутствия тонуса. И браво болельщикам «Манчестер Сити» за аплодисменты в его адрес!

Рабинер — о дебюте узбекского защитника в АПЛ и победе «Сити» над «Челси».

Начало матча было на уровне середняков РПЛ — столько все делали ошибок

Включил трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси» на пятой минуте, уже после гола лондонцев, — и за две минуты увидел у обеих команд пять элементарных ошибок в передачах уровня середняков РПЛ. Начиная с паса в никуда выходившего один на один Коула Палмера (который мог и забивать, и отдавать голевую передачу, но не сделал ни того, ни другого) и продолжая несколькими такими же «чудесными» действиями у «Сити». Честно говоря, глазам своим не поверил — как такое вообще может быть?

Впрочем, тут же вспомнил последний матч «горожан» в Лиге чемпионов против «ПСЖ» и понял, что может. Даже получив в начале второго тайма шальные 2:0, по сути, из воздуха, команда Гвардиолы играла так плохо, что вернула полученное почти сразу, да еще и с процентами. Чтобы «Сити» даже в том виде, как в этом сезоне, не дотягивал до 40 процентов по владению и отдавал вдвое меньше передач, чем соперник, — это выглядело для традиционного понимания манчестерской команды дико.

Так что начало матча с «Челси» выглядело просто продолжением встречи в Париже. Тем более что в стартовом составе хозяев были два новичка — египетский экс-форвард «Айнтрахта» Омар Мармуш и сенсационное 50-миллионное приобретение из «Ланса», двадцатилетний узбекский центральный защитник Абдукодир Хусанов.

«Сити» выиграл, так что ничего страшного в огрехе Хусанова нет

Он-то на первых минутах и отдал головой слишком слабый пас назад, который был мигом перехвачен и превращен в гол. Дебют парня в АПЛ в ту секунду, казалось, обернулся кошмаром. Но надо понимать: когда совсем молодого игрока, проведшего с мировым топ-клубом только две тренировки, с ходу бросают в топку из-за проблем с составом, да еще и под «Челси», — всякое может произойти.

Хусанова было просто жалко. И тут, когда еще несколько минут ему было явно тяжко, я поймал себя на мысли: главное, чтобы ему не стало жалко самого себя. Ментально сильные игроки умеют оставить ошибку позади и пойти дальше. И голов, к счастью, больше не случилось, а по ходу тайма Абдукодир освоился, хотя и «Челси» на него давить перестал.

По первой игре о футболисте никогда судить нельзя. Да даже и по первому полугодию. Посмотрите на Манфреда Угальде в «Спартаке», на Матео Кассьерру в «Зените» — да миллион примеров. Парень, конечно, в АПЛ не прямо из Узбекистана или Белоруссии приехал, где играл еще два года назад. Но время освоиться в самой-самой топ-лиге и одном из ее топ-клубов все равно требуется.

Абдукодир Хусанов и Хосеп Гвардиола. Фото Getty Images

Джон Стоунз, только восстановившийся после травмы и, как выяснилось после игры, прибереженный Гвардиолой для решающего матча групповой фазы Лиги чемпионов против «Брюгге», заменил Хусанова на 53-й минуте. После хорошего силового отбора узбекского защитника. Пеп в этом плане сработал тонко — замена, видимо, уже была готова в перерыве, но тренер сделал ее не тогда, что психологически если не закопало, то могло бы прилично ударить по игроку, а уже по ходу второго тайма и после позитивного действия. То есть это была замена не как наказание. У Абдукодира ведь в первом тайме была и желтая карточка, так что тренер заменой уберег его и команду от угрозы удаления.

А еще обратил внимание, что трибуны «Этихада» проводили Хусанова аплодисментами. Поддержали новичка, а не прибили. Это и называется настоящие, сопереживающие, тонко чувствующие ситуацию болельщики. Молодцы!

Через пару часов после игры я разговаривал с близким к Хусанову человеком. Выяснилось, что парень в порядке, в команде все его поддержали (персонально подошел и сказал теплые слова, в частности, Джек Грилиш). А голевая ошибка — результат не волнения. Оказывается, даже перед первым матчем за «Ланс» он волновался сильнее.

Дело в отсутствии игрового тонуса. Последнюю игру за французский клуб Хусанов провел против «ПСЖ» 22 декабря, то есть больше месяца назад. После этого началась активная фаза переговоров с «Сити», и клуб, чтобы футболист не получил травму, не только от матчей, но и от тренировок в общей группе его оградил. Такие деньги стояли на кону. А в «Сити» пара тренировок — и сразу в основу на матч с «Челси». Английский язык при этом Абдукодир понимает, но пока не говорит. Разговаривает на французском.

Первое его игровое действие в матче получилось нормальным, отдал неплохой пас вперед — и, возможно, после этого потерял концентрацию, что на фоне отсутствия игровой и толком даже тренировочной практики привело к такой ошибке. Но дальше постепенно пришел в себя, а главное, команда выиграла — что значимость отдельно взятой ошибки всегда снижает. Так что после игры он уже был в совершенно нормальном психологическом состоянии.

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Легкий гол в начале матча сослужил «Челси» медвежью услугу. Лондонцы сыграли очень слабо

Тем временем «Челси» со второй половины первого тайма, ведя 1:0, бросил играть. А этого нельзя себе позволять даже против «Сити» в таком виде. Йошко Гвардиол сравнял в конце тайма с третьего своего голевого момента (притом что у того же Эрлинга Холанна к той минуте шансов не было), а один на один перед этим убегал Нунеш — другой крайний защитник. Это выглядело каким-то сюрреализмом — игрок одного фланга обороны по центру выскакивает на рандеву с вратарем, а второго — добивает. Право, чудным — с ударением на второй слог — бывает современный футбол.

А бывает он и полубезумным. Что сделал вратарь «Челси» Санчес! Куда и зачем он понесся, учитывая, что Холанн после длинной передачи от Эдерсона вначале бежал в сторону от ворот, да с ним был еще и Чалоба? Но стоило норвежцу поймать поскользнувшегося защитника на противоходе, поднять голову и увидеть, где находится голкипер, как ему не составило никакого труда закинуть мяч в пустые ворота.

Уникально — опять же с учетом того, что играли одни из лидеров АПЛ, а не «Ахмат» с «Оренбургом». За такое чудачество вратарь не то что РПЛ — первой лиги подвергся бы всеобщему осмеянию. Потому еще, что это была не просто ошибка, а то, что логически не поддавалось никакому осмыслению. Выглядело уникально. Как и то, что «Сити» и Гвардиола перешли на забросы от вратаря на Холанна. И перед голом они прошли трижды подряд.

Третий гол «Сити» — уже не результат дикой ошибки соперника, а образец мастерства. Но тоже было много необычного. Снова длинная от Эдерсона. Но кто был его адресатом и классно принял верховой мяч? Вышедший на замену Кевин де Брейне. А кто после этого, укрыв мяч корпусом, отдал Филу Фодену роскошную голевую передачу? Холанн. И для бельгийца, и для норвежца это не самые традиционные функции.

В итоге легкий гол на старте матча сослужил «Челси», сыгравшему слабо, медвежью услугу. Так же, как и самому «Сити» — два легких гола на старте второго тайма с «ПСЖ». И в одном, и в другом случае шальным образом открывшие счет команды абсолютно заслуженно проиграли.

...Если бы кто-то в начале осени сказал, что к последнему туру группового турнира Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не обеспечат себе попадания в плей-офф, а «горожане» вообще окажутся за пределами топ-24, набрав восемь очков в семи матчах, все бы громко посмеялись. Но так и вышло. Вводить новый формат ЛЧ стоило хотя бы ради этого — мощнейшей интриги последнего дня.

Парижанам, вероятнее всего, хватит и ничьей в Штутгарте — которой еще, между прочим, предстоит добиться. А «горожанам» надо во что бы то ни стало обыгрывать «Брюгге». Но то, что команда Гвардиолы в пяти последних матчах АПЛ одержала три победы при двух ничьих, обогнав «Челси» и ворвавшись в топ-4, говорит о том, что потихоньку она возвращается.

Без тяжело травмированного Родри этот все равно не тот «Сити». И тем не менее крайне удивлюсь, если команда из Манчестера не сумеет дома по заказу обыграть бельгийцев и выйти в кубковую стадию. Забытье не может быть таким глубоким.