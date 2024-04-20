«Манчестер Сити» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов. Финал Кубка Англии команде подарил запасной вратарь

«Челси» был хорош, но не смог распечатать ворота соперника.

За последнюю неделю болельщики «Манчестер Сити» испытали целый спектр эмоций. После эстетического наслаждения от эффектной ничьей с «Реалом» (3:3) последовала внезапная радость от подарка конкурентов по АПЛ и выход на первое место в таблице. Правда, затем ждало жесткое разочарование — вылет из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала в матче, в котором их любимая команда тотально владела инициативой.

Трудно представить, что сейчас творится в головах футболистов Гвардиолы. Но есть вероятность, что в условиях такого плотного графика у них попросту не остается ни сил, ни эмоций, ни времени, чтобы серьезно осмыслить все, что с ними происходит в этом круговороте. Но все же неудача в ЛЧ — серьезное событие, про повторный требл можно забыть. А значит, нужно было срочно восстанавливать репутацию и уверенность в себе в ближайшем матче. Благо «Сити» все же сыграл в полуфинале — правда, не лигочемпионском, а Кубка Англии, где «горожанам» попался «Челси».

Гвардиола после более чем 120 напряженных минут против «Реала» устроил ожидаемую ротацию — на лавке остались Диаш и Гвардиол, а Холанн и вовсе не попал в заявку из-за травмы. Плюс место в воротах занял Ортега, традиционно играющий в матчах Кубка. Хотя костяк в центре Пеп оставил: Родри, Фоден, Де Брейне, Бернарду Силва, Грилиш — все оказались на месте.

«Сити» подошел к матчу в роли фаворита, но еще до стартового свистка было ощущение, что на самом деле «Челси» в нынешнем состоянии вполне способен дать бой чемпиону. Команда Почеттино не проигрывала на протяжении последних восьми матчей, крутую форму набрал Коул Палмер, вернулись в заявку Фернандес и Стерлинг. Правда, слабой позицией остается вратарская, где Петрович подменяет Санчеса. Но в любом случае «Челси» приехал на «Уэмбли» явно не для того, чтобы глухо сидеть в обороне.

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Возможно, лондонцы и применили бы такую тактику, забей они первыми. И для этого в первом тайме были моменты. Со стартовых минут синие принялись воплощать на поле одну простую и одновременно очень сложную установку — прессинг. Палмер работал на одной линии с Николасом Джексоном, обеспечивая давление на оборону «Сити» без мяча. Несколько раз это работало, и после спровоцированных ошибок соперника в центре поля «Челси» здорово вылетал на ворота Ортеги. Особенно активничал воспитанник «горожан» Палмер, который на 11-й минуте попробовал закинуть мяч за шиворот тому же Ортеге, а в концовке тайма качнул самого Родри и эффектно пробил из-под ног защитника, но манчестерский вратарь вновь оказался начеку.

«Челси» здорово показывал себя и даже старался владеть инициативой, но она все-таки ожидаемо принадлежала «Ман Сити». В первом тайме команда Пепа наседала на ворота соперника. Были и шикарные разрезающие передачи Де Брейне, и прорыв Фодена к Петровичу, и выстрелы Альвареса. Но по-настоящему острый момент создать у фаворита никак не получалось. Видимо, все же сказывалась усталость от переизбытка матчей.

Сразу после перерыва «Челси» был близок к тому, чтобы выйти вперед. Умница Палмер выдал роскошную передачу на Николаса Джексона, но Ортега потащил удар сенегальца в дальний угол, а через несколько секунд нейтрализовал вторую его попытку отправить мяч в сетку — на ленточке эффектно отбил рукой.

Спустя пять минут уже «Сити» расчертил фирменную атаку — Де Брейне разыграл с Бернарду, Родри перевел на другой фланг, Грилиш ворвался в штрафную и покатил на Фодена. Роскошная комбинация, которую остановил лишь вратарь «Челси».

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Затем арбитр вынес спорное решение после того, как посланный Палмером со штрафного мяч попал в руку Грилишу, стоявшему в «стенке». ВАР отсмотрел эпизод, но подсказывать арбитру указать на точку не стал. У болельщиков «Челси» точно был повод возмутиться.

Под конец основного времени стало очевидно, что обе команды подустали. Атаки «Челси» раскручивал неудержимый Палмер, «Сити» же повел вперед заменивший Грилиша Доку. Бельгиец и в матче с «Реалом» добавил драйва за счет своего дриблинга, вот и сейчас серьезно напряг защитников на своем левом фланге. После 80-й минуты «Ман Сити» как будто переключил скорость и вжал «Челси» в штрафную. В этот момент Доку отдал проникающий пас на Де Брейне — Кевин прострелил, Петрович отбил ногой на дальнюю штангу, где добычу уже поджидал Силва — 1:0.

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Арбитр добавил к основному времени восемь минут, так что у «Челси» точно было время, чтобы отыграться. Но команда Почеттино после пропущенного мяча как будто смирилась с поражением и не создала вообще ни одного интересного подхода. «Сити» же не форсировал события и спокойно довел дело до победы — 1:0 хватило, чтобы перекрыть негативные эмоции от вылета из Лиги чемпионов. И благодарить за это надо в первую очередь Штефана Ортегу, сделавшего ряд важнейших сейвов.

Впереди у «Сити» — финал 25 мая. Здесь же, на «Уэмбли». Сыграть предстоит с победителем пары «Ковентри Сити» — «МЮ». Так что мы вполне можем ожидать, что английский сезон завершится ярчайшим манчестерским дерби.