«МЮ» выиграл Кубок Англии в манчестерском дерби. Уволят ли теперь тен Хага, как ван Гала?

Сенсация в финале английского Кубка.

До прошлого года за более чем полуторавековую историю старейшего футбольного турнира «Манчестер Сити» и «МЮ» никогда не встречались в финалах Кубка Англии. А тут — второе подряд дерби на «Уэмбли». Чем не признак стабильности? Но есть, как модно сейчас говорить, нюанс. Стабильность — это про команду Хосепа Гвардиолы, тогда как «красные дьяволы» за год проделали путь от начавшего вроде бы успешную перезагрузку клуба до привычного для последних лет кризисного состояния. От статуса третьей команды АПЛ — до пытающейся спасти сезон, взяв трофей и заскочив в последний еврокубковый вагон.

Эрик тен Хаг, которому уверенно прочат отставку многие инсайдеры, выступил в преддверии финала вполне себе в духе уволенного из «Барселоны» Хави. Напомнил, что «МЮ» не был чемпионом 11 лет, составы конкурентов заметно сильнее, а уровень ожидания болельщиков прежний. Затем прошелся по экспертам: «Те же люди хлопали меня по плечу в прошлом году. Тогда я мог ходить по воде, а в этом я — худший тренер АПЛ», — язвительно заметил голландец. А еще он назвал главной историей сезона травмы, в качестве иллюстрации упомянув 15 сочетаний центральных защитников и 33 варианта линии обороны.

К финалу она хотя бы была составлена из профильных игроков. Замученные травмами Лисандро Мартинес и проводивший за «МЮ» прощальный матч Варан — всяко лучше Каземиро и Эванса, как в предпоследнем туре АПЛ. А точнее — намного лучше. В первом тайме чемпиону не позволили ничего. 74 процента владения мячом и один удар в створ полностью соответствовали тому, что происходило на поле. «Сити» был скучен, и даже о толковых перспективных подходах говорить не приходилось.

Зато у тен Хага был четкий план, опробованный против «Брайтона». Речь о схеме 4-2-2-2 без чистых форвардов, но сразу с двумя ложными «девятками» — Бруну Фернандешем и Мактоминаем. А зажигала у «МЮ» молодежь. Хотя гол Гарначо — это пожар, который «горожане» устроили сами. Полезные действия в центре Амрабата, который сумел сохранить мяч, и длинный пас со своей половины поля — ничего особенного в этом не было. Таких моментов хватает в каждой игре, однако Ортега и Гвардиол в простой ситуации друг друга не поняли. Настолько, что мяч от головы хорвата перелетел через голкипера, и Гарначо забивал в уже пустые ворота.

А вот гол номер два — просто песня. Главные куплеты исполнили развернувший атаку роскошным переводом на противоположный фланг Рэшфорд и Фернандеш. После паса Гарначо на месте португальца по воротам пробили бы десять человек из десяти. Но гений — это особенное мышление, и Фернандеш выдал еще одну передачу — на самого юного (19 лет и 36 дней) автора гола в финале английского Кубка за 60 лет, которым стал Майну. А голов тинейджеров (Гарначо это тоже касается) на таком уровне не было со времен Криштиану Роналду, который 20 лет назад начал разгром «Миллуола».

2:0 — это была уже серьезная заявка на победу. Тем более «Сити» не дали поднять голову сразу после перерыва. Или команда Гвардиолы, который пытался изменить игру серией замен, сама не смогла это сделать. Хотя могла. Попадание Холанна в перекладину, крутой сейв Онана, промах выскочившего к воротам Альвареса — на коротком отрезке 0:2 вполне могли превратиться в 3:2. И этому никто бы не удивился.

Только «МЮ», что называется, уперся. Заперся у собственной штрафной и методично отбивался, добавив в концовке опыта 36-летнего Эванса. Онана, правда, чуть все не испортил, запустив в ближний угол удар Доку из штрафной. Но полевые игроки в оставшееся время избавили своего вратаря от нервотрепки.

Первое в карьере поражение в финале внутреннего кубка Гвардиола потерпел в ситуации, когда трофей вроде бы сам просился в руки. Если тен Хага все-таки уволят — как и Луи ван Гала после предыдущего выигранного Кубка в 2016-м, — голландец уйдет красиво. Как человек, принесший «МЮ» 13-й кубковый трофей.