«Сити» готовится к уходу Гвардиолы, у «МЮ» внезапные герои в атаке. Главное о Суперкубке Англии

Интриги, трансферы, ориентировочные составы.

Интриги: почему матч сверхважен для всех

Кто-то может считать Суперкубок полутоварищеским матчем, но для «Манчестер Сити» и «МЮ» начать сезон с титула, пусть и второстепенного — момент принципиальный.

Для «горожан» после требла в 2023-м, кажется, не осталось мотивации биться за каждый трофей. Но «Сити» не побеждал в английском Суперкубке уже пять лет, а Гвардиола накануне заявил: «В Испании, в Германии, где я был, Суперкубок — важный трофей, и возможность выиграть два титула, считая Суперкубок УЕФА на старте, — это шанс отлично начать сезон». Пеп говорил о прошлом лете, когда его команда обыграла «Севилью» по пенальти и, также доведя матч до послематчевой серии, уступила «Арсеналу». Сейчас же много слухов о том, что стартующий сезон может стать последним для испанского тренера у руля «Ман Сити». Так что лишний трофей точно не помешает, особенно на фоне проигранного финала Кубка Англии тому самому «МЮ» (1:2) в концовке прошлой кампании.

Что касается «Юнайтед», то тут момент еще более важный. По сути, та самая победа над «Сити» сохранила работу Эрику тен Хагу. При других раскладах и восьмом месте в АПЛ тренер наверняка лишился бы своей должности. Сейчас у «МЮ» есть шанс доказать, что тот успех — не случайность. Снова много разговоров о том, что «Красных дьяволов» ждет очередная сложная перестройка, и третий титул тен Хага в Англии, пусть и несущественный, может укрепить его позиции и вдохнуть в команду уверенность. В конце концов, «МЮ» не выигрывал Суперкубок с 2016 года. С другой стороны, тяжелое поражение, которое вполне вероятно, может задать подавленное настроение на весь чемпионат.

Есть и нейтральный интересный заход — только один из 13 последних победителей Суперкубка Англии смог стать чемпионом нового сезона АПЛ. Эта команда — «Ман Сити», которому это удалось в кампании-2018/19.

Джошуа Зиркзее. Фото Global Look Press

Трансферы: пассивный «Сити» и сменивший стратегию «МЮ»

«Манчестер Сити» на рынке ведет себя не то что пассивно — никак. Трансфер только один, и тот номинальный — через City Football Group оформлен приход бразильского вингера Савиньо, который зажег в прошлом сезоне в «Жироне». Но учитывая, что «Труа», которому принадлежал контракт на игрока, также входит в CFG, переход не стал сенсацией, а сумма трансфера в 25 миллионов евро — формальность. Для сравнения: Transfermarkt оценивает Савиньо в два раза больше.

Отсутствие активности «горожан» на рынке объясняется тремя вещами. Во-первых, команда и без того шикарно укомплектована — все лидеры остаются, искать им замены и перегружать состав нет смысла. Во-вторых, «Сити» находится под следствием Федерации футбола Англии из-за возможных финансовых нарушений. В-третьих, учитывая, что эпоха Гвардиолы потихоньку идет к закату, подписывать под него дорогостоящих новичков просто нелогично. Правда, ходили слухи о появлении Родриго, но тот решил остаться в «Реале».

Да, чемпионский состав может столкнуться с проблемой застоя, но Пеп постепенно подводит к основе все больше молодых игроков, так что говорить о том, что команда в новом сезоне будет абсолютно той же, что и в прошлом, не совсем верно.

У «МЮ» же все куда интереснее. Манкунианцы оформили уже два мощных трансфера. Первый — 18-летний защитник Лени Йоро, за которого заплатили 62 миллиона евро. Скорее это подписание на перспективу, да и в ближайшие три месяца команде француз не поможет из-за травмы. Второй — Джошуа Зиркзее. Нестандартный форвард, который при росте 192 сантиметра почти не умеет играть в штрафной, зато блестяще работает с мячом и действует в оттяжке. Сезон в «Болонье» для него получился отличным (12+4), так что 42,5 миллиона евро за 23-летнего голландца — адекватная цена по меркам АПЛ.

Очевидно, что на этом «МЮ» не собирается останавливаться. Команду покинул Рафаэль Варан, так что клуб сейчас занят работой над подписанием еще одного центрального защитника. А то и двух. Первые в шорт-листе — Маттейс Де Лигт из «Баварии» и Джарред Брентуэйт из «Эвертона». За обоих просят серьезные суммы, но новые боссы «Юнайтед» не собираются разбрасываться купюрами, как это было принято при Глейзерах. Это часть новой стратегии — не торопить события. На правый же фланг должны вскоре взять Нуссаира Мазрауи, а Уан-Биссаку спихнуть в «Вест Хэм».

Ну и сдавшему Каземиро требуется замена. Сейчас ведутся переговоры с «ПСЖ» по трансферу уругвайца Мануэля Угарте, в котором тен Хаг видит идеального опорника под свою философию. В любом случае манкунианцам нужно продавать — предложения готовы рассмотреть по Каземиро, Мактоминаю, Линделефу, Эриксену и Антони.

Оскар Бобб. Фото Global Look Press

Предсезонка: хаос и внезапные герои

Гвардиола не раз поднимал проблему перегруженности футболистов из-за плотного графика, потому логичным образом избегает масштабных предсезонных сборов — по сути, команда ограничилась турне по США.

Там у «Манчестер Сити» творился хаос — футболистов старта Пеп почти не использовал и обкатывал молодняк. Отсюда невнятная игра и слабые результаты — поражение от «Селтика» (3:4) и «Милана» (2:3), ничья с «Барселоной» (2:2) и победа над «Челси» (4:2), где играл уже состав, хотя бы немного приближенный к основе.

Несмотря на результаты, во время тура здорово проявил себя ряд молодых игроков — левый защитник Уилсон-Эсбранд, опорник О'Райли, атакующий полузащитник МакЭти и нападающий Оскар Бобб, которого уже давно называют большущим талантом.

Что касается «МЮ», то тут исходы встреч тоже неоднозначные. Поражения от «Русенборга» (0:1), «Арсенала» (1:2) и «Ливерпуля» (0:3) балансируются победами над «Рейнджерс» (2:0) и «Бетисом» (3:2). Тен Хаг использовал более проверенных игроков, но и тут есть кого отметить. Первый — Амад Диалло, который теперь претендует на место основного правого вингера. Второй — внезапно, Джейдон Санчо, вернувшийся из «Боруссии» заряженным и голодным. Так что не удивляйтесь неожиданным сочетаниям на флангах атаки «МЮ» в Суперкубке.

Ориентировочные составы

К слову, о расстановках. Тен Хаг отойдет от излюбленных 4-2-3-1 разве что под дулом пистолета (и то не факт), так что тут состав прогнозировать можно смело. В воротах Онана, в паре с Лисандро Мартинесом — Магуайр или Эванс (пока поиск напарника аргентинцу — большая проблема). Интересно будет посмотреть, в какой форме Каземиро и будет ли раскрываться их связка с Майну — последний шанс бразильца перед скорым вероятным приездом Угарте. Про Диалло и Санчо уже сказали, место Бруну не подвергается сомнению, а вот получившего травму в матче с «Арсеналом» Хейлунна может занять новичок Зиркзее.

Перед Суперкубком Гвардиола сказал, что даст шанс молодым, потому прогнозировать состав тут сложнее. В воротах, вероятнее, появится Ортега — Эдерсон накануне получил небольшое повреждение. Справа в обороне ожидаем появление Рико Льюиса, а также еще парочку молодых — Оскар Бобб может выйти слева в атаке, МакЭти — под Холанном. Но тут возможны самые разные варианты. Скорее всего, обойдутся без Фодена и Стоунза, у которых был смещенный отпуск из-за финала Евро.