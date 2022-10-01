Три года назад Холанн отказал «Манчестер Юнайтед», а теперь станет его палачом

Манкунианцам не остановить лучшего нападающего планеты.

В девятом туре чемпионата Англии состоятся сразу несколько интригующих матчей, но главный из них всем понятен — это игра в Манчестере между «Сити» и «МЮ». Одна из основных интриг встречи — продолжит ли голевую серию Эрлинг Холанн. Человек, который несколько лет назад мог оказаться в красном Манчестере, но выбрал другой путь.

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Когда состоится и где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Манчестерское дерби состоится на «Этихаде» и начнется в 16.00 по московскому времени 2 октября. Главный матч девятого тура АПЛ обслужит Майкл Оливер. В России трансляция будет недоступна.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка на матч АПЛ 2 октября 2022 года

«Холанн — монстр. Он как кошка. Вернул «Манчестер Сити» в нужное русло. Команда не могла бороться за победу в Лиге чемпионов.Теперь у них нет оправданий на случай поражения», — поделился мнением об игре норвежца и перспективах «горожан» бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра. Если француз назвал соседей фаворитами еврокубка, значит ли это, что он уверен в их триумфе в АПЛ?

Однозначно ответить нельзя, но ясно одно — в текущем положении «Сити» мог быть сейчас сам «МЮ». Известный инсайдер Фабрицио Романо на днях подогрел дерби информацией, что в 2019 году «красные дьяволы» и лично Уле-Гуннар Сульшер хотели заполучить Холанна. Норвежец в то время еще только раскручивался в составе «Ред Булл Зальцбург» и здорово проявлял себя во всех турнирах. Но манкунианцам не удалось убедить форварда перейти к ним — он выбрал «Боруссию».

Теперь Эрлинг божит в составе «Сити». В АПЛ на его счету безумные 11 забитых мячей в семи встречах, голевая серия длится уже пять матчей (семь — с учетом ЛЧ). В чемпионате от его гениального бомбардирского чутья не пострадал только «Борнмут».

Принесет ли норвежец «Сити» очередную победу в дерби? На победу хозяев аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выставили коэффициент 1.37, это примерно 72% вероятности исхода. Ничья идет за 5.90 (16%), успех «МЮ» еще дороже — за 7.90 (12%).

«С нетерпением жду свое первое манчестерское дерби. Будет весело. Не терпится встретить их на нашем стадионе. Думаю, все в «Манчестер Сити» готовы к этому матчу. В том числе и атака», — с улыбкой заявил Холанн. Норвежец находится в отличном настроении, несмотря на упущенное со сборной первое место в группе Лиги наций. А еще в прекрасной форме — забивал и за национальную команду.

«МЮ», который в этом сезоне пропустил уже восемь мячей и не всегда удачно играет в обороне даже с аутсайдерами, против доминатора с диким львом в атаке вряд ли выстоит.

Прогноз от «СЭ»: гол Холанна за 1.55.

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