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Прогнозы на спорт

1 октября, 19:15

Три года назад Холанн отказал «Манчестер Юнайтед», а теперь станет его палачом

Прогнозы и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
Манкунианцам не остановить лучшего нападающего планеты.

В девятом туре чемпионата Англии состоятся сразу несколько интригующих матчей, но главный из них всем понятен — это игра в Манчестере между «Сити» и «МЮ». Одна из основных интриг встречи — продолжит ли голевую серию Эрлинг Холанн. Человек, который несколько лет назад мог оказаться в красном Манчестере, но выбрал другой путь.

Поможет ли Эрлинг добыть своей команде очередную победу в АПЛ? Поставить на нее можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Манчестерское дерби состоится на «Этихаде» и начнется в 16.00 по московскому времени 2 октября. Главный матч девятого тура АПЛ обслужит Майкл Оливер. В России трансляция будет недоступна.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
02 окт, 16:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка на матч АПЛ 2 октября 2022 года

«Холанн — монстр. Он как кошка. Вернул «Манчестер Сити» в нужное русло. Команда не могла бороться за победу в Лиге чемпионов.Теперь у них нет оправданий на случай поражения», — поделился мнением об игре норвежца и перспективах «горожан» бывший защитник «МЮ» Патрис Эвра. Если француз назвал соседей фаворитами еврокубка, значит ли это, что он уверен в их триумфе в АПЛ?

Однозначно ответить нельзя, но ясно одно — в текущем положении «Сити» мог быть сейчас сам «МЮ». Известный инсайдер Фабрицио Романо на днях подогрел дерби информацией, что в 2019 году «красные дьяволы» и лично Уле-Гуннар Сульшер хотели заполучить Холанна. Норвежец в то время еще только раскручивался в составе «Ред Булл Зальцбург» и здорово проявлял себя во всех турнирах. Но манкунианцам не удалось убедить форварда перейти к ним — он выбрал «Боруссию».

Теперь Эрлинг божит в составе «Сити». В АПЛ на его счету безумные 11 забитых мячей в семи встречах, голевая серия длится уже пять матчей (семь — с учетом ЛЧ). В чемпионате от его гениального бомбардирского чутья не пострадал только «Борнмут».

Принесет ли норвежец «Сити» очередную победу в дерби? На победу хозяев аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выставили коэффициент 1.37, это примерно 72% вероятности исхода. Ничья идет за 5.90 (16%), успех «МЮ» еще дороже — за 7.90 (12%).

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Холанн покажет Роналду, кто главный форвард в городе

«С нетерпением жду свое первое манчестерское дерби. Будет весело. Не терпится встретить их на нашем стадионе. Думаю, все в «Манчестер Сити» готовы к этому матчу. В том числе и атака», — с улыбкой заявил Холанн. Норвежец находится в отличном настроении, несмотря на упущенное со сборной первое место в группе Лиги наций. А еще в прекрасной форме — забивал и за национальную команду.

«МЮ», который в этом сезоне пропустил уже восемь мячей и не всегда удачно играет в обороне даже с аутсайдерами, против доминатора с диким львом в атаке вряд ли выстоит.

Прогноз от «СЭ»: гол Холанна за 1.55.

Дадут ли гости отпор фавориту? Сделайте ставку в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
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Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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