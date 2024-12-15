Что это вообще было?

Некоторые английские журналисты не просто так окрестили сегодняшнее дерби кризисным. Обе команды находятся если не в раздрае, то в состоянии, близком к нему. Рубен Аморим после переезда на «Олд Траффорд» пытается заставить «МЮ» действовать по-новому, но игроков судорожно трясет: пока они даже на треть не научились играть по его тактике. А у «Сити» будто исчезла супербомбардирская магия Холанна, да и вообще разрушилась атака. И с количеством побед все очень плохо: коллектив Пепа Гвардиолы выиграл лишь один матч из последних десяти. Именно с такой статистикой испанец подходил к этой игре.

Тренеры в начале ноября встречались в Лиге чемпионов, и тогда «Спортинг» Аморима неожиданно разгромил «горожан» (4:1). Помимо попытки Пепа решить проблемы «Ман Сити», наверняка у него присутствовали и реваншистские настроения перед встречей на «Этихаде».

Составы команд немного удивили. Главный сюрприз — отсутствие Рэшфорда и Гарначо. Причем они даже не попали в заявку. Аморим подтвердил, что это его собственное решение. А у «Сити» в старте появился Нунес и фактически выполнял роль левого защитника.

План Аморима провалился из-за Де Брейне и Гвардиола

В игре с самого начала чувствовался нерв. Ударов и опасных моментов было по минимуму, а вот борьбы и эмоций — хоть отбавляй. Оно и понятно, это принципиальнейшее противостояние.

«Сити» в свойственной для себя манере больше владел мячом и частенько кружил по периметру штрафной площади Онана. Выделялись Фоден и Де Брейне. Англичанин брал игру на себя и не боялся бить по воротам, порой даже из самых неочевидных позиций. Бельгиец же пока далек от своей лучшей формы, но с каждой игрой набирает кондиции. И именно Кевин стал автором голевой передачи. Полузащитник выполнил кросс с левого фланга, и мяч, задев ногу Диалло, добрался до линии вратарской. Гвардиол выпрыгнул выше всех и пробил точно в угол.

Первый тайм остался за «горожанами», но нельзя сказать, что «МЮ» выглядел плохо. План Аморима был четко виден: аккуратная игра, минимальное количество ошибок и разящие контратаки. И до пропущенного мяча он выглядел вполне надежно. Теперь нужно было придумывать что-то новое. К тому же очень не хватало конкретики в атаке: единственный центрфорвард Хейлунн в первые 45 минут запомнился только стычкой с Уокером, после которой оба получили по желтой.

Безумная концовка

После выхода из раздевалки «МЮ» заиграл гораздо бодрее. Аморим не сделал ни одной замены, но команда побежала. И даже нанесла первый удар в створ ворот: Фернандеш сделал зрячую передачу на Диалло, а талантливый 173-сантиметровый ивуариец ухитрился пробить головой прямо под штангу. Эдерсону пришлось вытянуться в струнку, чтобы достать мяч из нижнего угла.

«Сити» также потерял контроль над мячом. К 70-й минуте «красные дьяволы» были впереди по этому показателю — 67 процентов против 33. Перевес никак не удавалось конвертировать хотя бы в один гол, хотя моменты были. Например, у Бруну, который не реализовал выход один на один после прекрасной передачи Хейлунна. Никакого офсайда там не было.

И наверняка хозяева довели бы дело до итоговой победы, если бы не ошибка Нунеса на ровном месте на 87-й минуте. Португалец сначала кошмарно «обрезал», выполнив плохую передачу назад, а затем сфолил на Диалло. Энтони Тэйлор сразу же указал на 11-метровый, который уверенно реализовал Фернандеш. Гвардиола взялся за голову, но в тот момент он даже не представлял, что будет дальше... А материализовался его кошмар: через две минуты неутомимый Диалло выскочил на рандеву с Эдерсоном, обыграл вратаря и покатил в пустые. Все перевернулось с ног на голову по какому-то фантастическому сценарию.

2:1 — «МЮ» вырвал победу у «Сити» в самой концовке. А Аморим не только выиграл свое дебютное манчестерское дерби в роли тренера «Юнайтед» (первый, кому это удалось после сэра Алекса), но и снова переиграл Пепа. Голубая часть Манчестера погрузилась в траур, а на красной стороне празднуют. Гвардиоле сейчас не позавидуешь. В его планы явно не входил вылет из топ-4.