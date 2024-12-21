«Астон Вилла» расправилась с «горожанами».

Падение «Манчестер Сити» продолжается — в 17-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы потерпела очередное поражение, уже девятое в последних 12 играх во всех турнирах. На этот раз «горожане» уступили «Астон Вилле», которая благодаря победе обошла их в турнирной таблице.

Как прошла игра

Команда Унаи Эмери едва не открыла счет уже на седьмой минуте — центральный защитник Пау Торрес выиграл борьбу после подачи с углового и пробил головой в ближний угол. Штефан Ортега отбил мяч, который уже пересекал линию ворот — при помощи системы автоматического определения голов стало ясно, что немец сделал сейв в последний момент.

Правда, спустя всего 10 минут Джон Дуран все же забил «горожанам» — бирмингемцы ускакали в быструю атаку и уже в штрафной Морган Роджерс выкатил колумбийцу мяч под удар. Лучший бомбардир «Астон Виллы» (12-й гол в сезоне во всех турнирах) без проблем переиграл Ортегу с близкого расстояния. А на 65-й минуте Роджерс забил сам — «львы» вновь убежали в прорыв и Морган из штрафной аккуратно прошил соперника.

«Ман Сити» сократил отставание уже в компенсированное время — Фил Фоден воспользовался несобранностью защитников, подхватил мяч в штрафной и с близкого расстояния забил. Этот гол стал первым для англичанина в этом розыгрыше АПЛ — в прошлом сезоне его признали лучшим молодым игроком премьер-лиги, а сам Фил отличился в чемпионате 19 раз.

Пугает и результативность главного нападающего команды Эрлинга Холанна — у норвежца всего три гола в предыдущих 12 турах АПЛ. Форвард и сам признал, что должен прогрессировать. «Мы разочарованы, ситуация не очень хорошая. У «Астон Виллы» хорошие футболисты, здесь сложно играть, но мы — «Ман Сити». Нам нужно продолжать верить и усердно работать. Прежде всего я смотрю на себя, я не сыграл достаточно хорошо, не забивал свои моменты. Я должен стать лучше», — высказался Холанн после игры.

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Гвардиола выглядел крайне расстроенным

Во время матча главный тренер «горожан» вновь смотрелся крайне подавленным, а иногда все же переходил на очень эмоциональный подсказ своим игрокам. Моральное состояние Гвардиолы в последнее время беспокоит: Пеп рассказал о появившихся проблемах со здоровьем, а также пугал, запираясь в офисе и отключая телефон. А в каждой игре камеры выхватывают крайне озадаченное лицо тренера.

Перед игрой с «Астон Виллой» испанец признался, что «Манчестер Сити» уже не участвует в чемпионской гонке. После финального свистка позитива в словах главного тренера тоже было немного. «Мы провели очень хороший первый тайм, а во втором провалились. Мы изменили наш прессинг, потому что Джон Стоунз не смог продолжить игру. Поздравляю «Астон Виллу». В конце концов мы отличились, но слишком поздно. Нам трудно забивать, а пропускаем мы слишком много», — сказал Гвардиола после игры в эфире TNT Sports.

Что у «Ман Сити» дальше?

Для «горожан» поражение от «Астон Виллы» — девятое в последних 12 матчах во всех турнирах. За это время им удалось выиграть лишь раз — у «Ноттингема» в 14-м туре АПЛ (3:0). Бирмингемцы уже обошли «Ман Сити» в турнирной таблице, поднявшись на пятое место. Команда Гвардиолы с 27 баллами по итогам тура рискует пропустить выше себя еще и «Борнмут», а также сравняться с «Фулхэмом» и «Брайтоном».

В следующем туре «Сити» примет «Эвертон». «Ириски» занимают 16-е место и лишь на три очка оторвались от зоны вылета. Также в декабре у команды Гвардиолы осталась игра с находящимся на 17-й позиции «Лестером».