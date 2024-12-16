Пеп страдает ментально и физически.

Перед манчестерским дерби невозможно было хоть что-то прогнозировать. А как иначе во встрече двух самых непредсказуемых команд АПЛ? «Юнайтед» такой уже не первый год — независимо от соперника вообще не угадаешь, что произойдет в матче с его участием. «Сити» же переживает не виданный Гвардиолой ранее кризис. Трясет настолько сильно, что непонятно, это турбулентность или полноценное крушение.

Хотя произошедшее на «Этихаде» и без вышеназванных вводных не предвидеть. Генетическая память «МЮ», видимо, наделила команду чем-то из мая 1999 года и того финала Лиги чемпионов. Гости победили 2:1, проигрывая за две минуты до конца основного времени. Оба гола — из ниоткуда. Буквально.

Сначала Матеуш Нунеш вывел один на один Амада Диалло, догнал его и срубил на пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш. А потом, несколько десятков секунд спустя, Лисандро Мартинес со своей половины поля исполнил неожиданный заброс за спины защитникам «Сити» — к воротам Эдерсона вывалился все тот же ивуариец и филигранно отправил мяч в сетку. Серьезно, на пустейшем месте образовались два пропущенных.

Во многом поэтому именно это поражение может окончательно сломать Пепа. Ну вот же, выигранный по сути матч, надо спокойно докатать несколько минут и получить столь важный эмоциональный заряд на конец года. Вместо этого — очередная порция дизморали.

Гвардиола ведь грамотно начал, его игроки прекрасно провели первый тайм. Агрессия и нацеленность на финальную треть вылились в несколько довольно опасных моментов, среди которых оказался и гол Йошко Гвардиола. Оппонента тоже нейтрализовывали успешно — ноль ударов в створ и 0.12 xG у «МЮ» до перерыва.

Йошко Гвардиол забивает гол в ворота «МЮ». Фото AFP

И тут пара глупостей на финише, перечеркнувшая все. Похожее случилось несколько недель назад в пятом туре Лиги чемпионов против «Фейеноорда», когда отпустили победу с 0:3, но там неудачная серия еще не была такой длинной (сейчас одна победа за 11 матчей), да и в целом игра выглядела ровнее на всей дистанции. К тому же принципиальность битвы с соседом ни в какое сравнение не идет. Ни с чем.

Явно психологически нестабильный Пеп, кажется, близок к нервному срыву. Он уже выходил к журналистам с расцарапанными лицом и головой, запирался в офисе без связи, давал интервью с по-плохому сумасшедшими глазами. Такая осечка в таком принципиальном матче на таком отрезке сезона при таких обстоятельствах вполне тянет на окончательный и не подлежащий обжалованию приговор ментальному равновесию испанца.

Тренер недавно сказал следующее: «У меня проблемы с кожей. Я вынужден принимать антигистаминные препараты. Я человек, который иногда нервничает. У меня бывают плохие дни, я часто ошибаюсь, это заставляет меня переживать. Иногда я теряю рассудок. Я плохо сплю, у меня проблемы с перевариванием пищи. Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Тот, кто выиграл титул премьер-лиги, и я не иду против своего душевного состояния. Если оно отвратительно, то оно отвратительно. Но я знаю, что это пройдет. То же самое происходит, когда я испытываю радость. Я знаю, что это не навсегда». В последнее время нервничает и переживает Гвардиола совсем не иногда. В общем, тревожно за него.

Вся эта гвардиоловская хтонь лишь ярче подсвечивает плюсы Аморима. Вот уж кто точно знает, что делает. Безусловно, пока Рубену очень тяжело. Очень-очень тяжело. Но он понимал, куда идет, и открыто делится всеми мыслями с публикой. Португалец стал вторым тренером в истории «Юнайтед», который выиграл дебютное дерби. А первым был, кто бы сомневался, сэр Алекс. Аналогии с ферги-тайм в интернете уже проведены, символизма действительно хватает.

Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола. Фото AFP

Новый главный терпеливо заливает фундамент будущего элитного коттеджа. Того самого, который с тремя защитниками, крутым нападающим и, главное, обилием побед. Несмотря на не слишком реалистичные слухи о сомнениях Аморима насчет решения прийти в «МЮ», выглядит специалист вполне осознанным профессионалом. Да, с переживаниями. Да, с огорчениями. Но стойким и уверенным в себе. А на его фоне Гвардиола словно постарел — Хосеп никогда не выглядел таким потерянным.

Слушайте, классный исторический сюжет получается! Во-первых, антагонизм управляющих главными командами по-футбольному великого города. Во-вторых, новый Моуринью или Клопп для Пепа — Аморим дважды за полтора месяца вышел победителем из очных встреч. Индустрии нужен сильный «Манчестер Юнайтед». Может, попали, наконец, с назначением?