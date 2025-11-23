Видео
Сегодня, 12:30

Гвардиола в ярости после поражения от «Ньюкасла»: кричал на судью и даже добрался до телеоператора

Гвардиола накричал на судью после поражения «Манчестер Сити» от «Ньюкасла»
Роман Кольцов
Корреспондент
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накричал на судей после поражения от «Ньюкасла».
Фото Global Look Press
Рубен Диаш тоже недоволен.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:1
Манчестер Сити

«Манчестер Сити» на выезде уступил «Ньюкаслу» в 12-м туре АПЛ (1:2), прервав длительную серию: впервые с 2019 года «горожане» не выиграли у «сорок» в АПЛ в двух гостевых матчах подряд. После финального свистка много говорилось о судействе — недоволен был и Пеп Гвардиола.

Дубль Барнса

В первом тайме «Сити» и «Ньюкасл» много атаковали, но так и не забили. Прекрасный шанс был у одного из самых активных игроков хозяев Харви Барнса, который с близкого расстояния умудрился не попасть в пустой угол. Зато уже после перерыва англичанин оформил дубль.

На 64-й минуте Барнс отличился после передачи Бруну Гимарайнса. Защитник гостей Рубен Диаш быстро сравнял после отскока от Льюиса Холла. А на 70-й Харви забил второй — у вингера «Ньюкасла» два гола за семь минут.

Эпизод со вторым мячом вызвал много вопросов. Перед финальным ударом долго просматривали возможный офсайд у Гимарайнса, но так его и не увидели. А еще футболисты «Сити» были недовольны тем, что при подаче углового Джанлуиджи Доннарумме не дали подобраться к мячу. Тем не менее в примерно равной игре «Ньюкасл» победил со счетом 2:1.

Диаш недоволен судейством, эмоциональное поведение Пепа

На послематчевом интервью Диаш высказал недовольство судейством:

«В первом тайме был эпизод с Фоденом. Но арбитр сказал, что там все чисто. А второй гол «Ньюкасла»... Где здесь логика, если их игрок выталкивает нашего вратаря из ворот? Почему судьи такое допускают? Иногда это позволяют делать, иногда нет. Где четкое правило? При втором голе Доннарумма стоит на своем месте, его вытесняют. И никаких последствий. Это почему-то разрешено. У меня была возможность пересмотреть момент — на поле я даже не заметил. Мне показалось странным, ведь он оказался не в той позиции, поэтому мы сразу поняли: что-то было не так. Но я посмотрел повтор, и это Барнс отталкивает его подальше от ворот. Мы так придирчивы к некоторым еле заметным контактам, но такое происходит с вратарем — и это позволяют? Окей. Раз такие правила — хорошо. Тогда дайте и нам делать то же самое. Раньше это был фол. Теперь, видимо, разрешено. Люди будут говорить, что я ищу оправдания, но дело не в этом. Сегодня «Ньюкасл» был лучше и заслужил победу. Они создали больше моментов, чем мы. Но правила... они должны быть четкими», — приводит слова защитника «Сити» Sky Sports.

Гвардиола и вовсе вышел из себя после завершения игры. Главный тренер «горожан» на поле эмоционально пообщался с главным арбитром Сэмом Бэрроттом, в том числе показав тому большой палец.

Вскоре испанец начал разговаривать с игроками «Ньюкасла». В том числе с бразильцами — Бруну Гимарайнсом и Жоэлинтоном, причем дискуссия шла на повышенных тонах.

Затем какие-то вопросы у Гвардиолы возникли и к телеоператору — он что-то сказал ему на ухо.

У Пепа есть повод для переживаний: «Сити» из-за поражения пропустил вперед «Челси». Он теперь третий, а лидирующий «Арсенал» с матчем в запасе опережает на четыре очка.

«Ньюкасл» же идет 14-м. Взяли только четвертую победу в 12 матчах. Им она в этот вечер оказалась нужнее.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
