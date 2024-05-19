Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:15

Гвардиола — король АПЛ! «Манчестер Сити» стал чемпионом четвертый раз подряд

Гвардиола в шестой раз выиграл АПЛ с «Манчестер Сити»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри (в центре) празднует гол в ворота «Вест Хэма».
Фото Reuters
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Фото Reuters
1/3
Telegram Дзен
Такое не удавалось даже Алексу Фергюсону.
Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига. 38-й тур
19 мая, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:1
Эвертон

За шаг до рекордного — четвертого кряду титула чемпиона Англии — Хосеп Гвардиола не успокаивал свою команду, пытаясь снять возможное напряжение, а повышал мотивацию. Хвалил «Вест Хэм», главный тренер которого Дэвид Мойес был не прочь на прощание хлопнуть дверью, и вспоминал историю двухлетней давности. А именно, золотой матч с «Астон Виллой», где «Манчестер Сити» горел синим пламенем 75 минут, но героически превратил 0:2 в 3:2.

«Мне бы хотелось выигрывать 3:0 к 10-й минуте, но такого не случится», — говорил Пеп. Тут он не ошибся, но в таких матчах открыть счет в первой же атаке — почти идеальной сценарий. И логично, что писать его стал лучший игрок сезона Фоден. 18-й гол Фила в чемпионате — в личную золотую коллекцию, как с точки зрения значимости взятия ворот, так и в плане зрелищности. Смещение под левую у линии штрафной, и спустя мгновение мяч вонзился в верхний угол. Красивую историю «горожане» писали соответствующим образом, а голевая передача Бернарду Силвы — как подарок болельщикам перед возможным прощанием.

Хосеп Гвардиола. Гвардиола готов перекрыть достижения Фергюсона и Венгера. Очередное чемпионство будет максимально справедливо

Когда об этом стало известно на лондонском «Эмирейтс», всем поклонникам «Арсенала» оставалось следовать установке, которую дал накануне Микель Артета. Отвечая на вопрос о том, можно ли считать успешным сезон без чемпионского титула, бывший помощник Гвардиолы говорил: «Не имею права об этом думать. Я должен думать, что мы выиграем, и тогда, надеюсь, произойдет что-то хорошее. У нас теплится надежда. Заключительный матч чемпионата, и мы играем за трофей. Нам нужно быть оптимистами, выполнить свою работу и потом смотреть, что случится».

Случилось же то, что и должно было. Какими бы иллюзиями себя ни тешили «канониры» и все, кому надоел «Сити» на первом месте. Это в Лиге чемпионов или в кубковых турнирах — где в отдельно взятом матче может произойти все, что угодно — английский гегемон становится уязвимым. На длинной же дистанции Гвардиоле просто нет равных. В том числе по умению накатывать во второй части сезона.

Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на ключевом отрезке не досчитался пяти очков за три дня, и это были не единственные потери красных. «Арсенал», который подошел к заключительному туру с серией из пяти побед, до этого споткнулся дома на «Астон Вилле». Соответственно, казавшаяся стратегически выгодной ничья с «Ман Сити» приобрела совсем другой вес. Таких мирных исходов у команды Гвардиолы — три с начала года (против «Арсенала», «Ливерпуля» и «Челси»). Остальные шестнадцать матчей, включая девять заключительных, выиграны.

Впрочем, совсем уж банальной развязка не получилась. Хотя после второго гола Фодена красно-белая часть Лондона приуныла, а сбавившие напор на фоне новостей с «Этихада» «канониры» еще и сами пропустили. После удара Гея со штрафного рикошет от головы выпрыгнувшего в «стенке» Райса получился столь коварным, что даже лидеру сезона по «сухим» матчам и обладателю «Золотой перчатки» Райе оставалось развести руками.

Фото Reuters

Интрига подала признаки жизни ближе к перерыву, когда практически синхронно «Арсенал» отыгрался благодаря классному подключению в атаку Томиясу, а Кудус озадачил «Сити» роскошным ударом через себя. Эти два события на «Эмирейтс» праздновали, словно все идет по сценарию Артеты. Но у Холанна в воскресенье явно сбился прицел, то Родри — этот карданный вал в совершенной машине Гвардиолы — уже во втором тайме снова забил в самый нужный момент. А Силва опять отдал важнейший голевой пас.

Второй раз подряд не выдержавшим темпа «Сити» «канонирам» (Хаверц все же принес им победу) стоит поучиться у «Байера». Для свержения гегемона нужно стать лучше него. Даже превратиться в совершенство.

Хаби Алонсо с&nbsp;игроками &laquo;Байера&raquo;. У «Байера» рекордная в Европе серия без поражений. Один из секретов — огромное число спасений в добавленное время

В эпоху Гвардиолы это удавалось только покидающему Туманный Альбион Юргену Клоппу. Что будет дальше с «Ливерпулем» — большой вопрос. Вся надежда на дважды битого Артету. Других конкурентов у «Сити» в ближайшем будущем не просматривается.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
1
Обсудить
Читайте также
Никита и Дарья Нагорные воспитывают сына Марка
Кузнецов и Орлов оценили сезон в НХЛ после вылета из Кубка Стэнли
Одна из спасательных групп достигла возможного места жесткой посадки вертолета Раиси
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Челси» при Абрамовиче и Боэли — два разных клуба. Новый владелец так и не определился с концепцией развития