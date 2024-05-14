Денис Казанский в своей авторской рубрике «Биг-Ден» описывает самый драматичный сюжет английского сезона.

Что бы вы сказали человеку, который болеет против своей команды? Вызвали бы ему «специальную машину» или, быть может, просто ограничились диагнозом «нерукопожатный»? В любом случае на такого болельщика вы явно смотрели бы с подозрением. Правда?

Во вторник вечером таких будет целый стадион. Почти. Гостевой сектор на лондонском «Тоттенхэм Стэдиум» начнет гнать своих вперед — «Манчестер Сити» приезжает за победой. А вот болельщики «Тоттенхэма» не будут против поражения своей команды. Возможная потеря очков сделает «Арсенал» явным фаворитом гонки. Этого допустить нельзя. Чемпионство «канониров» для болельщиков «шпор» будет личной трагедией.

Главный тренер шпор Анже Постекоглу реагирует предсказуемо: «Я этого не понимаю и никогда не пойму. Я был участником одного из самых серьезных противостояний в мире между «Селтиком» и «Рейнджерс». Но я никогда не мог понять, когда кто-то хочет, чтобы своя команда проиграла. Неужели мы не должны просто выйти и победить? Это же естественно. Как думают и чувствуют, мне не очень интересно».

Фанаты «Тоттенхэма». Фото AFP

Чемпионская гонка в Англии дошла до эндшпиля.

«Арсенал» сделал все что мог — на очень тяжелой территории коллектив Артеты обыграл другой «Манчестер» — 1:0.

Если где и ожидалась потеря очков «канонирами», то как раз здесь. «Арсенал» уже традиционно неудачно гостит на «Олд Траффорд».

Но в этом году все было спокойно.

«Арсенал» боялся проиграть, «Юнайтед» не знал, как выиграть. На это было грустно смотреть.

Когда на кону титул — не до изысков. Нужен результат. Артета его получил и проделал еще одну дырку в крыше чудовищного сезона красного Манчестера. Его затопило.

Как и стадион «Олд Траффорд». В день игры на легендарный стадион рухнул типично английский ливень. Крыша протекла в прямом смысле этого слова. В литературе, живописи и музыке это называется «символизм».

«Арсенал» возглавил таблицу, и теперь внимание всего острова сфокусировано на северной части Лондона.

«Сити» против «Тоттенхэма» на его арене чувствует себя так же некомфортно, как и «Арсенал» на поле «Олд Траффорд». Пять матчей подряд Гвардиола не мог не то что обыграть «шпор» в Лондоне — он не мог забить! Максимально неудобная ситуация. Даже неловкая в какой-то степени. Чтобы одна из самых результативных команд в английской истории и не забивала пять матчей одному сопернику, да как это вообще возможно? «Тоттенхэм» менял тренеров, периодически нырял в скандалы, но не пропускал мячей.

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

В январе «Сити» играл здесь, смог попасть в ворота и победить. Но есть нюанс. Это был матч на Кубок.

Теперь решающая игра чемпионата. Никто не сомневается, что в последнем туре «Сити» дома обыграет немотивированный «Вест Хэм».

А вот с «Тоттенхэмом» что-то может пойти не так.

Единственное, в чем могут быть уверенны футболисты Пепа, — они вряд ли столкнутся с недружелюбной атмосферой.

Ненависть между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» появилась в начале прошлого века. «Арсенал» переехал из восточного района Лондона на север и построил свой стадион в паре километров от арены «Тоттенхэма». Соседство никому не нравилось. Это было предпосылкой к большому конфликту, который разгорелся в 1919 году. Лига решила расшириться. Или сделать так, чтобы команды не вылетели. «Челси» оставили. А судьбу еще одного места решили голосованием. «Тоттенхэм» прокатили, и совершенно неожиданно на его место в лиге попал... пятый клуб второго дивизиона — «Арсенал». Болельщики «шпор» до сих пор уверены, что это дело махинаций сэра Генри Норриса, тогдашнего босса «Арсенала».

С течением истории градус напряженности только рос. Переходы из одного клуба в другой были. Но жить с прозвищем Иуда очень сложно. Об этом может рассказать Сол Кэмпбелл.

Масштаб ненависти видел своими глазами. Однажды оказался на дерби северного Лондона. Перед стадионом «Уайт Харт Лэйн» стояла небольшая палатка. В ней продавалась туалетная бумага. С эмблемой «Арсенала». За бумагой была очередь.

В словаре фанатов «шпор» есть выражение «День святого «Тоттенхэма». Его отмечают, когда «Арсенал» набирает меньше очков в чемпионате, чем сосед. Праздник редкий. В этом году его снова не планируют. Но может быть еще хуже. Гораздо.

Чемпионство «Арсенала» благодаря «Тоттенхэму». Как это пережить?