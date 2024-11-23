Пеп никогда не был в такой ситуации.

«Манчестер Сити» и Гвардиола в историческом кризисе» — писали во всем мире пару недель назад. Тогда «горожане» уступили «Брайтону» на выезде 1:2, что стало для них четвертым поражением подряд. Ни «Сити» при Гвардиоле, ни сам испанец до этой осени не знали таких затяжных серий. Что же, после матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» самое время писать, что у главной команды Англии все еще хуже, чем было раньше. «Манчестер Сити» проиграл «шпорам» в АПЛ дома со счетом 0:4. Серия поражений достигла пяти матчей.

Все намекало на победу

Вообще, от команды Гвардиолы в этом матче ждали многого. Во-первых, «Сити» при испанце обычно не затягивал кризисы дольше, чем на четыре матча — то есть даже по такой примитивной логике «горожане» должны были выбраться. Раньше же выбирались?

Во-вторых, многого ждали потому, что хороших знаков накануне встречи хватало. Например, «Сити» играл дома — остальные четыре проигранные встречи были на выезде, а где побеждать, как не в родных стенах?

Да и сами футболисты не грустили и, кажется, были готовы вернуться в чемпионскую гонку. Эрлинг Холанн обещал особенно настроиться на матч с «Тоттенхэмом»: «Да, мы проиграли четыре матча подряд. Это ненормально для такого клуба. Это причиняет боль, это очевидно. И в субботу мы как никогда мотивированы выйти на поле, выиграть матч и снова начать победную серию», — заявил норвежец на неделе.

Плюс в команду вернулся талисман — обладатель «Золотого мяча» Родри. Конечно, он еще лечит колено и будет делать это еще долго — но испанец приехал на базу впервые после исторической церемонии и поддержал партнеров. И, разумеется, показал им награду — а еще поблагодарил всех за помощь: «Я очень по вам соскучился, следил за матчами. Вы моя семья. Этот «Золотой мяч» для клуба и для вас», — сказал Родри одноклубникам.

Более того, полузащитник появился и на «Этихаде» — тоже впервые с получения «Золотого мяча». И продемонстрировал болельщикам главный индивидуальный трофей в футболе — мягко говоря, нечастое зрелище в здешних краях.

Ну и «по мелочи» — в состав «Манчестера» вернулся ряд топовых футболистов (Аканджи, Стоунс, Грилиш), Холанн хорошо провел международную паузу (4 гола), Гвардиола продлил контракт...

Все указывало на победу «Сити» — настрой, домашний матч, прошлый опыт, возвращение Родри и «Золотой мяч» на «Этихаде»... Но футбол — это не ритуалы. Поэтому «горожан» разбомбили у них же дома.

Игрок «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон (№22) празднует гол с товарищами по команде. Фото Reuters

«Тоттенхэм» не пожалел

Вся лирика разбилась о действительность. «Сити» старался (как и в прошлых матчах) и со старта забрал инициативу — в этом плане ничего нового не случилось. Но и результат не поменялся — «Тоттенхэм» перетерпел стартовый натиск и на 13-й минуте открыл счет усилиями Мэддисона.

На 20-й минуте «Тоттенхэм» удвоил преимущество — опять отличился Мэддисон. Статистики быстро обнаружили, что так быстро два мяча на «Этихаде» «Сити» не пропускал 14 лет — тут вся глубина падения стала еще яснее. Когда каждый матч бьешь антирекорд — вероятно, ты в беде. Но кто этого не знал?

Дальше «Сити» атаковал, «Тоттенхэм» держался, и совершенно ничего не менялось. «Горожанам» не везло в прошлых четырех матчах, не повезло и сейчас. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу гостей.

Что изменилось во втором тайме? Глобально — ничего. «Сити» испытал абсолютное невезение, попадая куда угодно, кроме сетки. Нет, атаковали подопечные Гвардиолы неплохо (а по статистике — вообще отлично), но вот в завершении не хватало хладнокровия. Наглядный итог встречи — 23:9 по ударам (в пользу «Сити») и 5:7 по ударам в створ (в пользу «шпор»).

А вот у «Тоттенхэма» не было вообще никаких проблем с реализацией. На 52-й минуте Порро вогнал третий мяч в ворота «горожан», а уже в добавленное время Джонсон добил команду Пепа.

Победа «Тоттенхэма» 4:0 — это сильно. Учитывая, что в предыдущих четырех матчах «горожане» хотя бы забивали, сухое домашнее поражение это не просто продолжение кризиса, а еще большая деградация. Казалось, «Манчестер Сити» должен победить, а по факту провалился еще ниже. И что делать со всем этим, понять трудно.

Отставание от идущего первым «Ливерпуля» — 5 очков, а ведь у «красных» еще матч в запасе... Следующий матч «Сити» — как раз в гостях у лидера АПЛ.