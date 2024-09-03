Разгром от «Ливерпуля» (0:3), три очка в трех матчах и 13-е место: «МЮ» провалил старт сезона в АПЛ. Денис Казанский в своей авторской рубрике детально разбирает все проблемы «Юнайтед» и его тренера.

В науке о цветах, которая называется «колористика», красный — один из самых сложных. Он обладает удивительной историей и настоящим. Именно его человек раньше других научился превращать в оттенки и изготавливать.

В разные эпохи цивилизации красный становился символом аристократии или нравственного падения, получал статус главного в религиозных канонах или попадал под тотальный запрет. Он долго был главным антагонистом черного цвета — известно, что первые шахматы в Индии и в арабской культуре были как раз этих цветов. Это уже потом в Европе противостояние стало черно-белым.

В наши дни красный может оказаться предупреждающим, роскошным или осуждающим. Можно краснеть от стыда, а можно быть красным от удовольствия.

Это хорошо видно на примере двух красных команд, которые вышли на одно поле в Манчестере.

Цвет «Ливерпуля» сейчас употребляется в знакомом нам значении «красивый». Команда Арне Слота за три тура чемпионата Англии ни разу не проиграла и не пропустила ни одного мяча. Новый главный тренер изящно прошел проверку исторической игрой на территории своего принципиального соперника, утвердил статус серьезного тренера перед болельщиками и дал важный посыл своим звездным игрокам — надо остаться. У Салаха, Александра-Арнолда и ван Дейка последний год контрактов, и они явно хотели понять, с кем им работать после великого для «Ливерпуля» немца. Кажется, поняли.

Арне Слот практически не вмешивается в настройки команды, которую создал Юрген Клопп. Небольшие стилистические корректировки в обороне делают ее менее авантюрной, более надежной, но все такой же яркой.

Красный «Ливерпуль» — роскошь.

В Манчестере этот цвет сегодня символ тревоги, боли и опасности. В трех матчах два поражения и пять пропущенных мячей. Стартовый состав каждой игры не имеет внятного объяснения, замены добавляют хаоса и растерянности, продолжается эпидемия травм (Маунт, Шоу, Йоро, Маласиа), ошибки носят роковой характер, и иначе как чудовищными их не назовешь.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес (слева) пытается остановить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Фото Global Look Press

Новое руководство «Юнайтед» решило не менять главного тренера после тяжелого прошлого сезона. Эрик тен Хаг смог убедить боссов серьезно обновить состав и оставить прежний курс развития клуба. Решение явно далось непросто.

После победного финала Кубка Англии тен Хаг неделю не знал ничего о своем будущем. В этот момент руководство либо пыталось понять, кем можно заменить голландца, либо убеждало себя в необходимой стабильности.

Рынок свободных тренеров мирового класса (именно такой нужен Манчестеру) довольно скуден. Рисковать не хочется никому. Список тренеров, которые до тен Хага работали в «МЮ», не дилетантский. Но у ван Гала, Моуринью, Сульшера не получилось. Значит, дело в «консерватории» — так решили в Манчестере.

Смена тренера в большом клубе — это еще и смена философии, системы подготовки академии и требований к скаутам. «Бокс — это вам не шахматы, тут думать надо».

По большому счету это первый «тренерский» сезон тен Хага. Когда не надо заниматься трансферами, следить за атмосферой в клубе и беспокоиться о новой крыше стадиона. В руководстве «Юнайтед» теперь понятно, кто и за что отвечает.

С тен Хага только футбол и результат. Пока нет ни того ни другого. Он у «красной» черты.

Три игры — совсем небольшой срок для принятия резких решений. Другое дело, когда над этими турами все выше тени прошлых двух лет.

Маркус Рэшфорд пока так и не поправился. За три матча нового сезона... ни одного удара в створ. Последний забитый мяч аж в марте. Необъяснимо, но он постоянно в стартовом составе.

Все три матча тен Хаг меняет центральных защитников — экстремальный ход для любого стал бытом для болельщиков «Юнайтед».

«Манчестер» — лидер чемпионата Англии по качеству неиспользованных моментов (девять создано — девять запорото), что возвращает к надоевшему уже много лет вопросу реализации.

Ошибки, которые приводят к опасности у ворот Онаны, только добавляют в своей летальности.

Детский сад на последнем угловом в Брайтоне, два качественных привоза Каземиро, безрассудные потери Мартинеса и Мэйну... «Ливерпулю» можно было просто ждать подарков на День знаний от учеников из Манчестера. И они их получили, абсолютно по делу разобравшись с растерянным соперником.

Эти ошибки идут не только от просевшего класса игроков. Да, Каземиро уже в прошлом году выглядел как человек, уставший от такого интенсивного футбола. Очень может быть, что матч с «Ливерпулем» стал для него последним статусным в старте (10 потерь из 37 передач — катастрофа).

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Каземиро и Лисандро Мартинес. Фото Reuters

Авантюризм выхода из обороны, который превращается в смертельные атаки соперника, заложен в философии тен Хага. Игроки рискуют, выходя из-под прессинга. А это уже касается всех.

Уже в следующем туре Манчестер увидит нового центрального хава. Мануэль Угарте приехал из Парижа выручать команду. Игрока такого профиля в «Юнайтед» не было давно.

Красный от злости. Дистиллированный опорный. Жесток в отборе, невероятно вынослив и без претензий на импровизацию. В состав «ПСЖ» уругваец не попадал, потому что не вписывался в стиль Луиса Энрике. Ему был нужен близнец манчестерца Родри, а не «собака» в центре поля. Тен Хагу не до изысков. Как описывают Угарте уругвайские коллеги, он похож на молодого Хавьера Маскерано (за три сотни матчей в «Ливерпуле» и «Барселоне» аргентинец забил всего два гола).

«Юнайтед» изменится в центре поля, поменяв Каземиро на Угарте.

Вот только закончатся ли проблемы? Исчезнет ли пространство между защитой и средней линией? Поменяются ли шаблоны выхода в атаку? Кто будет играть на флангах атаки и какой теперь, после катастрофической игры с «Ливерпулем», оптимальный состав? Решит ли тен Хаг, что теперь пазл окончательно сложился для его скоростной работы в прессинге, или этим игрокам нужен совсем другой футбол и он изменится?

После игры с «Ливерпулем» голландец защищался от претензий, опять напомнив о двух трофеях. Это начинает надоедать.

Однако жизнь часто показывает, что плохой старт кампании совсем не обязательно превращается в плохой финиш. Два трофея все-таки достижение. Легкие признаки изменения игры местами просматриваются. Качественный матч в Суперкубке против «Сити» может служить некоторой индульгенцией. Глупый офсайд перечеркнул победу в Брайтоне. В матче с «Ливерпулем» не было подавляющей разности в классе в сравнении с прошлым сезоном.

Вот только главным критерием всегда является результат. А рюшечки и кантики никому не интересны.

Эрик тен Хаг. Фото Global Look Press

Календарь сентября явно помогает тен Хагу («Саутгемптон», «Барнсли» в Кубке, «Кристалл Пэлас», «Твенте» в Лиге Европы, «Тоттенхэм»). В каждой из этих игр «Манчестер» обязан побеждать. Иного варианта у тен Хага сейчас просто нет. Либо в октябре на «Олд Траффорд» будет новый главный тренер.

Слово «терпение» в Манчестере уже давно красного цвета — цвета неизбежности наказания.