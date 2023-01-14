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Что тен Хаг сделал с «МЮ»? «Юнайтед» обыграл «Сити» в дерби и претендует на титул

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» и одержал девятую победу подряд
Гоша Чернов
Корреспондент
14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1.
Фото Reuters
14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1.
Фото Reuters
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Блестящая победа в дерби.
Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 15:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:1
Манчестер Сити

Жизнь после 3:6

В первом круге «Манчестер Сити» испепелил соседей — 6:3 с хет-триками Холанна и Фодена. Тогда лишь в эндшпиле дубль Марсьяля смягчил боль фанатов «Юнайтед» от неприличного поражения. А сам разгром затмил очередной скандал с Криштиану Роналду — Эрик тен Хаг решил не выпускать его на поле даже со скамейки запасных. Со странной мотивировкой — «из уважения к карьере португальца».

Эрик тен Хаг. У «МЮ» восемь побед подряд — тен Хаг дарит надежду фанатам. Все из-за ухода Роналду?

Роналду в Манчестере давно уже нет, да и призраки тех 3:6 исчезли. После возобновления сезона «МЮ» выглядит великолепно — к дерби команда подошла с серией из шести побед в шести матчах с совокупной разницей мячей 15:1.

Болельщикам «Сити» было бы наивно рассчитывать на еще одну разгромную победу, но обыграть «Юнайтед» вновь было необходимо — сосед подобрался очень близко. Правда, выходить на дерби команде Гвардиолы пришлось без обоих основных центральных защитников — Диаш и Стоунс пропускали матч из-за травм. Забавно, что и у «Юнайтед» в центре обороны находилась экспериментальная пара Шоу — Варан, но это лишь решение тренера — тен Хаг уверен, что Магуайр, Мартинес и Линделеф на профильной позиции выглядят хуже левого защитника сборной Англии.

14 января. "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" - 2:1. Фото Reuters
14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1. Фото Reuters
Фото Reuters

Персональная опека Фреда

В первом круге все было решено за тайм — тогда уже к 44-й минуте «Сити» громил противника 4:0. Тен Хаг провел мощную работу над ошибками: «дьяволы» насытили середину поля и устроили карусель впереди — Рэшфорд, Эриксен, Марсьяль и Бруну Фернандеш регулярно менялись позициями и путали защитников. Но главная задумка тен Хага касалась Фреда — опорный полузащитник «МЮ» играл персонально против Де Брейне, когда «Сити» находился с мячом. Бразилец не отпускал бельгийца дальше чем на метр. Для современного футбола персональная опека — редкое явление, поэтому это бросилось в глаза. Хотя успешный недавний пример в «МЮ» есть: в 2017 году Эррера не только закрыл Азара в матче с «Челси», но и забил сам.

Фред хорошо справлялся с работой примерно тайм — Де Брейне не так часто получал мяч, как обычно, из-за чего отрезан от игры был и Холанн. В целом «Юнайтед» выглядел лучше соперника в первом тайме и был ближе к голу. Два отличных момента упустил Рэшфорд: сперва он обыграл Эдерсона за пределами штрафной, но Аканджи заблокировал удар, а затем сам голкипер ликвидировал выход один на один. «Сити» в первом тайме создал лишь один полумомент, когда Уокер прямо перед свистком на перерыв неточно пробил издали.

Переворот «МЮ»

Оба тренера в начале второго тайма должны были что-то менять. Тен Хаг выпустил вместо Марсьяля Антони, но лучше стал играть «Сити». Гости усилили натиск на ворота де Хеа, однако забили лишь после перестановки Гвардиолы — тренер «Сити» снова угадал с заменой: Грилиш открыл счет всего через три минуты после выхода на поле. А пас англичанину сделал Де Брейне — Фред в том моменте упустил своего подопечного.

Радость Фила Фодена после гола в&nbsp;ворота &laquo;Челси&raquo;. «Сити» уничтожил «Челси» в Кубке Англии. Забили четыре даже без помощи Холанна

Гол вытекал из логики игры, но после него «Сити» неожиданно остановился. Для команды Гвардиолы это редкость: обычно она добивает соперника, чтобы у него не осталось шансов. Здесь же тренерский штаб гостей решил все оставить на своих местах — до окончания встречи Пеп не произвел ни одной замены.

А вот тен Хаг усилил игру, когда выпустил на поле Гарначо. И аргентинец, и другие футболисты атаки «МЮ» постепенно наращивали темп и в конце концов забили. Правда, первый мяч вышел спорным: Рэшфорд при передаче Каземиро находился в офсайде и подчеркнуто не касался мяча, а набежавший Фернандеш сравнял счет. Судьи не сразу, но присудили гол португальцу. А следом сверкнул Гарначо — он на левом фланге раскрутил результативную атаку и ассистировал Рэшфорду.

Всего за четыре минуты «Юнайтед» перевернул игру. И, к удивлению, даже при счете 1:2 Гвардиола обошелся без замен. Возможно, из-за этого концовка у «Сити» не получилась. Тен Хаг, напротив, бросил в бой свежих защитников, которые помогли «Юнайтед» сохранить три очка.

Невероятная важная победа для «дьяволов» — они сокращают отставание от «Сити» до одного балла и теперь находятся в шести очках от «Арсенала». После ужасающего старта сезона «МЮ» неожиданно превращается в претендента на чемпионство.

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Футбол
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11
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У «МЮ» восемь побед подряд — тен Хаг дарит надежду фанатам. Все из-за ухода Роналду?