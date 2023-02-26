«МЮ» близок к первому трофею при тен Хаге. Как команда изменилась с тех пор, когда был выигран последний Кубок лиги

Тогда в Манчестере зажигали Ибрагимович и Моуринью.

26 февраля Эрик тен Хаг может выиграть свой первый манчестерский трофей — «красные дьяволы» вышли в финал Кубка лиги и сыграют с «Ньюкаслом». Это интересный индикатор смены времен — последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал в Кубке лиги в 2017 году. Вскоре после этого началась одна из длиннейших в истории клуба трофейных засух. Так что за команда добывала трофеи для манкунианцев тогда, почему «МЮ» замолчал так надолго и есть ли отличия между «Юнайтед» — 2017 и «Юнайтед» — 2023?

Сезон-2016/17 — скучный, но триумфальный. Классический Моуринью

После ухода Алекса Фергюссона «МЮ» свалился в пропасть — крупные победы закончились, а Дэвид Мойес, Луи ван Гал и даже немного Райан Гиггз не делали ничего, чтобы их вернуть. В этом ключе приход Моуринью в 2016 году выглядел спасением — португалец в дебютный сезон выиграл три трофея, среди которых английский Суперкубок и первая для «МЮ» победа в Лиге Европы. Где-то посерединке уместился еще и Кубок лиги, ставший последним на данный момент английским трофеем «дьяволов».

Моуринью возглавил клуб в конце весны 2016 года, а уже летом под тренера провели мощнейшую закупку — за знаменитые 110 миллионов евро в «МЮ» перешел Поль Погба, за 40 миллионов из «Боруссии» выписали Генриха Мхитаряна, за 38 миллионов из «Вильярреала» приехал Эрик Байи. Но главнейшим приобретением стал свободный агент Златан Ибрагимович — швед уже тогда в статусе ветерана поехал покорять новые вершины. И покорил!

При этом, несмотря на богатый урожай, сезон получился так себе. Манкунианцы не сверкали в атаке, за 38 матчей в АПЛ выстрадали 54 гола, а девять раз игры «МЮ» завершались со счетом 1:1. Всего по итогам сезона команда Моуринью 15 раз сыграла вничью — почти половину матчей. Поэтому в Лигу чемпионов попасть не удалось, «дьяволы» остановились на шестом месте.

Златан Ибрагимович. Фото Global Look Press

Тот сезон примечателен двумя вещами — яростной игрой 34-летнего Ибрагимовича и такой же яростной борьбой «МЮ» в Лиге Европы. Швед тогда забивал в каждом турнире, в котором участвовал, а всего за 46 игр оформил 28+10. То был еще один великий сезон в карьере нападающего. Вероятно, завершился бы он еще лучше, если бы Златан в апреле не порвал «кресты».

«Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, в отличие от АПЛ, выступил на славу — удалось забить почти половину от того, что настреляли в Англии (25 мячей), а в финале без проблем был обыгран «Аякс» (2:0). Счастливый Моуринью крутил всем пальцы после свистка — кому два, кому три (да, один тоже крутил), все с разным значением. Два трофея за тех, три трофея за этих — Жозе вернулся сам и, казалось, чуть-чуть вернул тот самый «МЮ».

Кубок лиги в том сезоне, как обычно, выпал на февраль. Соперником стал «Саутгемптон», и сопротивлялся знатно — «святые» отыгрались с 0:2. Кстати, два гола в том финале положил как раз Златан Ибрагимович — один с прекрасного штрафного, а второй забил головой. Последний его мяч стал победным — конечно, тогда никто не догадывался, что в ближайшие годы английских трофеев у «МЮ» больше не будет, а Лига Европы станет последней чашкой в коллекции перед новым кризисом.

Куда делись трофеи и титулы?

Следующий сезон, казалось, продолжил успех прошлого. Клуб мощно закупился (пришли Ромелу Лукаку, Виктор Линделеф и Неманья Матич) и отлично выступал по всем фронтам. «МЮ» занял второе место в АПЛ (правда, отстал от «Сити» на 19 очков), вышел из группы ЛЧ с первого места и дошел до финала Кубка Англии. Новый форвард выступал не хуже Ибрагимовича — Лукаку забил по итогам сезона 27 мячей во всех турнирах.

Вот только трофеев от этого не прибавилось, а на фоне шла типичная для Моуринью грызня в раздевалке и на публике. Жозе воевал с Погба и его агентом Мино Райолой, ссорился с Вудвордом из-за не тех трансферов (хотел Гризманна и Перишича), унижал Люка Шоу и Антони Марсьяля, препирался с персоналом клуба и издевался над молодежной командой «МЮ».

В новый сезон после серебряного «МЮ» зашел разбитой и хмурой командой. Пришедшие летом Фред и Диогу Далот ситуацию не изменили — основной костяк команды ненавидел Моуринью. Судьба Жозе была предрешена: зимой он покинул команду, а на его место пришел Сульшер.

Жозе Моуринью. Фото Global Look Press

Норвежцу досталось тяжелое наследство — мало того что он явно не тренерский гений, так еще и пришедшие в эпоху Моуринью футболисты портили клубную атмосферу весь период его работы. Одна только история с Погба затянулась на несколько сезонов и отчасти стала причиной ухода норвежца.

При Сульшере вектор сменился — «МЮ» очень долго восстанавливался после мрачноватых португальских времен, а еще пытался делать ставку на молодых и перспективных игроков. Рэшфорд, Марсьяль, Магуайр, Фернандеш — все эти ребята появились или стали выступать регулярно уже при Сульшере. И конечно, с такими игроками трудно что-то выиграть с наскока — особенно когда в конкурентах лучшие клубы мира вроде «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Поэтому на долгий период перестройки «дьяволы» забыли про трофеи, хотя попытки были.

«МЮ» — 2023 лучше «МЮ» — 2017?

Можно сказать однозначно: лучше. Эрик тен Хаг тушит скандалы, а не провоцирует их — выгоняет проблемных игроков, а не пытается выехать на их коротком эмоциональном всплеске, как Моуринью. А еще голландец не травит футболистов, хотя и держит железную дисциплину — он их развивает, чему есть многочисленные доказательства.

Да, в составе «Юнайтед» нет Ибрагимовича, а вместе с ним и нереального победного духа. Нет Генриха Мхитаряна. Нет Поля Погба (хотя многие за это благодарны), но есть многие другие. Эриксен, Каземиро, Фернандеш, Санчо и Рэшфорд — это уже не молодые ребята, а состоявшиеся игроки, готовые к подвигам.

Эрик тен Хаг и Маркус Рэшфорд. Фото AFP

«МЮ» образца 2023 года явно более сбалансирован, мощен, дорог и психологически стабилен. Более того, в таком прекрасном состоянии клуб находится, наверное, впервые за много лет. Успешный период осталось закрепить первым с 2017 года английским трофеем — и тогда точно можно идти вперед. Там еще много неразыгранных титулов.